Virüsler ve Bakteriler Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Virüsler, çoğalmak için hücreleri parazitleyen biyolojik varlıklardır. Bakteriler, çekirdeği olmayan basit hücrelerdir. Her ikisi de mikroskobiktir. Bakteriler ışık mikroskobu ile görülebilirken, virüsler sadece elektron mikroskobu ile görülebilir…

Virüsler hem bakterilere hem de ökaryotik hücrelere girebilir. Bakterilerin içine girenlere bakteriyofaj denir. Virüsler genellikle enfekte edecekleri hücreye özgüdür. Örneğin bitki virüsleri, hayvanları enfekte etmez ve bunun tersi de geçerlidir.

Escherichia coli veya lactobacilli gibi bakteriler çevrede bağımsız olarak yaşayabilirler. Bununla birlikte, insanlarda cüzzam hastalığına neden olan ajan Mycobacterium leprae gibi bazı hücre içi bakteri vakaları vardır.

Hem bakteri hem de virüsler doğada yaygın olarak dağılmıştır. Zararlı veya zararsız olabilirler.

İnsanlara saldırdıkları zaman, bağışıklık sistemi bu mikroorganizmalara karşı tepki vermekten sorumludur. Antibiyotikler bakterilere etki ederken, virüslere karşı etkileri yoktur.

Virüsler

Virüsler, kapsid adı verilen bir protein örtüsü ile çevrelenmiş viral genomu oluşturan nükleik asitlerden oluşan parçacıklardır. Nükleik asit ve proteinler nükleokapsülü oluşturur. Tek bir virüs partikülüne virion denir.

Yeryüzünde 10 kentilyon virüs olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin; 200 litre deniz suyunda 5.000’e kadar viral genom tespit edilebilmektedir.

Virüsler, enfekte ettikleri organizmalara özgüdür: Hayvan virüsleri, bitki virüsleri ve bakteriyel virüsler. Virüslerin çoğu bakterileri enfekte eder ve bakteriyofaj olarak adlandırılır.

Virüslerin plazma zarı, sitoplazması, ribozomları, mitokondrileri veya diğer organelleri yoktur. Katı hücre içi parazitlerdir, metabolik makinelerinden yararlanmak için canlı hücreleri enfekte etmeleri gerekir.

Bir Virüsün Yapısı

Bir virionun temel yapısı şunlardan oluşur:

Nükleik asit çekirdeği : Tek sarmallı veya çift sarmallı deoksiribonükleik asit (DNA) veya ribonükleik asit (RNA) olabilir. Viral genom, virüsü kopyalayan ve/veya kapsidi oluşturan viral proteinleri kodlar.

: Tek sarmallı veya çift sarmallı deoksiribonükleik asit (DNA) veya ribonükleik asit (RNA) olabilir. Viral genom, virüsü kopyalayan ve/veya kapsidi oluşturan viral proteinleri kodlar. Kapsid : Nükleik asidi çevreleyen bir protein kaplama. Kapsomer adı verilen protein alt birimlerinden oluşur. Proteinlerin dizilişine göre üç tip vardır; ikosahedral, sarmal ve kompleks.

Proteinler nükleik asidi korur, hedef hücreyi tanımlar ve viral genomu hücreye sokar.

: Nükleik asidi çevreleyen bir protein kaplama. Kapsomer adı verilen protein alt birimlerinden oluşur. Proteinlerin dizilişine göre üç tip vardır; ikosahedral, sarmal ve kompleks. Proteinler nükleik asidi korur, hedef hücreyi tanımlar ve viral genomu hücreye sokar. Lipid zarf: Bazı virüsler kendilerini konakçı hücreden aldıkları bir fosfolipid zarla çevreler. Örneğin, insan immün yetmezlik virüsü HIV.

Virüslerin en temel sınıflandırması, içerdiği nükleik asit türüne göre yapılır: RNA virüsü veya DNA virüsü. Baltimore sınıflandırma sistemi, virüsleri çoğaltma işleminde üretilen haberci RNA’ya dayalı olarak 7 sınıfa ayıran daha yeni bir sınıflandırmadır.

Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklar

Kızamık: Paramiksovirüs ailesinden olan Morbillivirus cinsinin RNA virüslerinin neden olduğu bir hastalık (sadece insanları enfekte eder).

Kuduz: Rhabdoviridae familyası, Lyssavirus cinsinin RNA virüslerinin neden olduğu bir hastalık (hayvanlara ve insanlara bulaşır).

Dang humması: Flaviviridae ailesi, Flavivirus cinsinin RNA virüslerinin neden olduğu hastalık. Sivrisinek ısırıkları ile insanlara bulaşır.

Soğuk algınlığı: Esas olarak Picornaviridae familyası Enterovirus cinsinin RNA virüslerinden kaynaklanır.

Grip veya İnfluenza: Orthomyxoviridae familyası influenza A, B, C ve D olmasına bağlı olarak çeşitli cinslere sahip RNA virüslerinin neden olduğu hastalık. Memelileri enfekte eder.

Çocuk felci: Picornaviridae familyası Enterovirus cinsinden bir RNA virüsü olan çocuk felci virüsü kaynaklıdır.

Ebola: Filoviridae familyası Ebolavirus cinsinin RNA virüslerinden kaynaklanan bir hastalık.

COVID-19: Coronaviridae ailesi, Betacoronavirus cinsinden bir RNA virüsü olan koronavirüs SARS-CoV-2 tarafından üretilir.

AIDS: Retroviridae ailesi Lentivirus cinsinden bir RNA virüsü olan insan immün yetmezlik virüsü HIV tarafından üretilir.

Hepatit B: Hepadnaviridae ailesinden Orthohepadnavirus DNA virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.

Bakteriler

Bakteriler prokaryotik hücrelerdir, yani genetik materyalleri bir çekirdek içine alınmamış hücrelerdir. En temel ve ilkel canlılardır. Her yerdelerdir ve aşırı koşullarda yaşayabilirler.

Bakterinin yapısı basittir; genetik materyalin bulunduğu sitoplazmayı çevreleyen plazma zarı. Ayrıca sitoplazmada bakteriyel proteinlerin üretilmesinden sorumlu olan ribozomları vardır.

Bazı bakterilerin hücre zarlarında hareketli yapıları vardır; kirpikler ve kamçı. Bunlar, geliştikleri ortamda hareket etmelerini sağlar. Bakteri hücresinin dışında, hücreyi koruyan sert bir yapı olan bir hücre duvarı olabilir veya olmayabilir.

Bakteriler bağımsız hücreler olarak yaşarlar ve ikili bölünme ile eşeysiz olarak çoğalırlar. Genetik materyal kutuplarda çoğalır ve ayrılır, daha sonra merkezde iki yavru bakteriye yol açan bir yarık oluşturur.

Bakteri Türleri

Çoğu bakteri, hücre duvarı adı verilen hücre dışı bir yapıya sahiptir. Hücre duvarının bileşimine bağlı olarak, bakteriler şu şekilde sınıflandırılır:

Gram-pozitif bakteriler : Stafilokoklar gibi kalın bir peptidoglikan tabakasından oluşan kalın bir hücre duvarına sahip bakteriler.

: Stafilokoklar gibi kalın bir peptidoglikan tabakasından oluşan kalın bir hücre duvarına sahip bakteriler. Gram-negatif bakteriler: Meningokok gibi ince bir peptidoglikan hücre duvarı ve fosfolipid dış zarı olan bakteriler.

Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar

Frengi: Spiroket Treponema pallidum’un neden olduğu hastalık.

Tüberküloz (verem): Hastalığın ana kaynağı olan Koch basili bakterisi, Mycobacterium tuberculosis tarafından üretilir.

Kolera: Vibrio adlı bakteri, Vibrio cholerae tarafından üretilir.

Cüzam: Mycobacterium leprae’nin neden olduğu bir hastalık.

Botulizm: Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilir.

Tetanoz: Clostridium tetani tarafından üretilir.