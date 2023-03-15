Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ağız Bakım Suyu (Gargara) Kullanılır mı?

Ağız bakım suları birkaç yıla varan raf ömürleri sayesinde uzunca bir süre banyo dolabınızda misafir olabilir. Ancak bu, ağız hijyeni için kullanılan gargaraların sonsuza dek iyi durumda kalabileceği anlamına gelmez.

Ağız Bakım Suyunun Tarihi Geçer mi?

Evet geçer. Ağız bakım suyu, diğer her ilaç, içecek ve yiyecek gibi belirli bir son kullanım tarihine sahiptir. Kapağı hiç açılmamış ağız bakım suyu 2 ila 3 yıla kadar iyi durumda kalabilirken, kapağı açılanlar ise 1 yıl içinde kullanılmalıdır.



Genel olarak üreticiler (Listerine ve Colgate gibi) şişe üzerine yapıştırılmış olan etiket üzerine ”açıldıktan sonraki önerilen kullanım süresi”ni belirten bir ibare eklerler. Daha az sayıdaki bazı markalar ise üretim ve son kullanma tarihini net olarak yazmayı tercih ederler. Gargaraların son kullanma tarihinin nerede yazdığını görmek için aşağıdaki görsele göz atın.

Ağız bakım suları, şampuanlar ve diğer kozmetik ürünlerin son kullanma tarihi genellikle ürünün ilk açılma tarihine göre belirlenir ve önerilen kullanım tarihi İngilizce’de ”Ay” anlamına gelen ”Month” kelimesinin ilk harfi olan M ile gösterilir. Örneğin, şampuanınızın üzerinde ”12 M” ibaresi varsa, satın alma tarihinizden bağımsız olarak, ilk kullanım için şişeyi açtığınız tarihten sonra 1 yıl (12 ay) daha güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Tarihi Geçen Gargarayı Kullanırsanız Ne Olur?

Herhangi bir ürünün son kullanma tarihi geçtikten sonra etkili olacağının garantisi yoktur. Süresi dolmuş bir ağız bakım suyuyla gargara yapmanız sağlığınızı riske atacak ciddi bir soruna neden olmasa da ağız hijyeni sağlamak, kötü kokan nefesi gidermek ve diş çürüklerini önlemek gibi konularda işe yaramayabilir.

Ağız bakım sularında ve diş macunlarında önemli bir aktif bileşen olan florür, diş minesini güçlü tutamak, bakteri üremesini engellemek ve diş çürümesini önlemek gibi önemli amaçlara hizmet eder. Brezilya’da yapılan bir araştırmada, diş macunundaki florür stabilitesi inceledi ve çözünebilir florür konsantrasyonunun zamanla azalarak diş macununun çürüklerle savaşmada daha az etkili olduğu görüldü. Bu araştırma diş macunlarını mercek altına alsa da florür florürdür!

Son kullanma tarihi geçen ağız bakım sularının veya gargaraların etkinliği önemli ölçüde azalmış olabilir veya hiç işe yaramayabilir. Bu nedenle, son kullanma tarihi geçmiş gargaraları kullanmanızı önermiyoruz.

Son Kullanma Tarihi Geçen Gargarayı Ne Yapmalıyım?

Banyo dolabınızda unuttuğunuz ve seneler sonra temizlik esnasında bulduğunuz tarihi geçmiş bir şişe gargara olduğunu varsayalım. Bu ağız bakım suyuyla gargara yaparsanız muhtemelen herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmayacaksınız ancak büyük olasılıkla hiçbir faydasını da göremeyeceksiniz. Peki o halde bu sıvıyla ne yapmalısınız?

Gargaradan tamamiyle kurtulmak istiyorsanız lavabo giderine dökebilirsiniz. Ancak, ağız bakım sularının ”etiket dışı” birkaç kullanım alanı daha var. Yani, bozulan veya tarihi geçen gargaraları farklı şekilde değerlendirmeniz mümkün…

Vazo çiçeklerinin ömrünü uzatmak için suya bir kapak ağız bakım suyu ekleyin.

Aynaları, camları veya ekranları temizlemek için havluyu ağız bakım suyuyla nemlendirip silin.

Tuvaletinizi temizlerken kullanın.

Çamaşır makinenizin güzel kokması için deterjan gözüne ağız bakım suyu ekleyin ve durulama modunda çalıştırın.

1 ölçü gargaraya 2 ölçü su ekleyip böcek kovucu bir bitki spreyi yapın.

Sonuç

Ağız bakım sularının son kullanma tarihi, kapağın açılma tarihinden başlamak üzere 1 yıldır. Hiç açılmayan gargaralar ise 2 ila 3 yıl boyunca iyi durumda kalabilir. Yıllar önce banyo dolabına koyarak unuttuğunuz tozlu bir şişe ağız bakım suyuyla kaşılaşırsanız, bununla gargara yapmak yerine farklı şekillerde kullanarak değerlendirin veya lavaboya dökün. Ne de olsa tedbirli olmaktan asla zarar gelmez!