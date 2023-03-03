Nitel ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklar

Araştırma yöntemleri, veri toplamak ve analiz etmek için özel prosedürlerdir. Bu anlamda, bir araştırma yöntemini planlarken yapılacak ilk şey, hangi tekniğin kullanılacağına karar vermektir; nitel veya nicel. Ancak bu seçim büyük ölçüde ele almak istediğiniz konuya, ihtiyacınız olan veri türüne ve veri toplayacağınız kişi veya öğelere bağlı olacaktır…

Toplanan veriler hem sayılarla hem de kelimelerle temsil edilebilir. Nicel araştırma sayılar ve istatistiklerle ilgilenirken, nitel araştırma sözcükleri ve anlamları kullanır.

Bahsettiğimiz gibi, belirli farklılıklar arz etseler de, hem nitel hem de nicel araştırma, farklı bilgi türlerinin elde edilmesi için önemlidir.

Nitel Araştırma

Nitel veya niteliksel araştırma, insanların onlara yüklediği anlamlarla birlikte yaşanmış deneyimler, duygular ya da davranışlar hakkındaki verilerin yanı sıra kavramları, görüşleri veya deneyimleri anlamak için sayısal olmayan verileri toplamayı ve analiz etmeyi içerir. Bu nedenle sonuçlar kelimelerle ifade edilmiştir.

Bu tür araştırmalar, araştırmacıların yargılarına dayanır. Bu nedenle, onların seçimleri ve varsayımları dikkatlice düşünülmelidir. Karmaşık kavramları, sosyal etkileşimleri veya kültürel olayları daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu için antropoloji, sosyoloji, eğitim veya tarih gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Aynı şekilde, olayların nasıl ve neden meydana geldiğini keşfetmeye yarar, yorumlanmalarına izin verir ve gerçekleştirilecek eylemleri tanımlamaya yardımcı olur.

Nitel araştırmalarda kullanılan araçlardan bazıları şunlardır:

Görüşmeler : Bunlar, araştırmacı ve bir katılımcı ile yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış derinlemesine oturumlar olabilir.

: Bunlar, araştırmacı ve bir katılımcı ile yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış derinlemesine oturumlar olabilir. Odak grupları : Birkaç katılımcı belirli bir konuyu veya bir dizi soruyu tartışır. Araştırmacılar kolaylaştırıcı veya gözlemci olabilir.

: Birkaç katılımcı belirli bir konuyu veya bir dizi soruyu tartışır. Araştırmacılar kolaylaştırıcı veya gözlemci olabilir. Gözlem : Yerinde, bağlamda veya rol oynama şeklinde olabilir.

: Yerinde, bağlamda veya rol oynama şeklinde olabilir. Doküman analizi : Sorular veya raporlar içerir.

: Sorular veya raporlar içerir. Hikaye: Denekler, araştırmacıya deneyimlerini veya anılarını sözlü olarak anlatır.

Nitel araştırmanın temel avantajı, yeni anlayışlar geliştirmek için ayarlanabileceği için esnek bir araştırma yöntemi olmasıdır. Ayrıca küçük popülasyon örneklemleri ile de yapılabilir.

Bununla birlikte, aynı zamanda, nitel araştırmayı standardize etmek zordur ve incelenenden daha büyük popülasyonlara istatistiksel analiz veya genelleme yapılmasına izin vermez.

Nicel Araştırma

Nicel araştırma, frekansları, kalıpları, ortalamaları ve korelasyonları anlamak, neden-sonuç ilişkilerini anlamak, genellemeler yapmak ve istatistiksel analiz yoluyla teorileri, hipotezleri veya varsayımları test etmek ya da doğrulamak için kullanılır. Bu şekilde, sonuçlar sayılarla veya grafiklerle ifade edilir.

