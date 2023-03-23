Diyalektik Nedir?

Diyalektik, temel özelliği iki fikrin bir üçüncüyü bulmak için karşı karşıya gelmesi olan felsefi tartışmaların ve tartışmaların metodolojik bir pratiğidir. Eski düşünürler bunu tartışma sanatı ile çelişkili tezleri karşılaştırmaktan oluşan bir düşünce etkinliği olarak tanımlamışlardır…

Genel anlamda diyalektik, antik çağda birbiriyle çelişen hipotezlerden sonuçlar çıkarmak için geliştirilmiş bir felsefi tartışma yöntemidir. Bu sonuçlar, karşıt hipotezleri düzenlemeyi ve yorumlamayı mümkün kılan şeydi.

Diyalektiğin Tanımı

Birbirine zıt argümanların karşılaştırılması yoluyla gerçeği keşfetmeye çalışan teknik, diyalektik olarak bilinir. Diyalektik kelimesi Yunanca dialektiké den gelmektedir.

Diyalektik, farklı fikirleri ikna etme, tartışma ve akıl yürütme sanatıdır.

Bir konuşmada diyalektik, antitez olarak bilinen farklı argüman ve fikirlerin karşı çıktığı, tez adı verilen bir ana fikir veya kavram sunmaktan oluşur. Sonrasında ise, bu fikir karşıtlığını çözmek için konuyu anlamanın yeni bir yolu olarak sunulan sentez ortaya çıkmaktadır.

Diyalektik aynı zamanda bir felsefe yapma yöntemi olarak da bilinir. Kavramı yıllarca Sokrates, Platon, Aristoteles, Hegel, Marx ve diğerleri gibi çeşitli filozoflar tarafından tartışıldı. Bununla birlikte, Platon diyaloglarında gerçeğe ulaşmak için bir yöntem olarak kullandığında diyalektiğin öncüsü olmuştur.

Ancak diyalektik, inceliklerin abartılı kullanımı nedeniyle aşağılayıcı bir anlamda da görülebilir.

Öte yandan, diyalektik terimi, diyalektiği savunan kişiyi tanımlamak için bir sıfat olarak kullanılır.

Felsefede Diyalektik

Diyalektik, felsefi bir sistem olarak, akıl yürütme ve onun yasaları, biçimleri ve ifade biçimleriyle ilgilenir.

Daha önce de belirtildiği gibi, diyalektiği bir şeyi cevaplamak için bir teknik, yöntem olarak kullanan ve işaret eden ilk kişi Platon’dur. Çünkü onun aracılığıyla gerçeğe ulaşılabilir.

Hegel ise diyalektiği, daha sonra çürütülecek olan (antitez) bir ilk postüladan (tez) başlayarak, yeni bir fikir veya sonuca (sentez) ulaşmak için sürekli bir süreç olarak tanımlar.

Aristoteles için diyalektik, birey tarafından argüman yapmak için gerekli becerilerin bir parçası olarak geliştirilen mantıkla ilgili rasyonel bir süreçtir.

Bu anlamda Kant, diyalektiği bir görünüşler mantığı olarak ele alan Aristoteles’in öznel ilkelere dayalı teorisini desteklemiştir.

Diyalektik Materyalizm

Diyalektik materyalizm, Friedrich Engels (1820-1895) ile Karl Marx (1818-1883) tarafından önerilen ve maddenin bağımsız, somut veya soyut gerçekliğin özü olarak tanımlandığı felsefi akımlar arasında var olan anlaşmaların sonucudur. Sonrasında ortaya çıkan bilinçtir.

Ek olarak, diyalektik materyalizm komünizm teorilerinin temelidir ve felsefi bir bilim olarak Hegel’in önerdiği felsefi idealizme karşı çıkar.

Eristik Diyalektik

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle eristik kavramının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Eristik olarak, bir tartışmayı başarılı bir şekilde bitirmek için kullanılan argümantasyon türleri anlaşılmaktadır.

Filozof Schopenhauer için mantık yoluyla gerçeğe ulaşılır. Ancak, eristik nesnel gerçeği bir kenara bırakır ve onun yönü daha alakalıdır. Çünkü temeller doğru olsun ya da olmasın tek önemli şey zafere ulaşmaktır.

Eristik diyalektik, Schopenhauer’ın 1831’de arkadaşı filozof Julius Frauenstädt tarafından yayınlanan, Haklı Olma Sanatı veya Haklı Olmadan Tartışma Nasıl Kazanılır olarak bilinen, tamamlanmamış çalışmasını anlatan bir ifadedir.

Diyalektik Mantık

Diyalektik mantık Hegel tarafından önerildi ancak yaklaşımlarının bir kısmı zaten Aristoteles ve Herakleitos tarafından yapılmıştı.

Diyalektik mantık, fikirlerin gelişimine ve diyalektiğin çelişkilerine kişinin yanıt verdiği zekaya dikkat eder. Bu nedenle, saf mantık ile çelişkilerin diyalektik analizi arasında bir dolayım ortaya çıkar.

Günümüzde Diyalektik

Pek çok çağdaş filozof ve bilim adamı, diyalektik fikrini günümüzde bir yöntem olarak tartışıyor. Lucien Seve veya Jean-Paul Sartre gibi düşünürler, doğa hakkında bilgi edinmenin yeterli bir yöntem olmadığını savunuyorlar.

Ancak, herkes aynı şekilde düşünmemektedir. Bazı bilim adamları, doğal fenomenlerin evrimi üzerinde çalışmanın aydınlatıcı bir araç olduğunu savunmaktadırlar. John Haldane, Richard Lewontin ve Stephen Jay Gould bu görüştedir.

Diyalektiğin bilime katkılarından birçok bilgiye ulaşabiliriz. Örneğin, Évariste Sanchez-Palencia’nın Paseo dialéctico por las ciencias adlı çalışmasında yazar, diyalektik yöntemi, İtalyan bilim adamı Paolo Quintilli ve diğerleri gibi meslektaşları tarafından desteklenen dinamik sistemlerin matematiksel teorisiyle ilişkilendirir.