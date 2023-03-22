Natüralizm Nedir, Temsilcileri Kimlerdir?

Natüralizm, gerçekliğin ilk ilkesi olarak doğayı vurgulayan felsefi bir sistemdir. Natüralist akım, doğanın var olan fiziksel gerçekliklerin bütününden oluştuğunu savunur…

Natüralizmin en büyük savunucusu ve teorisyeni olarak kabul edilen Fransız yazar Émile Zola, bu akımı “yalnızca edebi bir hareket olarak değil, aynı zamanda insanı tasavvur etmenin ve davranışlarını incelemenin yeni bir yolu olarak” tanımlamıştır.

Natüralizmin Tanımı

Natüralizm, gerçekliğin doğru, mutlak ve güvenilir bir yorumunu ortaya koyan, ancak doğanın gerçek ve var olan her şeyin başlangıcı olduğunu bütünlüğü içinde vurgulayan felsefi, edebi ve sanatsal bir akımdır.

Natüralizm terimi, var olan her şeyin doğal bir kökene sahip olduğu fikrinden yola çıkan tüm bu felsefi akımları adlandırmak için kullanılan Latince “naturalis” kelimesinden türemiştir.

Natüralizm, gerçekçiliğin bir türevi olarak yaklaşık olarak 19. yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya çıktı ve daha sonra dünyanın geri kalanına yayıldı.

Bu akımın takipçileri için doğa, fiziksel olarak var olan her şeyin kaynağı ve gerçek temsilidir. Natüralistler, tüm canlıların ve olayların doğal sebepler tarafından üretildiğine inanırlar.

Bu nedenle natüralistler, insan davranışını ortaya çıkarmak ve açıklamak için, birçok insan açısından hoş olmayanlar da dahil olmak üzere her ayrıntıyı betimleyerek, kendilerini çevreleyen gerçekliği nesnel bir bakış açısıyla yeniden üretmekle ilgilenirler.

Sonuç olarak, natüralist sanatsal, edebi veya felsefi çalışmaların sonuçları başkaları tarafından ahlak dışı olarak kabul edilebilir.

Natüralizm, tiranlığı, toplumsal farklılıkları eleştirmek, erotizmi kaba bir şekilde yüceltmek, edebiyatta lirizmin olmaması ve insan davranışını teşhir etmeye çalışmakla da karakterize edilir.

Felsefede Natüralizm

Felsefi natüralizm, bilginin doğa yasalarının yorumuna bağlı olduğu gerçeğine dayanır. Bu nedenle, felsefi natüralistler için gerçek olan her şey doğaldır ve doğaüstünün varlığı fikrini reddederler.

Hatta bu filozoflardan bazıları, Charles Darwin’in teorisinde ortaya konulduğu gibi, doğanın evrim kavramı tarafından belirlendiği görüşüne sahiptir.

Felsefi natüralizm, insanın sorunlarının genetik kökeninden, çevresinden ve sosyal sınıfından kaynaklandığını açıklamak için desteklenen determinizm ile de ilişkilidir.

Yani yaşanan her şey gerçektir ve bilimsel araştırmalarla açıklanabilir.

Edebiyatta Natüralizm

Edebi natüralizm, gerçekliğin en kaba ve en nahoş tanımlarını nesnel olarak yansıtmakla karakterize edilir.

Edebiyatta natüralizm, insanın içinde yaşadığı ve geliştiği koşulların tutsağı olduğunu göstermek için determinizme dayanmakta, dolayısıyla insan gerçeğini derinleştirmeye ve ayrıntılı bir şekilde tanımlamaya odaklanmaktadır.

Natüralist yazarlar, metinlerinde birçok insanın yoksulluk, alkolizm, fuhuş, sosyal sınıflardaki farklılıklar ve sosyal dramlar, aile veya kişisel gibi temalarla kendilerini içinde bulduğu belirli durumların sertliğini ve karanlığını ele almalarıyla karakterize edilirler.

