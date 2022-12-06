Zeytinyağıyla Patates Kızartılır mı?

Kızartma söz konusu olduğunda genellikle zeytinyağı aklımıza gelmiyor. Ayçiçek yağı, mısır yağı veya kanola yağı gibi diğer bitkisel sıvı yağlar ön planda. Nedeni, zeytinyağının diğer sıvı yağlara göre pahalı olması ve soğuk veya daha düşük ısıda pişirilenlerle özdeşleşmiş olmasıdır. Fakat bu, kızartma için zeytinyağı kullanılamayacağı anlamına gelmez. Aslında, patates dahil diğer tüm kızartmalarda zeytinyağı en iyi seçimdir.

Kızartmalarda Zeytinyağı Kullanılır mı?

Evet, kullanılır. Genel olarak kızartma yöntemi yiyecekleri pişirmenin en sağlıklı yolu olmasa da kızartma yapacaksanız zeytinyağında kızartmak kötü bir seçim değildir. Yağınızın yüksek ısıya dayanabilmesini ve çok çabuk bozularak lezzeti etkilememesini veya mutfağınızda duman çıkarmamasını istersiniz. Yağın bozulmaya başladığı ve tadının değişmeye başladığı eşiğe “dumanlanma noktası” denir. Zeytinyağı, diğer bitkisel sıvı yağlara nazaran daha yüksek bir dumanlanma noktasına sahiptir. Bu nedenle, kızartmalarda zeytinyağının daha dayanıklı, zeytinyağıyla kızartılan yiyeceklerin ise daha lezzetli ve nispeten daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Yani, zeytinyağıyla patates kızartılabilir ve bu konuda güvenilir bir seçenektir. Bunun da ötesinde, zeytinyağı en sağlıklı pişirme ekipmanlarından biridir. Aslında, kısmen kalp hastalığı riskini azaltma konusundaki benzersiz yeteneği nedeniyle “Dünyadaki en sağlıklı yağ” olarak adlandırılmıştır. Tüm bunlarla birlikte, hangi yağ türünü kullanırsanız kullanın ”kızartma” yönteminin en iyi pişirme seçeneği olmadığını bilmek önemlidir.

Zeytinyağıyla Kızartma Yapmak Zararlı mı?

Dürüst olalım. Kızartma yapacaksak çoğumuzun aklına zeytinyağı gelmiyor. Peki ama neden? Bazıları, diğer yağlara kıyasla daha pahalı olduğundan dolayı bu ”sıvı altını” kızartma için kullanmak istenmiyor. Bazıları ise zeytinyağının yalnızca salata gibi soğuk veya dolma tarzında kızartmaya kıyasla daha ılık tariflerde kullanılabileceği düşünüyor. Kimileri de kızartmada kötü bir tadı olabileceğini zannediyor ve ayrıca aldehit adı verilen toksik kimyasalların ortaya çıkabileceği endişesini taşıyor. Gerçekte bunlar şehir efsanesinden başka bir şey değil ve aslında zeytinyağı çok yönlü, lezzetli bir seçenek.

Aldehit, yiyecekleri kızartmak için bitkisel yağların kızdırılmasıyla ortaya çıkan toksik kimyasalların üretilmesidir. Aldehit tüketiminin diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Ancak bu durum yalnızca yüksek ısıya getirilmiş zeytinyağına özgü değildir ve gerçek şu ki, zeytinyağı daha az aldehit oluşumuyla ilişkilendirilmiştir.

Kızartmada Zeytinyağı mı Ayçiçek Yağı mı?

Isı kaynaklı aldehit içeriğini gözlemlemek için test edilen bitkisel sıvı yağlara kıyasla zeytinyağı daha iyi bir performans sergiliyor. Bask Üniversitesi’nden araştırmacılar, yağlar 190°C’ye ısıtıldıktan sonra zeytin, ayçiçeği ve keten tohumu yağlarını aldehit içerikleri açısından analiz ettiler. Çoklu doymamış ayçiçeği ve keten tohumu yağlarının ısıtılmasının daha hızlı daha fazla miktarda aldehit ürettiğini, oysa tekli doymamış zeytinyağının ısıtılmasının daha az aldehit ürettiğini ve ısıtma işleminde çok daha geç olduğunu buldular. Yani, kızartma konusunda zeytinyağı daha güvenilir bir seçenek.

Ancak yine de kızartma için ayçiçek yağı veya diğer sıvı yağları kullanıyorsanız endişelenmeniz gerekmez. Zira, insanlardaki düşük veya yüksek dozda aldehitlerin nelerden oluştuğu hakkında çok az şey biliniyor. Hayvan çalışmalarından alınan bazı veriler var ancak bunlardan çıkarabileceğimiz sonuçlar sınırlı.

Zeytinyağı ve kızartmayla ilgili bir diğer efsane, zeytinyağının yüksek sıcaklıklara verdiği tepkiyle ilgilidir. Ancak gerçek şu ki, sızma zeytinyağı aslında ısıtıldığında en kararlı yağdır ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile büyük ölçüde değişmeyecektir.

Özet olarak, zeytinyağıyla kızartılan yiyeceklerin tadı kötü değildir, diğer sıvı yağlar kadar toksik kimyasalları üretmez ve soğuk-sıcak fark etmeksizin birçok tarifte gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Sonuç

Isı, tüm yağlarda kimyasal değişikliklere neden olur ve bu onların aromasını, lezzetini ve besin içeriğini değiştirir. Kızartma konusunda zeytinyağının diğer yağlarda olanlara ek olarak başka handikapı yoktur. Yağı yakarsanız tadı kötü olur ve zararlı kimyasallar içerebilir.

Yiyecekleri pişirmenin açık ve net bir şekilde daha sağlıklı yolları olsa da zeytinyağıyla kızartma yapmanın sağlığınız için önemli ölçüde kötü olması pek olası değildir. Bu nedenle, patatesinizi, biberinizi, kabağınızı, patlıcanınızı, etinizi, sucuğunuzu veya soğanınızı zeytinyağıyla kızartabilir ya da soteleyebilirsiniz.