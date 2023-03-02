Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerjiler, insanlar tarafından ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldıktan sonra geri kazanılabilen tüm doğal kaynaklardır. Sınırlı ve çevreyi kirleten yenilenemeyen fosil yakıtların kullanılmasına alternatiftirler…

Yenilenebilir enerjiler doğada sınırsızdır veya nispeten kısa sürede yenilenebilir. Örneğin, Güneş’i kullandığımızda onu israf etmiyoruz ya da yok etmiyoruz, sadece onun ışık yayılımından veya ısısından yararlanıyoruz.

Yenilenebilir enerjiler sürdürülebilirdir, yani gelecekte üretimlerini ve istihdamlarını etkilemeden kullanabiliriz. Bu bize, gelecek nesillerin yaşamak için bu enerji kaynaklarını sağlayabileceklerini garanti ediyor.

Bununla birlikte, yenilenebilir enerjinin dezavantajları da vardır. Ana dezavantaj, hava veya coğrafi koşullar nedeniyle her zaman mevcut olmayabilmeleridir.

Elde edildiği kaynağa göre farklı yenilenebilir enerji türleri vardır. En önemli örnekleri şunlardır:

Hidroelektrik

Hidroelektrik enerji, suyun gücüyle üretilen elektriktir. Bu, 2021 yılına kadar %54 ile dünya çapında en yaygın kullanılan yenilenebilir enerjidir. İlk hidroelektrik santrali 1882’de Wisconsin’de (ABD) Fox Nehri üzerinde inşa edilmiştir.

Hidroelektrik enerjinin ana avantajı, suyun yenilenebilir bir doğal kaynak olarak kabul edilmesidir. Su gezegenin dörtte üçünü kaplar.

Hidroelektrik gücün dezavantajları arasında ise şunlar vardır:

Baraj yapımında büyük yatırım : Su enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmenin yolu hidroelektrik santrallerinden geçiyor. İşletmeyi sağlamak için yapılması gereken inşaat türü nedeniyle ekonomik yatırımı büyük olan tesislerdir.

: Su enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmenin yolu hidroelektrik santrallerinden geçiyor. İşletmeyi sağlamak için yapılması gereken inşaat türü nedeniyle ekonomik yatırımı büyük olan tesislerdir. İşletme sorunları : Bir hidroelektrik santralinden elde edilen enerji, diğer şeylerin yanı sıra bölgedeki kuraklık nedeniyle sınırlı olabilir.

: Bir hidroelektrik santralinden elde edilen enerji, diğer şeylerin yanı sıra bölgedeki kuraklık nedeniyle sınırlı olabilir. Ekolojik hasar: Hidroelektrik santrallerinin inşası, yerel türlerin ve insan popülasyonlarının yer değiştirmesi dahil olmak üzere bölgenin ekolojik yapısını değiştirir.

Hidrolik Güç

Sudan elektrik enerjisinin yanı sıra başka enerji türleri de elde edebiliriz. Hidrolik güç, bir makinenin hareketini üretmek için su kullanılması anlamına gelir.

Bu, en uzun ömürlü yenilenebilir enerjilerden biridir. Diğer cihazlara bağlı bir çarkı döndürmek için hareket eden suyu kullanmakla ilgilidir.

Örneğin, tahıl öğütmek için hidrolik güç kullanılabilir. Bu durumda su, hareket ederken un üretmek için taneleri ezen bazı kayaları döndürmektedir.

Güneş Termal Enerjisi

Güneş, mükemmel bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bir şeyi ısıtmak için güneş ışınlarını kullandığımızda, güneş termal enerjisini kullanıyoruz.

Güneş termal enerjisinin avantajı, her yerde olmasıdır. Isısı, seralar gibi alanları ısıtmak, güneş fırınlarını kullanarak yemek pişirmek ve su ısıtmak için kullanılabilir.

Güneş termal enerjisini nasıl elde ettiğimize bir örnek, güneş kollektörleridir. Bunlar, ısıyı yoğunlaştıran borular içinde dolaşan bir su tankına sahip cihazlardır. Genellikle binaların çatılarına veya teraslarına monte edilirler.

Güneş termal enerjisinin en büyük dezavantajı, yılın her saatinde ve her gününde mevcut olmamasıdır.

Fotovoltaik Güneş Enerjisi

Fotovoltaik enerjinin kaynağı, dünyanın her yerinde bulunan Güneş’tir. Güneş’ten elektrik elde etmek için ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlere ihtiyaç vardır.

Fotovoltaik sistemler, ışık aldığında elektronları hareket eden ve elektrik akımı üreten bir malzemeden yapılmıştır. Silikon, bu amaç için en yaygın kullanılan malzemedir ve Dünya’da bol miktarda bulunur.

Fotovoltaiklere güvenmenin ana dezavantajı, Güneş’in geceleri ve gökyüzü bulutlu olduğunda mevcut olmamasıdır. Bu durumda başka bir enerji kaynağı kullanılmalı veya enerji pillerde depolanmalıdır.

Güneş enerjisi endüstrisi ile ilgili teknolojik gelişmeler, ekipman maliyetlerinin düşmesine yol açarak, fosil yakıtlara alternatif olarak güneş enerjisi kullanımına geçişi daha cazip hale getirmiştir.

Rüzgar Gücü

Rüzgar enerjisi, fosil yakıtlarda olduğu gibi atık veya kirletici gazlar üretmediği için temiz bir alternatif enerjidir. Rüzgar tükenmez bir enerji kaynağıdır, elektrik üretiminde kullanıldığında boşa gitmez. Ancak, yılın 365 günü, günde 24 saat mevcut değildir.

Rüzgar türbinleri rüzgardaki enerjiyi yakalayarak elektrik üretir. Böylece türbin ne kadar yüksekse, rüzgar o kadar güçlü ve enerji üretimi o kadar büyük olur. Bu yapılar genellikle tarlalarda bulunur ancak denizde de kurulabilir.

Rüzgar enerjisi son yıllarda en hızlı büyüyen yenilenebilir enerjidir. 2021 yılına kadar Uruguay, Portekiz, İrlanda, Danimarka ve Litvanya gibi ülkeler elektrik enerjisinin %25’inden fazlasını rüzgardan elde etti.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi, diğerlerinin yanı sıra başta odun, çiftlik hayvanı gübresi, tarımsal atık olmak üzere biyolojik bileşiklerden elde edilen enerjiyi ifade eder. Biyokütle, bitkilerin fotosentez sürecinden elde edilen yenilenebilir bir enerji şeklidir.

Ahşap, eski çağlardan beri insanlara yemek pişirmek, aydınlatmak ve sıcaklık sağlamak için kullanılmıştır. Günümüzde ağırlıklı olarak bina ve mobilya yapımında kullanılmaktadır.

Mısır gibi bazı mahsuller veya kalıntıları, araçlarda benzin yerine kullanılan etanol üretmek için kullanılır.

Belediye atıklarının toplanmasından enerji elde edilebilir; buna “çöpü enerjiye dönüştürmek” denir. Evsel atıktaki biyolojik madde, daha sonra yakıt gazı olarak kullanılan metan üretmek için parçalanabilir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, Dünya’dan gelen enerjidir. Dünyanın içinde, elektrik üretmek için kullanılabilecek ısı birikir.

Bir dezavantaj, her yerde bu tür enerjiye erişimin olmamasıdır. Dünyanın elektrik gücünün sadece %0,3’ü jeotermal kaynaklardan geliyor.

Okyanuslardan Gelen Enerji

Okyanuslardan da enerji elde edilebilir. Okyanuslar Dünya’nın %70’ini kaplıyor, yani enerji üretimi okyanustan malzeme tüketmediği için sınırsız bir enerji kaynağı olduğu anlamına geliyor.

Enerji okyanustan dalgalar veya gelgitlerin hareketi yoluyla elde edilebilir. Bunun için teknolojiler henüz deneysel aşamadadır ancak yenilenemeyen enerjiye bir alternatif olarak muazzam bir potansiyel vaat etmektedir.

Hidrojen Gücü

Evrendeki tüm yıldızların enerjisi nereden geliyor? Hidrojenden! Hidrojen evrendeki en bol elementtir, suyun, biyolojik moleküllerin ve hidrokarbonların bir parçası olarak bulunur.

Elektrik enerjisi bir hidrojen yakıt hücresinden üretilebilir. Bataryada hidrojen elektrik akımına geçen elektronunu kaybeder. Öte yandan, havadaki oksijen, hidrojenle reaksiyona girerek su üreten bataryaya girer. Bu sayede elektrik, su ve ısı üretilir.

Hidrojen yakıt hücrelerinin en büyük dezavantajı yüksek maliyetleridir.