Öteleme ve Dönme Hareketi Nedir?

Öteleme hareketi, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken yaptığı hareketi ifade eder. Dönme hareketi de Dünya gezegeni gibi bir cismin sabit kalan kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dünyanın dönme hareketi 24 saat, öteleme hareketi ise 1 yıl sürer…

Öteleme Hareketi Nedir?

Öteleme hareketi, Dünya gezegeni yerçekimi etkisiyle Güneş etrafındaki yörüngesinde döndüğünde meydana gelir.

Bu hareket, Dünya’nın Güneş etrafında dönmeye başladığı andan ilk noktaya geldiği ana kadar yaklaşık 365 gün 6 saat sürer.

Ek 6 saat, 4 yıl sonra 24 saat olana kadar birikir. Bu nedenle, her 4 yılda bir artık yıl olarak bilinen 366 gün olan bir yıl vardır ve 29 Şubat ek gündür.

Dönme hareketi günün saatlerini ölçmeye izin verdiği gibi, öteleme hareketi ile de yılın günleri sayılabilir.

Dünya’nın ekseni eğik olduğundan, öteleme hareketi eliptik eksene göre yaklaşık 23,5º’lik bir açıda gerçekleşir.

Dünyanın Güneş etrafındaki yolu hafif eliptiktir ve eliptik düzlemdeki ortalama hareket hızı saatte 107.000 kilometredir. Bunu, Dünya’nın yüzeyindeki her şeyi bir mıknatıs gibi çeken yerçekimi kuvveti nedeniyle hissetmiyoruz.

Öteleme hareketi sırasında Dünya’nın Güneş’e en uzak noktası 152.098.232 kilometre uzaklıktadır. Bu mesafe Temmuz ayında meydana gelir ve günöte olarak bilinir.

Öte yandan, Ocak ayı boyunca Dünya’nın Güneş’e en yakın noktası 147.098.290 kilometre uzaklıktadır ve günberi olarak bilinir.

Öteleme hareketine ne sebep olur?

Öteleme hareketi, canlıların yaşam biçimini etkiler ve belirler. Hatta örneğin yılın mevsimine göre belirli faaliyetlerin ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirilebileceğini bile tanımlar.

Yılın mevsimleri, öteleme hareketi sırasında gezegenin yörüngedeki konumuna doğrudan bağlıdır. Bunlar yılın farklı tarihlerinde başlar, gündönümü ve ekinoks olarak bilinir.

Kış gündönümü (Kuzey Yarımküre: 21 Aralık; Güney Yarımküre: 21 Haziran).

(Kuzey Yarımküre: 21 Aralık; Güney Yarımküre: 21 Haziran). Bahar ekinoksu (Kuzey Yarımküre: 21 Mart; Güney Yarımküre: 21 Eylül).

(Kuzey Yarımküre: 21 Mart; Güney Yarımküre: 21 Eylül). Yaz gündönümü (Kuzey Yarımküre: 21 Haziran; Güney Yarımküre: 21 Aralık).

(Kuzey Yarımküre: 21 Haziran; Güney Yarımküre: 21 Aralık). Sonbahar ekinoksu (Kuzey Yarımküre: 23 Eylül; Güney Yarımküre: 21 Mart).

Öteleme hareketi sırasında, Dünya’nın hareket hızı değişir: Güneş’e yaklaştıkça hız artar ve uzaklaştıkça hız düşer. Sonuç olarak, mevsimlerin farklı süreleri vardır ve her zaman aynı tarihte başlamazlar.

Ayrıca Dünya’nın eğimi, güneş ışınlarının gezegenin her yarımküresine farklı yoğunlukta gelmesine neden olarak bazı bölgelerin diğerlerinden daha fazla güneş radyasyonu almasına neden olur.

Böylece yaz, sonbahar, ilkbahar ve kış her yarımkürenin güneşe olan yakınlığına göre değişiklik gösterebilir.

Örneğin; güney yarımküre Güneş’e yakınken yaz, kuzeyde ise kış olur. Çünkü kuzey yarımküre Güneş’ten daha uzakta olacaktır.

Dönme Hareketi Nedir?

Dünya gezegeninin yerçekimi etkisiyle kendi ekseni etrafında yaptığı dönüşe dönme hareketi denir.

Dünyanın kendi etrafında döndüğü bu hareket 24 saat sürer ve bu da zamanın gün boyunca ölçülmesini sağlar. Dünya dönerken bir tarafı Güneş’e maruz kalırken diğer tarafı gölgede kaldığı için dünyanın farklı yerlerinde gece ve gündüz oluşur.

Sonuç olarak, gezegenin çeşitli bölgelerinin farklı saat dilimleri vardır. Örneğin, Meksika’da saat 14:00 iken, Rusya’da saat 22:00’dir. Yeni Zelanda’daki Gisborne şehri, güneş ışınlarıyla ilk aydınlatılan şehirdir.

Dönme hareketi batıdan doğuya saat yönünün tersine gider. Bu nedenle güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Bu sayede Ay’ın gece konumu dikkate alınarak belirlenebildiği gibi ana noktaları da belirleyebiliriz.

Ek olarak, dönme hareketi, rüzgarların ve okyanus akıntılarının her yarımkürede ters yönde hareket etmesine izin vererek Coriolis etkisi olarak bilinen bir fenomen oluşturur.

Dönme hareketine ne sebep olur?

Dönme hareketi, Dünya ve canlılar üzerinde, büyük ölçüde günlük rutinlerimizi ve insani gelişme biçimlerimizi belirleyen farklı etkiler yaratır.