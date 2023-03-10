Ekosistem Nedir? Bileşenleri ve Türleri

Ekosistem, canlılar ve bunların içinde kuruldukları çevre kümesidir. Bunlar, organizma topluluklarının ortak coğrafi ve iklimsel unsurlarla belirli bir fiziksel alanda birbirleriyle etkileşime girdiği açık dinamik sistemlerdir…

Ekosistem, madde ve enerji akışının gerçekleştiği bir ekolojik organizasyon düzeyidir. Dünya üzerinde ortam sayısı kadar ekosistem ve farklı sınıflandırmalar vardır.

Ekosistem Nedir?

Biyolojide bir ekosistem, bir dizi organizmadan, yaşadıkları fiziksel çevreden ( habitat ) ve aralarında kurulan hem biyotik hem de abiyotik ilişkilerden oluşan bir sistemdir. Belirli bir ekosistemde yaşayan canlı türleri, birbirleriyle ve çevre ile etkileşime girerek, o ortamda meydana gelen enerji ve madde akışını belirler.

Gezegende çok çeşitli ekosistemler vardır. Hepsi biyotik faktörlerden (canlılar) ve abiyotik faktörlerden (toprak veya hava gibi cansız unsurlar) oluşur.

Bir ekosistemdeki canlılar arasında gerçekleşen ilişkilerin bir örneği, besin ilişkileridir. Trofik veya besin zincirleri, belirli bir ekosistemin parçası olan türler arasında var olan besin ilişkilerinin basit temsilleridir. Genel olarak, ekosistemlerde trofik zincirler birbiriyle ilişkilidir.

Biri diğeri tarafından tüketildiğinde iki organizma arasında trofik bir ilişki olduğu söylenir. Buna karşılık, tüketen organizma, aynı ekosistemin parçası olan başka bir organizmanın besini olabilir. Böylece birkaç halka arasında bir bağlantı kurulur ve bir trofik zincir oluşur. Bir zincirdeki halkaların her biri, “başkasını yiyen” veya “başkası tarafından yenen” bir organizmayı temsil eder.

Bir Ekosistemin Bileşenleri

Bir ekosistem, iki tür öğe veya faktörden oluşur:

Biyotik elementler: Bir ekosistemin yaşamı olan unsurları, yani içinde yaşayan tüm canlılardır. Örneğin, flora ve fauna.

Abiyotik elementler: Bunlar, bir ekosistemin parçası olan cansız faktörlerdir. Örneğin; iklim koşulları, pH değişimi ve güneş ışığının varlığı.

Biyotik ve abiyotik elementler arasında kurulan ilişkilerin de belirli bir ekosistemi oluşturan unsurlardan biri olarak kabul edildiğini dikkate almak çok önemlidir.

Fiziksel Ortamlarına Göre Ekosistem Türleri

Ekosistemler, içinde yaşayabilecek fauna ve florayı belirleyen fiziksel bir ortam veya substrat üzerinde gelişir. Fiziksel çevre, yaşam için koşulları ve içinde hayatta kalabilecek organizma türlerini sağlar.

Karasal Ekosistemler

Karasal ekosistemler, esas olarak karada veya gezegenin yüzeyindeki katı zeminde gelişir. Arazi kaya, toprak, kum veya buz olabilir. Karasal ekosistemlerdeki bitki örtüsü en geniş ve çeşitlidir. Bununla birlikte, tüketici ve yırtıcı organizmaların çeşitliliği buna bağlıdır.

Sahip olduğumuz karasal ekosistemler arasında:

Dağlık veya alp ekosistemi : Bunlar, ağaçların artık yetişmediği dağ çizgisinin üzerinde kurulan ekosistemlerdir. Örneğin, 6.000 m’nin üzerindeki Himalayalar veya 3.500 m’nin üzerindeki And Dağları.

: Bunlar, ağaçların artık yetişmediği dağ çizgisinin üzerinde kurulan ekosistemlerdir. Örneğin, 6.000 m’nin üzerindeki Himalayalar veya 3.500 m’nin üzerindeki And Dağları. Kserofitik çalılıklar : Kurak iklimlerde çalılar, sulu meyveler ve magueyler baskındır.

: Kurak iklimlerde çalılar, sulu meyveler ve magueyler baskındır. Tropikal orman veya cangıl : Yağışın orta ila yüksek olduğu ve sıcaklıkların yılın büyük bölümünde 24 C’nin üzerinde kaldığı yerlerde bulunurlar.

: Yağışın orta ila yüksek olduğu ve sıcaklıkların yılın büyük bölümünde 24 C’nin üzerinde kaldığı yerlerde bulunurlar. Çöl ekosistemleri: Kuraklık ve bitki örtüsünün olmaması veya çok az olması ile karakterize edilirler.

Deniz Ekosistemleri

Deniz ekosistemleri denizlerde ve okyanuslarda gelişir. Kaynaklarını tuzlu sudan elde etmek için uyarlanmış bir flora ve faunaya sahip olmaları ile karakterize edilirler: Algler, fitoplankton, zooplankton ve balıklar. Dünya gezegenindeki en büyük ekosistemlerdir.

Mercan resifleri : Mercan adı verilen omurgasızlar tarafından inşa edilen; algler, mercanlar, balıklar, kabuklular, yunuslar ve diğerleri arasında etkileşimlerin kurulduğu su altı yapıları.

: Mercan adı verilen omurgasızlar tarafından inşa edilen; algler, mercanlar, balıklar, kabuklular, yunuslar ve diğerleri arasında etkileşimlerin kurulduğu su altı yapıları. Açık okyanus : Okyanuslar Dünya’nın çoğunu kaplar ve suyun enlemi ile derinliğine bağlı olarak biyotik ve abiyotik bileşenlerinde büyük farklılıklar gösterir.

: Okyanuslar Dünya’nın çoğunu kaplar ve suyun enlemi ile derinliğine bağlı olarak biyotik ve abiyotik bileşenlerinde büyük farklılıklar gösterir. Makroalgler: Algler, hektarlarca uzayabilen ve birçok deniz canlısı için yiyecek ile barınak görevi görebilen bir sucul ekosistem oluşturur.

Su Ekosistemleri

Su ekosistemleri nehirlerin, akarsuların ve göllerin tatlı sularında gelişir. Balıklar, omurgasızlar ve memeliler gibi çeşitli suda yaşayan hayvanlara ev sahipliği yapar.

Nehirler : En yüksek bölgelerden alçak bölgelere doğru akan tatlı su kaynaklarıdır.

: En yüksek bölgelerden alçak bölgelere doğru akan tatlı su kaynaklarıdır. Tatlı su gölleri: Dünya yüzeyindeki tatlı su rezervleridir.

Karışık Ekosistemler

Karışık ekosistemler, farklı ortamların ekosistemleri arasındaki sınırlarda bulunur. Bunlar arasında:

Deniz-su-kara ekosistemleri: Haliçler, nehir ağızlarında deniz suyu ve nehir sularının elde edildiği yerlerde kurulan ekosistemlerdir.

Deniz-kara ekosistemi: Kayalık arazide yüksek gelgit ve alçak gelgit bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Karasal-su ekosistemi: Sulak alanlar ve bataklıklar gibi arazinin nehir suları altında kaldığı yerlerde meydana gelirler.

Kökenlerine Göre Ekosistem Türleri

Doğal Ekosistemler

Doğal ekosistemler, doğanın fiziksel güçlerinin ürünü olan ekosistemlerdir. Çok esnek ve dinamik olmalarının yanı sıra insan müdahalesiyle değiştirilebilirler. Doğal ekosistemlere bazı örnekler:

Tropikal ormanlar

Kserofit alanlar

Çöller

Mercan resifleri

Haliçler

Bataklıklar

Kutup bölgeleri

Yapay Ekosistemler

İnsan yapımı ekosistemler, genellikle mevcut doğal ekosistemleri değiştirerek insanlar tarafından inşa edilen ve yönetilen ekosistemlerdir. Çok çeşitlidirler ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilirler. Söz konusu yapay ekosistemler arasında şunlar bulunur: