Jeosfer Nedir? Yapısı ve Bileşimi

Jeosfer, Dünya’nın içindeki katı kısımdır. Kayalardan, minerallerden ve topraktan oluşur. Bu elementler, jeosferin katmanlarına (kabuk, çekirdek ve manto) karşılık gelen eşmerkezli kürelerin bir parçası olarak bulunur…

Jeosfer Nedir?

Doğa bilimlerinde, Dünya’nın katı kısmını oluşturan katmanlar kümesine jeosfer denir. Hidrosfer (sucul kısım), atmosfer (gazlı kısım) ve biyosfer (canlılar grubu) ile birlikte gezegenimizin analitik olarak bölünebileceği kısımları oluştururlar.

Diğer karasal (katı yüzeyli) gezegenler gibi, Dünya’da farklı doğalara sahip ve birbirinden farklı dinamikler sergileyen kayalık malzemelerden oluşur. Bunların çoğu erken jeolojik dönemlerden kalmadır veya volkanik aktivitenin çalkantılı aşamalarında oluşmuştur. Gezegendeki bilinen en eski kayaların çoğu 4,4 milyar yıldan daha eskiye dayanmaktadır.

Jeologlar ve diğer uzmanlar tarafından jeosfer çalışması, özellikle arazi özelliklerinin yüzeyde normalde gizli kalacak olan tabakaları ortaya çıkardığı yerlerde, toprakların deneysel olarak incelenmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Benzer şekilde, birçok gözlem teoriktir veya hesaplamadan türetilmiştir: Dünyanın kütlesi ve hacmi doğrudan ölçülemez ancak yerçekimi veya sismik dalgaların yankılanması gibi diğer hesaplanabilir değişkenler aracılığıyla ölçülebilir.

Jeosfer Tarihi

Jeosferin ve elemanlarının kökeni yaklaşık 4,5 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Gazların ve tozun varlığı ile kayaların ve toprağın çarpışması sürecinden sonra oluştuğu tahmin edilmektedir.

Aynı şekilde, yer kürenin katmanları da dünyanın soğuması ve yerçekimi kuvveti sayesinde farklılaşarak birbirinden ayrılmıştır.

Bu konuyla ilgili çalışmalardan sorumlu ana bilimlerden biri, kökeni James Hutton‘ın 1785 yılında “Kanıtlar ve çizimlerle birlikte Dünya Teorisi” adlı çalışmasının yayınlanmasından sonra gelen modern jeolojidir. Ancak, jeolojik araştırmaların başlangıcı antik çağlarda başladı:

Dünyanın katı maddesinin incelenmesiyle ilgili ilk veriler, MÖ 300 yıllarında eski Yunanistan’da sunulmaktadır. Orta Çağ boyunca Avrupa’da Dünya’nın manyetik alanı ve tektonik levhaları ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Jeoloji terimi, dünyanın incelenmesiyle ilgili olarak ilk kez 1500’lerde İtalyan Ulisse Aldrovandi tarafından kullanıldı. Modern Batı jeolojisine gelince, öncüsü 1644’te “Dünyanın teorisi” adlı kitabının yayınlanmasıyla Descartes ve ardından 1669’da yanal süreklilik ile orijinal yataylık gibi ilkeleri açıklayan Nicolas Steno‘dur. Günümüzde, aralarında jeofizik, mineraloji ve petroloji dahil olmak üzere, jeosfer coğrafyasının incelenmesiyle ilgili çok çeşitli bilimler bulunmaktadır.

Jeosferin Yapısı ve Bileşimi

Jeosferin yapısı iki farklı açıdan incelenir: Kimyasal açıdan ve jeolojik açıdan.

Kimyasal bileşimi açısından, jeosfer üç katmandan oluşur: Kabuk, manto ve çekirdek.

Kabuk (0 ila 35 km derinlik) : Nispeten ince kalınlığı ortalama 3.0 g/cm3 yoğunluğu öngören, üzerinde yaşadığımız yüzeysel kaya tabakasıdır. Buna deniz yatakları ve derin çöküntüler dahildir. Esas olarak mafik kayaçlar (demir ve magnezyum silikatlar), felsik kayaçlardan (sodyum, potasyum ve alüminyum silikatlar) oluşur.

