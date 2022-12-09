Zeytinyağıyla Mısır Patlatılır mı?

Mısır patlatmak için genellikle ayçiçek yağı kullanılsa da tek alternatifiniz değil. Aslında, zeytinyağıyla patlatılan mısırlar hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır.

Zeytinlerden yağ çıkarma işleminin Antik Çağ’a kadar uzandığını biliyoruz. Birçok eski medeniyet zeytinyağını farklı amaçlar doğrultusunda kullandı ve ona ”sıvı altın” ismini verdi. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar, yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler barındıran bu yağın sağlığa olan faydalarını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak kanıtlıyor. Öyleyse mısır patlatırken neden zeytinyağı kullanamayasınız?

Mısır Patlatmak İçin Zeytinyağı Kullanılır mı?

Zeytinyağının diğer bitkisel sıvı yağların çoğundan daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Ancak, pahalı olması veya kötü tat, ağır koku oluşturabileceği endişesi gibi nedenlerden dolayı her tarifte kullanmak istemiyoruz. Yaygın bilinenin aksine, zeytinyağıyla patates kızartılabilir, mısır patlatılabilir ve diğer çoğu tarifte gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Öncelikle zeytinyağının her daim liderlik koltuğunda olmasının pek çok nedeni var. Kısmen kalp hastalığı riskini azaltma konusundaki benzersiz yeteneği nedeniyle “Dünyadaki en sağlıklı yağ” olarak adlandırılan zeytinyağı, tekli doymamış yağlar, antioksidanlar ve çeşitli vitaminler içeriyor. Bu nedenle, zeytinyağıyla patlatılan mısırların, ayçiçek ve kanola gibi diğer sıvı yağlarda patlatılanlardan daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

İkinci olarak, yağınızı ocakta kızdırırken yüksek ısıya dayanabilmesini, çok çabuk bozularak lezzeti etkilememesini ve mutfağınızda duman çıkarmamasını istersiniz. Yağın bozulmaya başladığı ve tadının değişmeye başladığı eşiğe “dumanlanma noktası” denir. Zeytinyağı, diğer bitkisel sıvı yağlara nazaran daha yüksek bir dumanlanma noktasına sahiptir. Dayanıklılığı nedeniyle, kızartma ve mısır patlatma gibi yağın yüksek ısıya getirilmesi gereken tariflerde zeytinyağı kullanmak akıllıca bir seçimdir.

Öte yandan, zeytinyağıyla mısır patlatmanın ayçiçek yağına kıyasla birkaç handikapı olabileceğini söylemeden geçmeyelim. Örneğin, tadı biraz daha ağır gelebilir veya patlamış mısırlarınız yağımsı bir kokuya sahip olabilir. Bu durum özellikle, zeytinyağınız kalitesizse, yağı ocakta unutup yaktıysanız veya zeytinyağının kızdırılarak yapıldığı tariflere damak tadınız aşina değilse geçerlidir.

Zeytinyağlı Mısır Patlatma

Mısır patlatmak için zeytinyağı kullanabileceğinizi artık biliyorsunuz. Öyleyse, basit bir tariften hızlıca bahsedelim. İhtiyacınız olan malzemeler:

Yarım çay bardağına yakın tane çiğ mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Az miktarda tuz (Eksikse her zaman daha fazlasını ekleyebilirsiniz, ama çok fazlaysa alamazsınız)

”Kalitesiz ucuz tencereler ısıyı eşit dağıtmaz ve patlamış mısırı yakan sıcak noktalarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, kaliteli bir tencere kullanmanız ve ocağı maksimum orta ateşte tutmanız en iyisidir.”



Tencerenize zeytinyağını koyduktan sonra orta ateşte yanan ocağa alın. Yağ hafif ısındıktan sonra mısırları ve tuzu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın, tencerenin kapağını kapatın. Kısa süre sonra ”pat” seslerini duymuş olmalısınız. Patlama sesleri sonlandığında ocağın altını kapatın. Hepsi bu kadar! Patlamış mısırlarınızı geniş bir tabağa alarak Tv karşısına geçebilirsiniz.

Mısır Patlatırken Hangi Yağlar Kullanılır?

Mısır patlatmak kolaydır ve birkaç malzemeden (mısır, yağ ve tuz) daha fazlası gerekmez. Bununla birlikte, patlatma için kullanabileceğiniz birçok yağ vardır. Bunlar, ayçiçek yağı, mısır yağı, zeytinyağı, kanola yağı, hindistan cevizi yağı, fındık yağıdır. Ayrıca, üzüm çekirdeği yağı, aspir yağı ve avokado yağı da mısır patlatmak için kullanılabilir.

Bu konudaki anahtar, patlamış mısırın keyfini istediğiniz çıkarabilmeniz için en sağlıklı yemeklik yağı seçmektir. Zira, sağlıklı bir yağ kullanılarak patlatılan mısırlar besleyici bir atıştırmalık haline dönüşebilir.

Sonuç

Evde mısır patlatmak istiyorsanız Hindistan cevizi yağından her türlü bitkisel yağa kadar pek çok farklı yağ seçeneğiniz var. Ancak, zeytinyağı yapabileceğiniz en sağlıklı seçimlerden biri. Yine de tadından veya kokusundan hoşlanmıyorsanız, mısırlarınızı zeytinyağı ile patlatmak zorunda değilsiniz. Ayçiçek yağı veya damak zevkinize hitap eden herhangi bir yemeklik yağı kullanarak mısırlarınızı patlatarak tüm aile bireyleriyle güzel zamanlar geçirebilirsiniz.