Nicel araştırmalarda veri toplamak için kullanılan araçlardan bazıları şunlardır:

Anketler : Kullanılan anketler veya soru formları, çok sayıda katılımcıya aynı kapalı soru dizisini sorar veya sayısal verileri ölçmek için ölçekler kullanır.

: Kullanılan anketler veya soru formları, çok sayıda katılımcıya aynı kapalı soru dizisini sorar veya sayısal verileri ölçmek için ölçekler kullanır. Deneyler : Bir laboratuvarda hipotez testleri ve neden-sonuç ilişkileri testleri dahildir.

: Bir laboratuvarda hipotez testleri ve neden-sonuç ilişkileri testleri dahildir. Gözlem : Belirli bir olgunun veya olayın meydana gelme sayısı sayılır veya gözlemlenen veriler kodlanarak sayılarla ifade edilir.

: Belirli bir olgunun veya olayın meydana gelme sayısı sayılır veya gözlemlenen veriler kodlanarak sayılarla ifade edilir. Doküman seçimi: Sayısal veriler finansal raporlardan veya kelimelerin tekrar sayısından elde edilir.

Başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:

Tekrarlanabilir : Diğer araştırmacılar tarafından araştırmayı tekrarlamak için kullanılabilecek standartlaştırılmış veri toplama protokollerinin oluşturulmasına izin verir.

: Diğer araştırmacılar tarafından araştırmayı tekrarlamak için kullanılabilecek standartlaştırılmış veri toplama protokollerinin oluşturulmasına izin verir. Karşılaştırılabilir : Çalışmayı başka bağlamlarda yeniden oluşturmak için sonuçların doğrudan karşılaştırmalarını yapmak mümkündür.

: Çalışmayı başka bağlamlarda yeniden oluşturmak için sonuçların doğrudan karşılaştırmalarını yapmak mümkündür. Analiz edilebilir: Hem güvenilir prosedürler kullanarak büyük örneklemleri analiz etmek hem de resmileştirilmiş hipotezleri test etmek mümkündür.

Bununla birlikte, nicel araştırmanın da belirli sınırlamaları vardır:

Karmaşık kavramları analiz etmek yüzeysel olabilir.

Varsayılan değişkenler ve ölçüm prosedürleri, sonuçlara varılırken diğer ilgili gözlemlerin dikkate alınmamasına neden olabileceğinden, sunduğu yaklaşım yetersiz olabilir.

Eksik veriler, kesin olmayan ölçümler veya yetersiz örnekleme yöntemleri yanlış sonuçlara yol açabileceğinden yapısal bir önyargı olabilir.

Veri toplama veya sonuçlar bağlam dışı, örneğin doğal olmayan ortamlarda veya tarihsel ve kültürel bağlamlar dikkate alınmadan yapıldığından etkilenebilir.

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Nitel veya Nicel Araştırma Ne Zaman Kullanılır?

Nicel araştırmanın ölçek avantajı vardır. Çok sayıda insandan alınan büyük miktarda verinin toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır.

Nitel araştırma ise küçük örneklemlerle yapılır. Bu araştırma türünden, birey hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı sağlayan açık sorularla daha öznel veriler elde etmek mümkündür.

Nitel araştırma, kapalı yapısı nedeniyle nicel araştırmayla elde edilemeyecek yeni seçenekler ve fikirler sunar.

Nitel ve Nicel Araştırma Örnekleri

Niteliksel araştırma, bireysel vakaları incelemek ve insanların belirli şeyler hakkında nasıl düşündüklerini veya hissettiklerini öğrenmek için kullanılır.

Ayrıca, imajının pazarda nasıl olduğunu bilmesi gereken bir şirket gibi henüz bilinmeyen bir konuyu keşfetmek için de kullanılabilirler.

Sayısal anketler, büyük gruplardaki eğilimleri doğru bir şekilde incelemek veya nüfus sayımı ya da oy verme niyeti anketlerinde olduğu gibi toplumlardan elde edilen verileri ölçmek için kullanılır.