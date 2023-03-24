Muhakeme Nedir ve Türleri Nelerdir?

Muhakeme, akıl yürütmenin süreci ve sonucudur. Bu fiil, kendi adına bir sonuca varmak için fikirleri organize etmek ve yapılandırmaktan oluşur. Bu nedenle bir muhakeme, kavramların geliştirilmesinden kaynaklanan belirli bir zihinsel faaliyeti ima eder. Bu kavramlar ikna amacıyla veya belirli bir gösteriyi gerçekleştirmek için kullanılabilir…

Muhakemenin Tanımı

Kısacası muhakeme, mantık, yansıtma ve diğer araçlar aracılığıyla problem çözmeyi ve öğrenmeyi mümkün kılar. Başka bir deyişle, kişinin belirli sayıda öncülden başlayarak onlar hakkında çıkarımsal bir sonuca vardığı zihinsel bir süreçtir.

Muhakemeyi inceleyen felsefe dalı mantıktır. Bu, bir nedenden dolayı biçimsel yöntemlerin incelenmesi olarak tanımlanır. Mantık, muhakeme bilimi olmasının yanı sıra belirli argüman şemalarının izlendiği bir tür uygun akıl yürütme olan argümantasyondan sorumludur.

Mantık dilinde olduğu gibi resmi bir ifadede veya gayri resmi bir ifadede muhakeme meydana gelebilir. Gayri resmi ifadeye bir örnek, tartışmacı muhakemedir. Bu, tartışmanın dilsel etkinliğine karşılık gelen herhangi bir zihinsel etkinliktir.

Bu nedenle muhakeme, bir sonuca varmak için öncüller aracılığıyla bilgilerin çıkarımıdır. Tümdengelim ve tümevarım gibi çeşitli muhakeme türleri vardır.

Mantıksal Muhakeme

Mantıksal muhakeme, bir başkasının geçerli, mümkün veya yanlış olup olmadığını belirlemek için belirli bir yargıdan yola çıkmaktan oluşur. Mantık, argümanları incelemekten sorumlu olduğundan, muhakeme söz konusu olduğunda da dolaylı olarak devreye girer.

Normal olan, bir muhakemenin dayandığı yargıların önceki bilgileri veya en azından hipotez olarak ortaya konanları ifade etmeye hizmet etmesidir. Bu grup içinde çeşitli muhakeme türlerinden söz edilebilir.

Bir muhakemenin geçerliliği veya geçersizliği, onun biçimsel yönüyle ilgilidir. Şekline göre bir argümanın geçerli olabilmesi için öncülleri doğru ise sonucunun da doğru olması gerekir. Bir argüman, öncülleri doğruysa sonucunun yanlış olmasının imkansız olduğu durumlarda geçerlidir.

Tümevarımsal Muhakeme

Tümevarımsal muhakeme, argümanların kendisinin ölçülmesinin yanı sıra güçlü tümevarımsal argümanlar üretmek için kuralların olasılığını ölçmeyi mümkün kılan kanıtları inceleme amacına sahiptir.

Bir argümanın geçerli olup olmadığına karar vermek için araçlar sunmaması nedeniyle aşağıda açıklanan tümdengelimli akıl yürütmeden farklıdır. Bu nedenle, öncülleri doğruysa bir sonucun doğru olma olasılığını açıklamaya hizmet eden tümevarım kuvveti kavramı kullanılır.

Tümevarımsal muhakeme, belirli öncüller aracılığıyla genel bir sonuca varmayı kolaylaştırır.

Bilimsel bir araştırma için tümevarım yöntemi kullanıldığında, gerçekleri gözlemleme deneyimi, tümdengelimli akıl yürütmenin mantığından veya tümdengeliminden daha önemlidir. Tümevarım yönteminin aşamaları şunlardır:

Olguların gözlemlenmesi ve kaydedilmesi

Olguların analizi ve sınıflandırılması

Gerçeklerden bir genellemenin tümevarımsal muhakemesi

Tüm bunlar, aşağıda verilen basit örnekle daha kolay anlaşılabilir:

Yılmaz’ın dört çocuğu var: Ali, Ahmet, Murat ve Ayşe.

Ali bir müzisyendir.

Ahmet bir müzisyendir.

Murat bir müzisyendir.

Ayşe bir müzisyen.

Tam bir tümevarımsal akıl yürütme şu olacaktır: Yılmaz’ın tüm çocukları müzisyendir.

Tümdengelimli Muhakeme

Mantık alanında, tümdengelimli muhakeme, sonucun öncüllerden çıkarılması gereken bir argümanı temsil eder. Öncüller ve tümdengelim muhakemesi geçerliyse, sonuç doğru kabul edilir.

Tümdengelim yönteminde sonuçlar, bilgiyi genişletmeyen genel bir yasadan veya genel öncüllerden türetilir.

Örneğin, aşağıdaki öncüllere sahipsek:

Meyveler C vitamini içerir

Portakal bir meyvedir

Tümdengelimli akıl yürütme şöyle olacaktır: Portakal C vitamini içerir.

Ayrıca bu tür muhakeme, sonuçlarında matematiksel mantığı kullandığı için matematiksel akıl yürütme olarak kabul edilir.

Abdüktif Muhakeme ve Tartışmacı Muhakeme

Abdüktif muhakeme, bir olgu veya olayın betimlenmesiyle başlayan ve elde edilen öncüllerle olası güdü ya da nedenlerini açıklayan bir hipoteze ulaşılmasını sağlayan bir akıl yürütme türüdür.

Pragmatizmin ve modern göstergebilimin kurucusu olarak kabul edilen İngiliz mantıkçı, bilim adamı ve filozof Charles Sanders Peirce’e göre, varsayım terimini kullanarak abdüktif muhakemeye atıfta bulunmalıyız. Varsayımlar, bir bakışta en olası veya doğru açıklama olmaya çalışır.

Son olarak tartışmacı muhakeme, dilin üretimiyle bağlantılı argümanlarla ilişkilendirilir. Bu anlamda bir argüman, akıl yürütmenin sonucunu kelimelerle ifade eder.