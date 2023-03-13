Paradigma Nedir ve Türleri Nelerdir?

Bir tanım vermek gerekirse, paradigmanın belirli bir durumda takip edilmesi gereken bir model, örnek veya kalıp olduğunu söyleyebiliriz. Bilimde, bir veya daha fazla problemi çözmek için bir teori ya da bir dizi teori olabilir…

Paradigma kelimesinin kökeni, model veya örnek anlamına gelen Yunanca “παράδειγμα” (parádeigma) kelimesinden gelmektedir.

Paradigma Türleri

Aşağıda açıklandığı gibi felsefe, eğitim, dilbilim, bilim veya programlama gibi çeşitli bilgi alanlarında farklı paradigma türleri bulunmaktadır.

Felsefede Paradigma

Felsefede paradigma, dünyayı açıklamak için bir model görevi gören birbiriyle ilişkili bir akıl yürütme kümesidir.

Terim ilk kez Platon tarafından miladi 360 yılında yazılan Timaeus adlı eserde kullanılmıştır. Söz konusu eserde, maddi dünyanın yaratılması için referans görevi gören bir paradigmanın veya ilahi modelin varlığı anlatılmaktadır.

Öte yandan Aristoteles için paradigma, bilgi üretmenin bir yolu olarak belirli durumlardan genel bir kuralın çıkarılmasına izin veren bir testti. Bu daha sonra tümdengelimli akıl yürütme olarak adlandırılacaktır.

Felsefedeki bir başka paradigma örneği, varlığın dinamik doğası nedeniyle duyular tarafından tutulamayan sürekli bir evrim içinde olduğunu doğrulayan Herakleitos’un modelidir. Bu, hiçbir zaman aynı olmadığımız, sürekli değişim içinde olduğumuz anlamına gelir.

Bilimsel Paradigma

Bilimsel alanda paradigma, belirli bir alandaki araştırmalardan kaynaklanan ve gelecekteki araştırmalar için referans görevi görecek bir ilke, teori veya bilgidir.

Bilimsel paradigmalar, “belirli ve tutarlı bilimsel araştırma geleneklerinin ortaya çıktığı modeller sağlayan” tüm başarılar, teknikler veya teorilerdir. Bu, Amerikalı fizikçi ve filozof Thomas S. Kuhn tarafından Bilimsel Devrimlerin Yapısı (1962) adlı kitabında ifade edilmiştir.

Bilimsel bir paradigma örneği , her canlının benzer özelliklere sahip başka bir canlıdan geldiğini belirten bir teori olan biyogenezdir. Bu paradigma, yaşamın organik veya inorganik maddeden kaynaklandığını iddia eden eski kendiliğinden oluşum teorisinin yerini almıştır.

Sosyal Paradigma

Sosyal paradigma, bir topluluğu karakterize eden, gerçeklik algısını oluşturan ve kendilerini sosyal olarak düzenlemelerine yardımcı olan tüm inançlar, terimler, algılar, tutumlar ve uygulamalardır. Bu terim fizikçi ve filozof Fritjof Capra (1939) tarafından oluşturulmuştur.

Sosyal paradigmalar genellikle zaman içinde sabittir, değiştirilmesi zordur ve ayrıca bir topluluk veya toplumdan diğerine değişebilir. Bu, bir grup için sosyal olarak kabul edilebilir olanın başka bir grup için olmayabileceği anlamına gelir.

Sosyal paradigmalar, bir grubun normlarını veya davranış kalıplarını şekillendirmeye yardımcı olur. Ancak eşitsizlik, ayrımcılık veya önyargı da yaratabilirler.

Bir sosyal paradigma örneği, belirli etnik grupların diğerlerine göre üstünlüğüne olan inançtır. Bu, o paradigmanın kayırdığı etnik grup için faydalı olabilir ancak o etnik gruptan farklı herhangi bir etnik grupta ayrımcılığa yol açar.