: Nispeten ince kalınlığı ortalama 3.0 g/cm3 yoğunluğu öngören, üzerinde yaşadığımız yüzeysel kaya tabakasıdır. Buna deniz yatakları ve derin çöküntüler dahildir. Esas olarak mafik kayaçlar (demir ve magnezyum silikatlar), felsik kayaçlardan (sodyum, potasyum ve alüminyum silikatlar) oluşur. Manto (35 ila 2890 km derinlikte) : Kabuktan daha yüksek demir içeriğine sahip silisli kayalardan oluşan en kalın katmandır. Mantoya girdiğimizde, sıcaklıklar ve basınçlar muazzam hale gelir. Onu oluşturan kayada, tektonik plakaların hareketine izin verme, titreme ve depremlerden sorumlu olan yarı katı bir duruma ulaşır. Basınç nedeniyle, mantonun üst kısmı 1021 ile 1024 Pa.s arasında değişen, alt kısmına göre daha az viskoz ve daha hareketli görünür.

: Kabuktan daha yüksek demir içeriğine sahip silisli kayalardan oluşan en kalın katmandır. Mantoya girdiğimizde, sıcaklıklar ve basınçlar muazzam hale gelir. Onu oluşturan kayada, tektonik plakaların hareketine izin verme, titreme ve depremlerden sorumlu olan yarı katı bir duruma ulaşır. Basınç nedeniyle, mantonun üst kısmı 1021 ile 1024 Pa.s arasında değişen, alt kısmına göre daha az viskoz ve daha hareketli görünür. Çekirdek (2890’dan 6371 km derinliğe): En yoğun malzemelerin bulunduğu gezegenin en iç kısmı (Dünya, Güneş Sistemindeki en yoğun gezegendir). Çekirdek sırayla iki katmana ayrılır; dış çekirdek (2.890 ila 5.150 km derinlik) ve iç çekirdek (5.150 ila 6.371 km derinlik).

Jeolojik açıdan jeosfer ikiye ayrılır:

Litosfer (0 ila 100 km derinlik) : Bu, katı kayaların bulunduğu, kabuğa ve mantonun yüzeysel kısmına karşılık gelen jeosferin katı kısmıdır. Kenarlarında sismik, volkanik olaylar ve orojenez meydana gelen bir dizi tektonik veya litosferik plakaya bölünmüştür.

: Bu, katı kayaların bulunduğu, kabuğa ve mantonun yüzeysel kısmına karşılık gelen jeosferin katı kısmıdır. Kenarlarında sismik, volkanik olaylar ve orojenez meydana gelen bir dizi tektonik veya litosferik plakaya bölünmüştür. Astenosfer (100 ila 400 km derinlikten) : Dünyanın mantosuna karşılık gelen, yarı katıdan katıya değişen yumuşak malzemelerden oluşur. Orada kıtasal kaymayı oluşturan çok yavaş hareketler gerçekleşir; ancak çekirdeğe yaklaştıkça özelliklerini kaybeder ve alt manto gibi katılaşır.

: Dünyanın mantosuna karşılık gelen, yarı katıdan katıya değişen yumuşak malzemelerden oluşur. Orada kıtasal kaymayı oluşturan çok yavaş hareketler gerçekleşir; ancak çekirdeğe yaklaştıkça özelliklerini kaybeder ve alt manto gibi katılaşır. Çekirdek (2890’dan 6371 km derinliğe): Alt mantonun sonunda yer alan çekirdek veya endosfer, gezegendeki en büyük kütle miktarını (toplamın %60’ı) oluşturan karasal jeolojik kısımdır. Yarıçapı Mars gezegeninden (yaklaşık 3.500 km) daha büyüktür ve muazzam bir basınç ile 6.700 °C’nin üzerinde sıcaklıklara sahiptir. Esas olarak demir ve nikelden oluşur, sıvı yapıdaki bir dış çekirdeğe ve katı yapıdaki bir iç çekirdeğe ayrılır.

Jeosferin Önemi

Jeosfer, gezegenimizin en eski kısmıdır ve tüm sırlarının saklı olduğu yerdir. Jeoloji öğrencileri, Güneş Sistemindeki diğer yıldızların oluşumuna ve dolayısıyla evrenin kökenine de ışık tutan, oluşumunda yer alan çeşitli süreçleri keşfetmeye çalışırlar. Aynı şey, olası depremlerin insanlık için çok yıkıcı olmalarını önlemek için jeolojik ve tektonik hareketlerin doğasını anlamaya çalışan bir bilim olan sismoloji için de geçerlidir.

Öte yandan jeosfer çalışması, diğer hayati alanların yanı sıra çeşitli endüstrilerde, mühendislik ve uluslararası ticarette önemli yankıları olan gezegenimizde bulabileceğimiz malzemelerin anlaşılmasıyla da ilgilenir.