Lahmacun Harcı Nasıl Hazırlanır? Lahmacun İçi Tarifi

Dışarıda severek tükettiğimiz lezzetli ve çıtır çıtır lahmacunların sırrı içerisinde kullanılan malzemelerdir. Evde leziz lahmacunlar yapabilmek için iç harcının doğru malzemeler ve doğru yöntemler ile hazırlanması gerekmektedir. İşte nefis lahmacunlar hazırlamak için gerekli olan lahmacun içi tarifi…

Lahmacun İçi Hazırlamak İçin Gerekli Malzemeler

Bu malzemeler 6 kişilik lahmacun harcı hazırlamak içindir. Kaç kişilik lahmacun içi hazırlayacaksanız malzemeleri ona göre ekleyip azaltabilirsiniz.

500 gram kuzu kıyma

200 gram dana kıyma

5 adet kuru soğan

5 adet domates

4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 demet maydanoz

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı pul biber

Tuz

Lahmacun İçinin Hazırlanışı

1 – Maydanozları yıkayın ve ince şekilde doğrayın.

2 – Domates, biber ve sarımsakları uygun şekilde doğradıktan sonra robottan geçirin.

3 – Soğanları rendeledikten sonra robottan geçirin.

4 – Robottan geçirdiğiniz soğanları süzgece aktardıktan sonra soğuk su ile yıkayın ve suyundan arındırın.

5 – Kıyma, baharatlar, maydanoz, biber, sarımsak, soğan, domates ve salçayı iyice yoğurun.

6 – Yoğurduğunuz karışımın içerisine sıvı yağı ekleyerek biraz daha karışmasını sağlayın.

7 – Lahmacun harcınız artık hazır.

Evinizin yakınlarında bulunan fırınlarda pişirmelerini isteyebilirsiniz veya fırından hazır olarak alabileceğiniz hamur ile evde kendiniz pişirebilirsiniz.

Evde bulunan fırında pişirirken kenarları kuru olabilir. Kenarlarının kuru olmaması için sıvı yağ ile yoğurdu karıştırıp kenarlarına sürebilirsiniz.