Dilbilimde Paradigma

Dilbilimde paradigmatik ilişkiler, ses, hece veya kelime gibi dilsel bir birimin benzer özelliklere sahip diğer birimlerle bağ kurduğu ilişkilerdir.

Bu dilsel öğeler, anlam kaybetmeden sentagmatik zincirde aynı konumu işgal edebilir. Yani bir cümlede bir dilsel birimin yerine başka bir benzer birimi koyarsak anlamını korumaya devam eder.

Dilsel bir paradigmanın bir örneği “Ebru arabayla seyahat ediyor” cümlesinde görülebilir. “Araba” kelimesi, araç, otomobil vb. gibi ulaşım araçlarına atıfta bulunan bir dizi anlamsal çağrışımı çağrıştırır. Bunlardan herhangi biri araba kelimesinin yerini alabilir.

Eğitim Paradigması

Bir eğitim paradigması, öğrenme yöntemlerini anlamak, analiz etmek ve ayrıca bilgi edinmenin yeni yollarını geliştirmek için kullanılan bir modeldir.

Buna karşılık, bir eğitim paradigması diğer psikopedagojik paradigma türleri tarafından desteklenebilir:

Bilişsel paradigma : Öğrencinin bilişsel becerilerine göre öğrenmeyi teşvik eder.

: Öğrencinin bilişsel becerilerine göre öğrenmeyi teşvik eder. Sosyokültürel paradigma : Öğrenmenin bireysel olarak özümsenmesi için sosyal etkileşim gerektirdiğini varsayar.

: Öğrenmenin bireysel olarak özümsenmesi için sosyal etkileşim gerektirdiğini varsayar. Hümanist paradigma : Grup çalışmasını, öz değerlendirmeyi ve gerçek problemlerin incelenmesini teşvik eder.

: Grup çalışmasını, öz değerlendirmeyi ve gerçek problemlerin incelenmesini teşvik eder. Davranışsal paradigma: Olumlu teşvik, güçlendirme ve katı okul planlaması kullanımını teşvik eder.

Eğitim paradigmasına bir örnek, yüz yüze sınıflar paradigmasına alternatif bir öğretim modeli olan çevrimiçi sınıflardır. Bu nedenle dijital doğasına uygun öğrenme stratejileri gerektirir.

Programlama Paradigması

Bir programlama paradigması, bir programcının veya bir grup programcının bir ya da daha fazla açıkça tanımlanmış soruna çözüm bulma biçimini ifade eder. Başka bir deyişle, programlamak için bir yöntem veya stildir.

Bu paradigmalar, problemin içerdiği unsurlara yaklaşım biçimi ve çözümüne ulaşmak için gerekli adımlar nedeniyle birbirinden farklılık göstermektedir. Ayrıca, her paradigma belirli programlama dilleriyle bağlantılıdır.

Programlama paradigmasının bir örneği, yazılımın doğrudan komutlara dayalı olduğu zorunlu modeldir. FORTRAN, Pascal veya C++ gibi programlama dilleri bu tip bir paradigma altında çalışmaktadır.

Karmaşıklık Paradigması

Karmaşıklık paradigması, gerçeği oluşturan fenomenlerin daha da büyük bir ağın veya dokunun parçası olduğunu anlayarak akıl yürütme yeteneğini ifade eder. Bu, bunların birbirine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, karmaşık bir gerçekliğin parçası oldukları için tek başına analiz edilemezler.

Bu düşünce modeli, 1977’de Fransız filozof ve sosyolog Edgar Morin tarafından öne sürüldü. Morin’e göre toplumun evrimi, gerçekliği zenginleştiren ve bir olguyu analiz ederken dahil edilmesi gereken yeni bileşenleri veya olguları beraberinde getirdi.

Karmaşıklık paradigmasına bir örnek olarak, belirli bir şehirdeki okulu terk etme düzeylerini analiz etmek verilebilir. Bunun için ailenin gelir düzeyi, okulların kalitesi, uygulanan eğitim modeli gibi birçok faktörün dikkate alınması gerekir.