Kendilerini edebî natüralizm ile özdeşleştiren yazarlar, hayatın tabiat kanunları tarafından şartlandırıldığını düşünerek yaşadıkları gerçekliğe dair hayal kırıklığını ve karamsarlığı metinlerinde sergilemekle de karakterize olmuşlardır.

Natüralistlerin edebi eserlerde kullandıkları dil, incelik, lirizm ve mizahı, romantizmi bir kenara bırakarak, betimlemelerinin kabalığını artırmak ve gerçeklik vizyonlarını tasvir etmek için bir mekanizma olarak popüler ve kaba jargonun kullanılmasıyla karakterize edilir.

Natüralizmin en tanınmış yazarları arasında, bir gazeteci ve edebi natüralizmin en büyük savunucularından biri olan Fransız Émile Zola vardır.

Natüralizm ve Gerçekçilik

Gerçekçilik ve natüralizmin ortak noktası, sanat için romantizmin değerlerine karşı nesnel bir toplum vizyonu önermeleridir. Ancak, biri ile diğeri arasında önemli farklılıklar vardı.

Genel olarak gerçekçilik, zamanın burjuvazisinin ahlaki değerlerini ifade ediyordu ve vizyonu, toplumun “iyi” yönlerini ve belirli bir pedagojik niyeti övme eğilimindeydi. Gerçekçi roman, insanın çirkinini, bayağılığını, vahşiliğini toplumun kötülükleri olarak kınadı.

Bunun yerine natüralizm, insanlığı kontrolünün ötesinde biyolojik ve sosyal yasalara tabi bir şey olarak anladığı için çirkin ve güzel arasında ayrım yapmayan ahlak dışı bir öneriydi. Bu nedenle, gerçekçi görüşün öğretici veya ahlakçı olabileceği yerde, doğalcı görüş karamsar ve kayıtsızdı.

Natüralizmin Temsilcileri

Guy de Maupassant (1850-1893): Kısa öykü yazarı ve daha az ölçüde Fransız romancı.

(1850-1893): Kısa öykü yazarı ve daha az ölçüde Fransız romancı. Gustave Flaubert (1821-1880): Ünlü Fransız romancı, Madame Bovary’nin (1857) yazarı.

(1821-1880): Ünlü Fransız romancı, Madame Bovary’nin (1857) yazarı. Anton Çehov (1860-1904): En büyük Rus kısa öykü yazarı ve modern öykünün babası, aynı zamanda oyun yazarı.

(1860-1904): En büyük Rus kısa öykü yazarı ve modern öykünün babası, aynı zamanda oyun yazarı. Maksim Gorki (1868-1936): Devrimci Rus romancı ve politikacı, sosyalist gerçekçilik edebiyat hareketinin kurucusu.

(1868-1936): Devrimci Rus romancı ve politikacı, sosyalist gerçekçilik edebiyat hareketinin kurucusu. Thomas Hardy (1840-1928): Büyük Britanya’dan şair ve romancı, ülkesinde natüralizmin uygulayıcısı ve onu geride bırakan biri olarak görülüyordu.

(1840-1928): Büyük Britanya’dan şair ve romancı, ülkesinde natüralizmin uygulayıcısı ve onu geride bırakan biri olarak görülüyordu. Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928): İspanyol yazar, gazeteci ve politikacı, uluslararası üne sahip ve solcu bir militan.

(1867-1928): İspanyol yazar, gazeteci ve politikacı, uluslararası üne sahip ve solcu bir militan. Benito Pérez Galdós (1843-1920): İspanyol romancı, oyun yazarı, tarihçi ve politikacı, 19. yüzyıl İspanyol gerçekçiliğinin en büyük temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

Rus ve dünya edebiyatının en büyük romancılarından biri olan Fyodor Dostoyevski‘nin (1821-1881) eseri geniş ve karmaşıktır. Hem natüralizm hem de psikolojik gerçekçilik kapsamına girer.