Pozitivizm Nedir, Neyi Savunur?

Pozitivizm, bilimsel bilginin tek gerçek bilgi olduğunu savunan felsefi bir akımdır. Geleneksel felsefeye, özellikle metafizik ve ontolojiye karşı eleştirel bir tutumu temsil eder…

Pozitivizme göre iki tür gerçek bilgi vardır:

Pozitif bilgi : Sonradan verilmiş bilgidir ve yalnızca doğal deneyimden, onun özelliklerinden ve ilişkilerinden türetilir.

: Sonradan verilmiş bilgidir ve yalnızca doğal deneyimden, onun özelliklerinden ve ilişkilerinden türetilir. Tanım gereği gerçek bilgi: Analitik ve totolojik bilgidir ve zaten doğru kabul edilen önceki öncüllerden ortaya çıkar. Deneyimden bağımsızdır.

Pozitivizmin Tanımı

Pozitivizm, tüm bilginin bir şekilde bilimsel yöntemle desteklenebilen deneyimden türediğini doğrulayan felsefi bir akımdır. Bu nedenle, deneyimden önceki her türlü bilgiyi reddeder.

Pozitivizm, epistemolojik olarak konuşursak, ‘değersiz’ veya ‘önyargısız’ anlamına gelir. Yani önceki fikirlere veya apriori fikirlere inanmaz. Çünkü bilimsel bir yöntemle nesnel olarak kanıtlanıncaya kadar her şey açıktır.

Pozitivizm terimi, 19. yüzyılın ortalarında Fransa’da ortaya çıktı. Pozitivizmden ilk bahseden, sosyal felsefenin öncüsü olan Fransız filozof Saint-Simon’du. Ancak bu felsefi akımı İngiliz filozof ve politikacı John Stuart Mill (1806 – 1873) ile birlikte yaygınlaştıran, Fransız sosyolog ve filozof Auguste Comte (1798 – 1857) olmuştur.

Hem Comte hem de Mill, tüm felsefi veya bilimsel bilgi ya da faaliyetlerin gerçek gerçeklere dayanması ve bilimsel yöntemle doğrulanmasının mümkün olması gerektiği fikrine dayanıyordu. Bu nedenle, deneyimden önce gelen her türlü bilgiyi reddettiler.

Pozitivizmin kökleri, David Hume (1711 – 1776) tarafından temsil edilen rasyonalizme ve on sekizinci yüzyıl İngiliz ampirizmine vurgu yapılan Fransız Aydınlanması’na dayanır.

Keza Fransız İhtilali’nin, bireyleri ve toplumları deneyimlerinden yola çıkarak inceleme nesnesi haline getiren siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimler sonrasında ürettiği sonuçlardan biri olmuştur.

Bu nedenle pozitivizm, tüm bilgilerin bir tür deneyim veya gözlem yoluyla elde edildiği, mantığın ve matematiğin bilimsel yöntemin uygulanması yoluyla gerçeklerin ötesine geçtiği gerçeğine dayanan felsefi bir akım olan ampirizmin bir birleşimidir.

Bilimsel yöntemin babası René Descartes (1596 – 1650), fikirlerin doğuştan olduğunu doğruladı. Daha sonra John Locke (1632 – 1704), deneyimi tüm bilgi için bir katalizör olarak sunarak bu fikri çürüttü.

Pozitivizm terimi, başka bir düşünce düzeninde, mutlu olmak ve daha iyi faydalar elde etmek için daha olumlu, rahat ve pratik bir tutum sergilemeyi de ifade eder. Bardağın dolu tarafı veya boş tarafı psikolojik benzetmesi ile söyleneceği gibi, pozitivizm uygulayan veya pozitif olan, bardağın her zaman dolu tarafını görür.

Pozitivizm Neyi Savunur?

Pozitivizm, genel bir şekilde ve varyantlarının ötesinde, bir dizi özellikle karakterize edilebilir. Pozitivizm olarak adlandırılan felsefi akımı tanımlayan temel özellikler aşağıdadır.

Kanıtlanmamış apriori kavramları ve evrensel kavramları veya inançları reddeder.

Pozitivizm, ampirik gerçeklerin bilginin temeli olduğu gerçeğine dayanır.

Bilimsel yöntemle desteklenen bilimsel bilgiyi geçerli olarak destekler.

Bilimsel yöntem hem bilimsel hem de hümanist araştırmalara uygulanmalıdır.

Pozitivizmden elde edilen bilgi nesnel olmalıdır.

Belgelenmiş kanıtlar en önemlisidir, yorumlar değil.

Bilgi Tarihine İlişkin Pozitivist Görüş

Auguste Comte, bilgi tarihini, bir inancın gerçeğe doğru evrimsel gelişimi olarak tanımlar. Genel olarak konuşursak, bilginin evrimini üç ana aşamaya ayırır:

Teolojik bilgi : Diğer bilgilerin aksine, bilimsel düşünce gibi bazı varsayımlarının öznelliğini kabul eder. Çalışmayı titiz ve sistematik parametreler altında yönetmesine rağmen, araç olarak öznelliğe ve sezgiye yabancı değildir.

: Diğer bilgilerin aksine, bilimsel düşünce gibi bazı varsayımlarının öznelliğini kabul eder. Çalışmayı titiz ve sistematik parametreler altında yönetmesine rağmen, araç olarak öznelliğe ve sezgiye yabancı değildir. Metafizik bilgi : “Aydınlanma” olarak da adlandırılan noktada insan, endişelerinin cevabını metafizik ve spekülatif felsefe alanına aktarmıştır. Bu dönem “neden” arayışı ile karakterizedir.

: “Aydınlanma” olarak da adlandırılan noktada insan, endişelerinin cevabını metafizik ve spekülatif felsefe alanına aktarmıştır. Bu dönem “neden” arayışı ile karakterizedir. Pozitif bilgi: Dünyanın düzenini açıklamak için fizik ve biyolojiye güvenmenin yanı sıra bilimsel yöntemin kullanılması ile karakterize edilen insanın olgunlaşmasıdır.

Mantıksal Pozitivizm

Pozitivizm, “neopositivizm” veya “rasyonel ampirizm” olarak da adlandırılan mantıksal pozitivizm ya da mantıksal ampirizm ile karıştırılmamalıdır.

Mantıksal pozitivizm, bilimsel metodolojisinde dil analizini içeren, ampirik ve doğrulanabilir olan her şeyin analizi veya incelenmesi ile sınırlı felsefi bir akımdır.

Mantıksal pozitivizm, bilimleri bilgiye giden tek uygun yol olarak savunmasında pozitivizmin kendisinden çok daha katıydı ve analitik felsefe içindeki en güçlü hareketlerden biriydi. Çalışma alanları arasında mantık ve dil de vardı.

Pozitivizmin Kabulü ve Etkileri

Pozitivizm, diğerlerinin yanı sıra, farklı bilgi alanlarında birçok akıma yol açmıştır: