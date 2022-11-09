Elmalı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Elmalı kurabiyeyi en pratik şekilde hazırlayabilmek için belirli malzemeleri temin etmelisiniz. Malzemeler tariflere göre değişkenlik gösterebilse dahi bazı temel ürünler öne çıkar. Sıvı yağ, yoğurt, yumurta, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu, un, elma, şeker ve tarçın bunlardan bazılarıdır.

Elmalı Kurabiye Hazırlanışı

Un hariç bütün malzemeleri bir kaba aldıktan sonra yoğurma işlemine geçebilir ve iyice karışmasını sağlayabilirsiniz. Unu ilave ederek kıvamı tutturduktan sonra yoğurmayı bırakabilirsiniz. Elma harcı için elmaları ince bir şekilde rendelemelisiniz. Şekeri ilave ederek ocağın altını açabilirsiniz. Elmalar suyunu aldıktan sonra ortalama 5 dakika kadar pişirebilir ve ocağı kapatabilirsiniz.

Bir sonraki adıma geçerken tarçını da ekleyerek karıştırabilirsiniz. Geniş bir kaba aldığınız malzemeleri soğuması için bekletebilirsiniz. Ufak bir merdane yardımıyla hamuru açabilirsiniz. Açtığınız özel hamurdan çay bardağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesebilirsiniz. İsterseniz aparatla veya çay bardağı ile kesim işlemini tamamlayabilirsiniz. Kurabiyelerin daha büyük olmasını istiyorsanız su bardağı kullanarak hamuru kesebilirsiniz. Kesim işlemi tüketim şekline göre değişkenlik gösterebilir.

Lezzetli Elmalı Kurabiyeler için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Elde ettiğiniz malzemelerin orta kısmına elmalı harçtan koyarak hamurun iki kenarını iç harç üzerinde birleştirerek kapatabilirsiniz. Bu işlemi hamurlar bitene kadar sürdürebilirsiniz. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizdiğiniz malzemeleri ortalama 170-180 derecelik fırına atabilirsiniz. Üzerleri pembeleşmeden fırından alabilirsiniz. Soğuma işleminden sonra pudra şekerini serpiştirmeye başlayabilirsiniz.

Özel durumlarda elmaları pişirmeden de kullanabilirsiniz. Bu noktada elmalar biraz daha iyi bir kıvam alabilir. Elmaların bazılarını ekşi bazılarını tatlı olabilecek şekilde karıştırırsanız da farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Bu noktada damak zevkinize göre hareket edebilirsiniz. Kurabiyenin hamuru için kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında muhafaza edilmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

Unu kontrollü bir biçimde eklemeniz de dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alır. Unun cinsi ve markasına göre kıvamını belirleyebilirsiniz. Kurabiyeleri kalıp yerine bardak ağızları ile yuvarlak biçimde hazırlayabilirsiniz. Her biri farklı damak zevkine hitap edebilecek farklı malzemeleri elmalı kurabiyeler içerisine serpiştirebilirsiniz. Ayrıca eşsiz elmalı kurabiye tarifleri ve püf noktaları için yemek.com’u ziyaret edebilir, birbirinden harika tariflere kolayca ulaşabilirsiniz!