Epistemoloji Nedir, Neyi İnceler?

Epistemoloji, bilginin nasıl elde edildiğini ve geçerliliğinin ne olduğunu incelemekle ilgilenen felsefe dalıdır. Adı Yunanca epistéme (bilgi) ve lógos (“çalışma” veya “bilim) kelimelerinden gelir…

Epistemoloji, bilgiyi anlama, edinme ve doğrulama biçimimizle ilgili çeşitli türden sorunları ele alır. Her zaman neyi, hangi araçlarla veya mekanizmalarla tanımanın mümkün olduğu sorusuna cevap arar.

Epistemolojinin Tanımı

Epistemoloji, bilginin doğasını, kökenini ve geçerliliğini incelemekle ilgilenen bir felsefe dalıdır.

Bu anlamda epistemoloji, bilimsel bilginin temellerini ve yöntemlerini inceler. Bununla birlikte, bilgi oluşturma sürecini, gerekçesini ve doğruluğunu belirlemek için tarihsel, sosyal ve psikolojik faktörleri dikkate alır.

Dolayısıyla epistemoloji, bilgi nedir, akıldan mı yoksa deneyimden mi kaynaklanır, anladığımızın gerçekten doğru olduğunu nasıl belirleriz, bunun doğru olup olmadığı ile ne elde ederiz gibi sorulara yanıt bulmaya çalışır.

Epistemoloji, farklı alanlarda bilimsel bilginin kesinlik derecesini oluşturmak için bilimlerde uygulanması alışılmış bir disiplindir. Bu şekilde epistemoloji de bilim felsefesinin bir parçası olarak kabul edilebilir.

Epistemoloji ayrıca iki konum üretir; bilginin deneyime, yani yaşam boyunca öğrenilenlere dayanması gerektiğini söyleyen ampirist bir konum ve bilginin kaynağının deneyim değil akıl olduğunu savunan rasyonalist konum.

Genetik Epistemoloji

Genetik epistemoloji, hem bilginin hem de zekanın insan organizmasının çevresine uyum sağlayan fenomenleri olduğunu savunan bir teoridir.

Bu nedenle genetik epistemoloji, psikolog ve filozof Jean Piaget tarafından önceki iki teorinin sentezinden geliştirilen bir teoridir; apriorizm ve ampirizm.

Yazara göre bilgi, apriorizm tarafından onaylandığı gibi bireyde doğuştan gelen bir şey olmadığı gibi ampirizmin onayladığı gibi yalnızca çevrenin gözlemlenmesi yoluyla elde edilen bir şey de değildir.

Dolayısıyla Piaget’e göre bilgi, bireyin parçası olan yapılara uygun olarak, bireyin çevresiyle etkileşimi sayesinde üretilir.

Hukuki Epistemoloji

Hukuki epistemoloji olarak, hukukçuların hukuk normunu tespit ederken, yorumlarken, bütünleştirirken ve uygularken kullandıkları yöntem ile prosedürleri incelemekle görevli olan hukuk felsefesi alanı olarak adlandırılır.

Bu anlamda, hukukun kökenini belirleyen faktörlerin analizi ve anlaşılması ile bağlantılı bir alandır.

Hukuki epistemoloji, insanı, hukukun çeşitli yorumlarına sahip olabilmesi nedeniyle farklı düşünme, hareket etme ve tepki verme biçimleri sunan benzersiz bir varlık olarak ele alır.

Tarihteki en önemli hukuki epistemolojilerden bazıları doğal hukuk ve yasal pozitivizmdir.

Ayrıca bakınız: Ontoloji nedir, hangi konuları inceler?

Epistemoloji Tarihi

Epistemoloji, Antik Yunanistan’da, bilgi kavramına veya fikir kavramına karşı çıkan Platon gibi filozoflarla birlikte ortaya çıktı.

Bu şekilde, fikir, kesinlik veya temel olmaksızın öznel bir bakış açısı iken, bilgi, titiz bir doğrulama ve doğrulama sürecinden sonra elde edilen doğru ve gerekçeli inançtır.

Bununla birlikte, epistemoloji teriminin bu şekilde gelişmeye başlaması, Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, John Locke veya Immanuel Kant gibi büyük düşünürlerin kendilerini adadığı Rönesans’a kadar değildi.

Daha sonra, 20. yüzyılda mantıksal neopositivizm ve eleştirel rasyonalizm gibi önemli epistemoloji okulları ortaya çıktı. Bertrand Russell ve Ludwig Wittgenstein, Viyana çevresini etkileyerek ilk epistemolojik okulun ortaya çıkmasına vesile oldu.

Epistemoloji Neyle İlgilenir?

Epistemoloji, insan bilgisinin doğasına, kökenine ve sınırlarına odaklanır. Bu disiplin daha sonra olası bilgi türlerini, bunları oluşturabileceğimiz mekanizmaları ve geçerli bilgi olup olmadığını belirlememizi sağlayan mantığı belirler.

Tüm bunlarla birlikte, genel bilgi problemlerini ve farklı bilimlerin veya disiplinlerin alanına özgü sorunları ele alır. En genelden en özele doğru şu şekilde özetlenebilirler:

Çeşitli bilimsel bilgi alanları arasındaki ilişkiler, bilimlerin nasıl sınıflandırıldığı, hangi temas noktalarına sahip oldukları vb. ile ilgili problemler.

Biçimsel ve somut bilimlerle ilgili sorunlar.

Bilimler arasındaki kavramsal ödünç alma ve aralarındaki bakış açısı değişiminin bazı “ortak” fikirlere verilen anlamı nasıl değiştirdiği ile ilgili problemler.

Bilimin teorik ve deneysel yönleriyle, yani doğrulama, nesnellik, bilimsel yasaların, teorilerin ve hipotezlerin formülasyonuyla ilgili problemler.

Biçimsel düşünceye özgü sorunlar (mantıksal ve matematiksel, aralarındaki sınırlar ve ontolojileri).

Gerçeklik bilimlerine özgü sorunlar (deneysel doğrulama, bilimsel metodoloji ve tümevarımsal süreçlerle ilgili her şey).

Gerçekler, değerlendirmeler ve yorumlar arasında ayrım yapma ihtiyacının ortaya çıktığı yaşam ve insan bilimlerine özgü sorunlar.

Epistemoloji Örnekleri

Epistemolojik kriterleri uygulamanın bir yolu, inanç, hakikat ve gerekçelendirmenin kullanılmasıdır. Bu üç noktayı uygulamanın amacı, bir inancın bilgi olarak kabul edilebilmesini tatmin edici bir şekilde sağlamaktır.

İnanç : Birisi doğru olduğuna inanmadığı bir şeyi bildiğini söyleyemez.

: Birisi doğru olduğuna inanmadığı bir şeyi bildiğini söyleyemez. Gerçek : Yanlış bir şeye inanan biri, onun gerçek olduğunu bilmez.

: Yanlış bir şeye inanan biri, onun gerçek olduğunu bilmez. Gerekçe: Birinin inandığı şeyin gerçek bilgi olarak kabul edilmesi için makul bir gerekçesi olmalıdır.

Örneğin, Mehmet komşu tarlada inekler olduğunu biliyor. Bu, Mehmet’in şu andan itibaren bildiği bir şey olarak kabul edilebilir: