Metodoloji Nedir? Türleri ve Örnekleri

Metodoloji, teorik olarak geçerli bir sonuca ulaşmak için bir araştırma süreci boyunca sistematik olarak uygulanan bilimsel titizlikteki yöntem ve teknikler dizisi olarak adlandırılır. Bu sayede araştırmacı, çalışmaları yürütmek için bir araştırma makalesi geliştirirken hangi tekniklerin kullanılacağına karar verecektir…

Metodoloji Nedir?

Metodoloji, bir soruşturmayla ilgili hedeflere ulaşmak için kullanılan rasyonel tipte bir dizi öğeden başka bir şey değildir. Bu nedenle terim, araştırma metodolojisi veya bu olmazsa, bir projenin metodolojisi olarak bilinir.

Bu çalışma tekniği hayatın farklı alanlarında görülebilmektedir. Aslında birçok kariyerde her türlü işi yürütmek için metodoloji uygulanmaktadır, bunun temel bir örneği hukuk metodolojisidir.

Ek olarak, farklı alanlarda veya gerçek durumlarda uygulanabilecek çalışmalarda bu terime atıfta bulunulması oldukça yaygındır. Çalışma tekniklerinin çok geniş olduğunu ve bunları uygulamak için konsantrasyon ile çok sayıda analiz gerektiğini bilmek önemlidir.

Metodolojilerin Özellikleri

Araştırma metodolojisinin özellikleri kapsamlıdır. Ancak bunlar, çalışmanın amaçlarına ulaşmak için araştırma tamamlandıktan sonra kullanılan farklı prosedürlere dayanmaktadır:

Tespiti yürütün, soruşturma çalışması için özel bir tasarımdan yararlanın.

Analiz altındaki fenomeni analiz edin ve ölçüm göstergelerini uygulayın.

Projenin popülasyonunu ve örneğini seçin, sınırlandırın ve tanımlayın.

Soruşturma için gerekli tüm verileri toplamak için bilgi aramayı ve araçları gerçekleştirme tekniklerini dikkate alın.

Tüm prosedürleri açıklayın.

Son olarak, analiz edilen her sonucun tekniklerini alın.

Metodoloji ve yöntemin aynı olmadığını belirtmek önemlidir. Metodolojiler, proje süresince yürütülen her bir yöntemi analiz etmek için kullanılır; yöntemler, bir analize veya çalışmaya başlamak için kullanılan teknikler ya da araçlardır.

Metodoloji Türleri

Bir projenin araştırma ve analiz aşamasına başlarken, bir metodolojinin gerçek anlamını bilmek gerekir. Çünkü farklı araştırma teknikleri vardır ve bunlar, projede ne zaman kullanılması gerektiği konusunda izlenmesi gereken adımları veya prosedürleri belirler.

Kalitatif Metodolojiler

Sayısal olmayan her türlü veriyi toplamak için gözlemin kullanıldığı bilimsel bir yöntem veya prosedürdür. Bu yöntemin kendi sınıflandırması vardır ve bu sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

Konuşma analizi: Dilsel anlambilimden doğan çapraz bir disiplin olarak kabul edilir. Hem sözlü hem de yazılı söylemin sistematik olarak incelenmesine dayanır. Böylece dilin doğru kullanımı şekillendirilebilir (yani, etkileşim ve iletişimin olumlu bir gerçeği olarak).

Görüşme: Bu, başka bir nitel araştırma yöntemidir. Araştırmanın temelini oluşturdukları için soruların kaçırılamayacağı bir sohbetten oluşur (bu sayede bilgi toplanır).

Etnografya: Belirli bir toplumun kültürünü veya geleneğini sistematik olarak incelemek için kullanılır. Bununla birlikte, insanlığın farklı sosyal gruplarında gerçekleştirilen her kültürel uygulama gözlemlenir.

Odak grubu: Belirli bir grubun, yani tanımlanmış bir kamuoyunun tutumuna odaklanan bir analiz prosedürüdür. Belirli bir konuyu tartışmak için bir araya gelen, genellikle 6 ila 12 kişiden oluşan bir grup insanla bazı bilgileri analiz etme ve inceleme yöntemine dayanan tartışma grubu da vardır.

