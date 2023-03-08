Biyotik ve Abiyotik Faktörler Nedir?

Biyotik faktörler, belirli bir fiziksel alanda etkileşime giren tüm bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protozoalar ve bakterilerdir. İnert veya abiyotik faktörler, canlı varlıkların varlığını belirleyen fiziksel bir alanda bulunan ışık, sıcaklık, mineraller, toprak ve su koşullarıdır…

Hem biyotik hem de abiyotik faktörler ekosistemi oluşturur. Ekolojide ekosistem, birbirleriyle ve onları çevreleyen çevre unsurlarıyla etkileşime giren canlı toplulukları kümesidir.

Bir an için ekosistemin bir oyun olduğunu hayal edelim. Biyotik faktörler katılımcılardır; oyuncular, yönetmenler, seyirciler ve teknisyenler. Öte yandan abiyotik faktörler ise tiyatro ortamı, sahne, koltuklar ve ışıklandırma olacaktır.

Biyotik Faktörler

Biyotik faktörler, bir ekosistemin biyolojik bileşenleridir. Belirli bir bölgede bulunan ve birbirleriyle etkileşen bitki, hayvan, bakteri gibi tüm canlı organizmaları ve mikroorganizmaları içerir.

Biyotik faktörler arasında şunları sıralayabiliriz:

Üretici varlıklar: Kendi besinlerini güneş ışığından, sudan ve karbondioksitten üreten bitkiler tarafından temsil edilir.

Tüketici varlıklar: Bitkilerle (otoburlar) veya diğer hayvanlarla (etoburlar) beslenmek zorunda olan hayvanlar tarafından temsil edilir. İnsanlar bitki ve hayvanları (omnivorlar) tüketirken, solucanlar ve sinekler organik atıklarla (detritivorlar) beslenir.

Çürüyen varlıklar: Mantarlar ve bakteriler gibi organik bileşikleri inorganik bileşiklere dönüştüren ve besinlerini onlardan alan organizmalar tarafından temsil edilir.

Biyotik Faktörlerin Örnekleri

Fareler gibi kemirgenler, kaktüsler ile küçük çalılar gibi bitkiler ve ayrıca yılanlar ya da kertenkeleler gibi sürüngenlerin tümü çöl ekosisteminde etkileşime girer.

Likenler ile yosunlar gibi bitkiler, Proteobacteria gibi bakteriler veya amipler gibi arkealar, kutup tavşanı ve tilki gibi hayvanlar tundranın biyotik bileşenleridir.

Büyük ağaçlar, palmiye ağaçları, bromeliadlar, orkideler, tırmanıcı bitkiler, çeşitli çürüyen mantarlar, çok çeşitli böcekler, kurbağalar gibi amfibiler, maymunlar, goriller ve Amerika papağanı gibi çeşitli kuşlar, tropikal yağmur ormanı ekosistemini oluşturur.

Biyotik Faktörler Arasındaki İlişki Türleri

Biyotik faktörler birbirleriyle pozitif, negatif veya nötr bir şekilde etkileşime girer. Bu etkileşimler, aynı veya tür içi türlerin bireyleri arasında ve farklı türler arasında olabilir. Türler arası ilişkiler şunları içerir:

Karşılıkçılık : Her ikisinin de kazandığı türler arasındaki etkileşimdir. Örneğin kelebekler çiçeklerin nektarı ile beslenirler ve aynı zamanda polenleri diğer çiçeklere taşıyarak bitkiler arasında döllenmeyi teşvik ederler.

: Her ikisinin de kazandığı türler arasındaki etkileşimdir. Örneğin kelebekler çiçeklerin nektarı ile beslenirler ve aynı zamanda polenleri diğer çiçeklere taşıyarak bitkiler arasında döllenmeyi teşvik ederler. Rekabet : Bir bölgede aynı bitki veya hayvanla beslenen canlılar arasında kurulan ilişkidir. Örneğin jaguarlar ve pumalar aynı av için yarışan etobur kedilerdir.

: Bir bölgede aynı bitki veya hayvanla beslenen canlılar arasında kurulan ilişkidir. Örneğin jaguarlar ve pumalar aynı av için yarışan etobur kedilerdir. Predasyon : Bir tür diğerini beslediğinde ortaya çıkar. Örneğin kurtlar inek gibi diğer hayvanlarla beslenir. Dağlık bölgelerde hayvancılığın en büyük sorunlarından biri de kurtların sığırlara saldırmasıdır.

: Bir tür diğerini beslediğinde ortaya çıkar. Örneğin kurtlar inek gibi diğer hayvanlarla beslenir. Dağlık bölgelerde hayvancılığın en büyük sorunlarından biri de kurtların sığırlara saldırmasıdır. Parazitizm : Organizmalardan birinin diğerine zarar vererek ondan faydalanması sonucu ortaya çıkan ilişkidir. Bunu memelilerden kan emen böceklerde görmekteyiz.

: Organizmalardan birinin diğerine zarar vererek ondan faydalanması sonucu ortaya çıkan ilişkidir. Bunu memelilerden kan emen böceklerde görmekteyiz. Kommensalizm: Bir türün diğerine zarar vermeden yararlanması durumunda kurulur. Örneğin, remoralar köpekbalıklarının bıraktığı atıklardan yararlanır.

Abiyotik Faktörler

Abiyotik faktörler, ekosistemin canlıların işlevlerini sürdüren ve işlevlerini belirleyen unsurlarıdır. Ekosistemin cansız unsuruna karşılık geldiği için “abiyotik” (a = olmadan ve bios = yaşam) olarak adlandırılırlar. İki abiyotik faktör sınıfını ayırt edebiliriz:

Fiziksel: Işık ve yoğunluğu, belirli bir yer ve zamanda düşen yağmur veya kar miktarı, rüzgar, toprağın türü gibi çevrenin bir parçası olan ve tüketilmeyen tüm unsurları içerir.

Kimyasallar: Karbon, nitrojen, fosfor, hidrojen, oksijen, kükürt, demir, bakır, kalsiyum ve tuzlar gibi havada, suda veya toprakta bulunabilen başlıca besin maddelerini içerir.

Abiyotik faktörler türlerin hayatta kalmasını belirler. Örneğin, tohum çimlenmesi 20ºC ile 30ºC arasında tercih edilir. Bu sıcaklıklarda bitkiler de daha hızlı büyür.

Abiyotik Faktörlere Örnekler