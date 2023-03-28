Litosfer Nedir? Özellikleri ve Katmanları

Litosfer, dünyanın katı yüzey tabakasıdır. Bu katman, Dünya’nın yüzeyi (üst sınır) ve astenosfer (alt sınır) ile sınırlıdır. Litosfer, bulunduğu yere göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 50 ile 100 km arasında bir kalınlığa sahiptir…

Litosfer Nedir?

Litosfer, kabuk ve üst mantonun katı dış tabakasından oluşan, Dünya’nın sert, kayalık dış tabakasıdır.

Litosfer terimi, Yunanca lithos (“taş”) ve sphaíra (“küre”) kelimelerinden gelir. Bu katman, (gezegenin katı kısmı olan) jeosferin bir parçasıdır ve kalınlığı değişir. Atmosfer ve astenosfer (üst manto bölgesi) genellikle sınır olarak kullanılsa da, litosferin tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek kolay değildir.

İki tür litosfer vardır:

Kıta litosferi : Kıta kabuğundan (yani kıtalardan) ve Dünya’nın mantosunun en dış bölgesinden oluşur. Çoğunlukla granit tipi taşlardan oluşur ve yaklaşık 120 km kalınlığındadır.

: Kıta kabuğundan (yani kıtalardan) ve Dünya’nın mantosunun en dış bölgesinden oluşur. Çoğunlukla granit tipi taşlardan oluşur ve yaklaşık 120 km kalınlığındadır. Okyanus litosferi: Yerkabuğunun okyanus tabanını oluşturan kısmıdır. Kıtasal katmandan (ancak 65 km kalınlığında) çok daha ince bir katmandır ve çoğunlukla bazaltik kayalardan meydana gelir.

Litosfer, üzerinde yer kabuğunun bulunduğu tektonik plakalar (veya litosferik plakalar) olarak bilinen farklı bloklara bölünmüştür. Bu plakalar yılda birkaç santimetre hareket eder. Levhaların hareketi konveksiyon akımları tarafından verilir ve orojenez, magmatizma veya volkanizma gibi süreçler oluşturan levhalar arasında sürtünmeye ya da ayrılmaya neden olabilir.

Ayrıca bakınız: Biyosfer nedir?

Litosferin Özellikleri

Litosferin bazı özellikleri şunlardır:

Konum : Litosfer, Dünya’nın katmanlarından biridir. Dünya’nın yüzeyinden ve Dünya’nın mantosunun dış katmanından oluşur. Bu ikisi gezegenin en dış katmanlarıdır.

: Litosfer, Dünya’nın katmanlarından biridir. Dünya’nın yüzeyinden ve Dünya’nın mantosunun dış katmanından oluşur. Bu ikisi gezegenin en dış katmanlarıdır. Boyut : Litosfer, genellikle 100 ila 150 km derinliğe kadar uzanan değişken bir uzantıya sahiptir.

: Litosfer, genellikle 100 ila 150 km derinliğe kadar uzanan değişken bir uzantıya sahiptir. Sıcaklık : Litosfer, Dünya üzerindeki farklı konumlara ve derinliklere göre değişen sıcaklıklara sahiptir. Örneğin Dünya yüzeyinde, sıcaklık çevreninkine benzer. Litosferin sıcaklığı alçaldıkça artar ve mantonun dış bölgesinde 1000 °C’yi geçebilir.

: Litosfer, Dünya üzerindeki farklı konumlara ve derinliklere göre değişen sıcaklıklara sahiptir. Örneğin Dünya yüzeyinde, sıcaklık çevreninkine benzer. Litosferin sıcaklığı alçaldıkça artar ve mantonun dış bölgesinde 1000 °C’yi geçebilir. İşlev : Litosfer, canlı organizmaları barındıran katman olan karasal yüzeyi içerdiğinden, Dünya gezegenindeki yaşamın gelişimi için temel bir katmandır. Yeryüzünde bitki, hayvan ve insanların gelişebilmesi, bu katmanın sağladığı fiziksel ve kimyasal koşullar sayesindedir.

: Litosfer, canlı organizmaları barındıran katman olan karasal yüzeyi içerdiğinden, Dünya gezegenindeki yaşamın gelişimi için temel bir katmandır. Yeryüzünde bitki, hayvan ve insanların gelişebilmesi, bu katmanın sağladığı fiziksel ve kimyasal koşullar sayesindedir. Yapı: Litosfer, silikatlar veya metaller gibi farklı türde malzemelerin oluşturduğu katı ve sert bir katmandır. Sürekli hareket eden büyük katı kaya parçaları olan tektonik plakalardan oluşur.

Litosferin Katmanları

Litosfer iki ana katmandan oluşur:

Yer kabuğu : Canlıların yaşadığı yerkürenin en dış katı bölgesidir. İki tür olabilir; kıtaların bir parçası olduğunda kıta kabuğu, vedeniz yatağının bir parçası olduğunda okyanus kabuğu.

: Canlıların yaşadığı yerkürenin en dış katı bölgesidir. İki tür olabilir; kıtaların bir parçası olduğunda kıta kabuğu, vedeniz yatağının bir parçası olduğunda okyanus kabuğu. Dünya’nın mantosunun üst bölgesi: Dünya’nın mantosu adı verilen gezegenin iç tabakasının dış bölgesidir. Karasal manto, gezegenin en bol bulunan katmanıdır (Dünya’nın %84’ünü kaplar) ve üst manto ile iç mantodan oluşur. Manto silikatlardan (oksijen ve silikondan oluşan malzemeler) oluşur ve yer kabuğunun sonundan gezegenin çekirdeğinin dış kısmına (yaklaşık 2.900 km derinlik) kadar uzanır. Üst manto, üzerinde tektonik katmanların hareket ettiği çok yoğun ve viskoz bir katmandır.

Litosferin Önemi

Litosfer, Dünya gezegeninin çok önemli bir katmanıdır. Çünkü hayvanlar, bitkiler, bakteriler, mantarlar ve insanlar gibi canlıların üzerinde yaşadığı yer kabuğunu içeren katmandır. Yaşamın gelişmesi için uygun ortamı sağladığı, canlı organizmaların beslenmesine ve gelişmesine olanak sağlayan kaynaklar ile besinleri sağladığı için temel bir rolü yerine getirir.

İnsan gelişimi açısından litosfer, insanoğlunun farklı amaçlarla kullandığı ve birçok endüstrinin temelini oluşturan kaynakların ve doğal varlıkların kaynağı olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Karasal yüzey, insana tekstil, gıda, otomotiv, petrol ve metalurji endüstrilerinin gelişmesi için malzeme ile kaynak sağlar.

Litosfer, Dünya gezegeninin en dış katmanıdır ve sismik aktivite (titreşimler, depremler, sismik faylar), magmatik aktivite (volkanlar) veya dağların oluşumu gibi organizmaların yaşamını değiştiren hareketlerin ve olayların gerçekleştiği yerdir.

Ayrıca insanoğlunun doğrudan inceleyebildiği tek karasal katman olduğu için en fazla bilgi içeren ve en iyi bilinen katmandır. Diğer katmanlar, dünya yüzeyinin çok derinlerinde bulunur ve yalnızca ölçümler, deneyler veya bilimsel çıkarımlarla bilinir.

Tektonik Plakalar

Levha tektoniği, litosferin astenosfer üzerinde kayan kaya parçaları olan tektonik plakalardan oluştuğu teorisidir. Bu plakalar sürekli hareket halindedir; dağların oluşumu, volkanların oluşumu, sismik olaylar ve çöküntülerin oluşumu gibi olaylara neden olan hareketlere sahiptir.

Plakaların hareketi, konveksiyon akımları (sıcaklık ve yoğunluktaki değişimler) tarafından üretilir ve aşağıdakiler olarak bilinen olaylarda plakaların kenarları arasında etkileşim oluşturur:

Farklı limitler : Tektonik plakalar ayrılır ve magma, volkanların oluşumunu üreten Dünya’nın içinden çıkar.

: Tektonik plakalar ayrılır ve magma, volkanların oluşumunu üreten Dünya’nın içinden çıkar. Yakınsak limitler : Tektonik levhalar birbiriyle çarpışır ve dağlar oluşur. Yitim süreci, bir levha diğerinin altına battığında da meydana gelebilir ve bu da sıradağların görünümünü oluşturur.

: Tektonik levhalar birbiriyle çarpışır ve dağlar oluşur. Yitim süreci, bir levha diğerinin altına battığında da meydana gelebilir ve bu da sıradağların görünümünü oluşturur. Dönüşüm limitleri: Tektonik plakalar, litosfere zarar vermeden yanal olarak kayar. Bu hareketler depremler veya faylar oluşturur.

14 ana tektonik plaka ve 40’tan fazla küçük tektonik plaka vardır. En belirgin olanları şunlardır: Afrika levhası, Güney Amerika levhası, Nazca levhası, Hint-Avustralya levhası, Avrasya levhası, Kuzey Amerika levhası, Karayip levhası ve Pasifik levhası.