Katılımcı eylemleri: Toplulukları incelemeye, yaşadıkları dünyayı anlamak için nasıl hareket ettiklerini fark etmeye ve elbette çeşitli yansımaları izleyerek onu değiştirmenin bir yolunu bulmaya odaklanırlar.

Katılımcı gözlemleri: Temelleri bilgi toplama ve her türlü veri ile ilgilidir. Genellikle iletişim ve siyaset bilimlerinde kullanılır (dolayısıyla programlama metodolojisi ve hukuk metodolojisi kullanılarak).

Projektif tip teknikleri: Bir projenin katılımcılarını, yürüttükleri araştırmadan doğan inançlarını, duygularını, motivasyonlarını ve tutumlarını ifade etmeye motive etmek için yürütülen araçlardır. Bu tekniği uygulamak için, insanların veya sadece projeye dahil olanların davranışlarını yorumlamak gerekir.

Kantitatif Metodolojiler

Doğa ve sosyal bilimlerde oldukça yaygındırlar ancak genellikle gözlemlenebilir fenomenleri analiz etmek için ampirik olarak kullanılırlar. Bunu başarmak için istatistik, hesaplama teknikleri veya sadece matematiğin kullanılması gerekir.

Bu tür tekniğin amaçları, doğrudan bu doğadaki bazı fenomenlerle ilgili modellerin, hipotezlerin ve matematiksel teorilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yöneliktir. Ölçümler projeler için son derece önemli bir süreçten geçmektedir.

Bu açıdan, gözlemler için sayısal değerler kullanılıyorsa veya bu yapılmazsa beyanlar, bu her bir yöntemi ve değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek içindir.

Tanımlayıcı araştırma: İncelenen olguların faktörlerinin, özelliklerinin, prosedürlerinin, davranışlarının veya herhangi bir değişkeninin sonuçlarını sıralamak için bilimsel bir çalışma hazırlamaya dayanır. Burada birçok hipotez vardır çünkü fiziksel değerlendirmeleri yapan analizler bunlara dayanmaktadır.

Analitik araştırma: Değişkenleri manipüle etmeden kontrol ve çalışma grupları arasındaki karşılaştırmalara göre hareket eden çok karmaşık prosedürlere dayanmaktadır.

Deneysel araştırma: Sonunda analiz kümeleri oluşturmak için rastgele bölünen belirli bir denek grubuyla yürütülür. Daha sonra katılımcılar, projeyi yürüten araştırmacının ölçütlerine ve faktörlerine göre analiz edilir.

Yarı deneysel araştırmalar: Tasarımları deneysel olduğundan, kontrol ve deney gruplarına atandıkları için bu şekilde adlandırılırlar. Ancak rastgele yapılmazlar çünkü bu şekilde gruplardaki tüm katılımcıların özelliklerini eşleştirmek için maksimuma bir yaklaşım elde edilir.

Metodoloji Örnekleri

Bu konuda verilebilecek çok sayıda örnek vardır:

Scrum metodolojisi (özel ekiplerle araştırma analizlerini kolaylaştırmak için teorik çerçeveler).

(özel ekiplerle araştırma analizlerini kolaylaştırmak için teorik çerçeveler). Akıllı metodoloji (bir proje veya araştırmanın hedeflerine ulaşmak için bir tür basit tasarım).

(bir proje veya araştırmanın hedeflerine ulaşmak için bir tür basit tasarım). Çevik metodoloji (özel yazılım).

Ancak, yukarıda belirtilen her şeye ek olarak, eğitim alanında çeşitli çalışma tekniklerini bulmak mümkündür.

Uygulamalı teorinin anlatıldığı ustalık sınıfları ve bunun için özel desteklere ihtiyaç duyulur. Örneğin kara tahtalar, kağıtlar, power point sunumları vb. Çok fazla teorinin olmadığı ve çatışmaların gerçek bir şekilde çözüldüğü uygulamalı dersler.

Bilimsel araştırmaları yürütmek için farklı mekanizmaların kullanıldığı bilimsel metodolojide, genel yöntemlerden farklı olarak aşağıdaki örneklere rastlanabilir: