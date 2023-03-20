Aksiyoloji Nedir? Aksiyolojinin Alanları

Aksiyoloji, farklı insanların farklı şeylerin değerini nasıl belirlediğini inceleyen bir felsefe türüdür. Bu çalışma alanıyla uğraşanlar, değerin doğasının yanı sıra etik, ahlak, din ve estetik değer gibi çeşitli değer türlerini inceler…

Aksiyolojinin öncülü, farklı insanların farklı göründüğü, ses çıkardığı ve farklı davrandığı, ayrıca farklı düşündükleridir. Bu, her kişinin aynı maddeye yaklaşıp farklı şekilde değerlendirebileceği anlamına gelir. Kişiye bağlı olarak, bir nesneye veya fikre atadıkları değer, geçerli bir değere sahip olduğunda gerçekliği temsil edebilir.

Aksiyolojinin Tanımı

Kısaca aksiyoloji, değerlerin analizine odaklanan bir felsefe teorisi veya uzmanlığıdır.

Aksiyolojinin ne olduğunu anlamak için öncelikle felsefi alanda değer ile neyin kastedildiğini bilmeliyiz . Bu çerçevede değer, bir gerçekliğin (nesne veya özne) parçası olan bir niteliktir. Bu sayede nesneler ve özneler, sahip oldukları değerlere göre değerlendirilebilir.

Bir nesneye, bir fikre, bir inanca değer verebilmek için insanın zihninde öncelikler belirlenmelidir. Bir karşılaştırma yapılmalı ve bir ilişki belirlenmelidir. Sonunda, kişi yeni nesneyi, inancı veya fikri halihazırda bilinen ya da sahip olunanlarla karşılaştırmalı ve hangisinin diğerinden daha iyi olduğuna karar vermelidir. Tüm insanlar değer atar ve bunu kendilerine özgü bir modelle yaparlar. Aksiyoloji, insanların bu kararları nasıl aldıklarını ve hangi değer belirleme kalıplarının tanımlanabileceğini inceler.

Değer atama süreci, bir kişinin nasıl düşündüğünü takip eder. Bir şeyi değerlendirebilmek için kişinin verileri filtreleyebilmesi, işleyebilmesi, saklayabilmesi ve analiz edebilmesi gerekir. Her nesne ve onun çeşitli yönleri dikkate alınmalı ve ona hangi değerin verileceğini seçmeden önce yargılarda bulunulmalıdır. Aksiyolojide, bu süreçte yer alan benzersiz düşünce modeline değer yapısı denir.

Aksiyolojinin değerlerin değil değerlerin incelenmesi olduğuna dikkat etmek önemlidir. Değer, günlük gerçekliğin özellikleri hakkında düşünmeyi ve sonra onlara anlam vermeyi içerirken, değerler insanların savunduğu, inandığı ve onlar için önemli bulduğu fikirlerdir. Aslında değer ataması, insanların kendi değerlerine ulaşmak için geçirdikleri süreçtir. Bir aksiyolog, gerçek fikirlere veya inançlara değil, değerlere verilen değeri inceleyecektir.

Aksiyolojinin Alanları

Aksiyoloji içinde değerler öznel veya bunun yerine nesnel olabilir. Sübjektif olanlar, bir sona ulaşılmasına izin veren bir aracın önerildiği ve dayanışma veya arkadaşlık gibi kişisel düzeyde bir arzu ya da hedef tarafından yönlendirilenlerdir. Öte yandan nesnel değerler, doğruluk veya güzellik gibi kendileri için amaç oluşturan değerlerdir.

Hem pozitif hem de negatif değerler, aksiyoloji tarafından aynı şekilde, bir şeyi değerli kabul eden veya etmeyen analiz yoluyla ele alınır.

Felsefi Aksiyoloji

Aksiyoloji felsefenin bir parçasıdır. Değerlerin doğası ile işlevlerinin incelenmesine ve analizine odaklanır. Aksiyoloji kavramı 20. yüzyılda kullanılmaya başlansa da Sokrates, Platon, Aristoteles ve Kant gibi yazarlar aracılığıyla değerler zaten felsefe tarafından inceleme konusu olmuştur.

Felsefi aksiyolojinin ana temalarından biri, değerlerin nesnelliği ve öznelliğidir. Bu alanda, bazen anlam karşıtlığından dolayı, sözde ‘olumsuz değerler‘ de incelenir.

Yasal Aksiyoloji

Yasal aksiyoloji, yasal normların oluşturulması ve uygulanmasında yasal değerlerin incelenmesidir. Hukuk felsefesinin inceleme konularından biridir. Adil hukuk teorisi veya adalet teorisi gibi diğer terimler bazen kullanılır ve bu alanda adaletin değerinin önemini vurgular.

Değerler etrafında yapılabilecek farklı değerlendirmeler, yasal düzenlemelerin hazırlanmasını, onaylanmasını, uygulanmasını veya yürürlükten kaldırılmasını belirlemektedir. Bir örnek, ölüm cezası veya müebbet hapisle ilgili konularda adalet, sorumluluk ve özgürlük gibi diğer değerlerle ilişkili olarak yaşam değeri ve haysiyetin incelenmesidir.

Eğitim Aksiyolojisi

Eğitimde aksiyoloji, pedagojik bir bakış açısıyla değerlerin incelenmesidir. Bu bölüm etik, sosyal, kültürel ve estetik nitelikte olanlar gibi farklı değer türlerini içerir.

İnsanın gelişimindeki temel özelliklerden biri olan değerlerin öğrenilebildiği kabul edildiğinden, değerlerin incelenmesi bu alanda büyük önem taşımaktadır.

Aksiyoloji Ne İçin Kullanılır?

Bir sistem olarak aksiyoloji, değerlerin tanımlanması ve ölçülmesi için kullanılır. Bu nedenle aksiyolojinin, bireylerin şeylere verdikleri değeri nasıl belirlediklerini incelemekle sorumlu olduğu sıklıkla dile getirilir.

Aksiyoloji sayesinde, insan düşüncesini anlamaya katkıda bulunan belirli parametreleri belirlemek mümkündür. Öznel değerler, nesnel değerler, dinamik değerler, kalıcı değerler ve diğer değer türleri vardır. Bu değerler her bireyde farklı şekilde düzenlenir ve davranışlarını etkiler. Tüm bu davranışların toplamı, bir toplumun hareket tarzını yapılandırır.

Aksiyoloji, değerlerin nasıl kurulduğunu anlamaya yardımcı olarak, etik bir bakış açısıyla davranışlarda bir değişikliğe katkıda bulunabilir.