Homolog ve Analog Organlar Nelerdir?

Karşılaştırmalı anatomi, farklı canlılardaki organ ile yapıların farklılıklarını ve benzerliklerini incelemek veya karşılaştırmakla görevli bilim dalıdır. Bu bilim, evrim tarihinde türler arasındaki ilişkiyi kanıtlamada önemli bir role sahip olmuştur. Karşılaştırmalı anatomi, farklı canlıların homolog ve analog organlarını incelemekten sorumludur…

Homolog Organlar Nelerdir?

Homolog ve analog organlar arasındaki farkları öğrenmeden önce her iki terimi de iyi bilmemiz önemlidir.

Homolog organlar, iç yapıları aynı, dış şekilleri ve görevleri farklı olan organlardır. Homolog organlar, türlerin ortak bir ataya sahip olduğunun kanıtıdır. Bu türlerin farklı yaşam biçimlerine uyum sağlamaları, organların dış biçiminde veya işlevinde değişikliklere neden olmuştur, buna evrimsel sapma denir.

Homolojinin açık bir örneği, tetrapodların pentadaktil uzuvlarıdır (5 parmaklı). Beş parmağın varlığının kesin nedeni bilinmemektedir. Fakat bu yapının onları sunan türlerin sahip olduklarını tanımamıza izin verdiği bilinmektedir: Ortak bir ata ve aynı kökene sahipler.

Gelişme sırasında parmaklarını kaybeden türler de vardır. Ancak bu yapılar, embriyonik aşamadan itibaren mevcuttur. Bu, embriyonik durumlarında 5 parmaklı uzuvlara sahip olan tüm türlerin aynı atadan geldiği anlamına gelir.

Ek olarak, uzuvlarını kaybetmiş iki tür örneği vardır; balinanın arka uzuvları yoktur ve yılanlar dört uzvunu da kaybetmiştir. Bununla birlikte, söz konusu türlerin kemik yapılarında uzuv bağlantılarının izleri görülebilmekte, bu da onların da uzuvlardan evrimleştiğini düşündürmektedir.

Analog Organlar Nelerdir?

Homoplastik adıyla da bilinen analog organlar, farklı canlılarda aynı işlevi görürler ancak yapıları farklıdır ve aynı kökene sahip değildirler, ortak ataları yoktur. Bu durumda, evrim teorisine göre, benzer bir yaşam tarzına sahip olan ve benzer çevresel uyum süreçlerine maruz kalan türler, bağımsız olarak benzer yapılara dönüşebilir ve bu süreç evrimsel yakınsama olarak bilinir.

Bu yapıya sahip canlılardan bahsedecek olursak, köpekbalıklarının ve deniz memelilerinin yüzgeçlerine başvurabiliriz. Her iki yapı da aynı işleve sahiptir ancak içsel açıdan anatomik olarak farklıdırlar. Bu da iki hayvanın aynı atadan gelmediklerini gösterir.

Homolog ve Analog Organlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Charles Darwin‘in öne sürdüğü canlıların sınıflandırılma ilkelerini ve evrim teorisini inceleyen bilim dalı olan taksonomiyi incelemek için, çeşitli türlerin anatomik yapılarını tanıyabilmek ve ilişkilendirebilmek önemlidir. Homolojiler ve analojiler, incelenen canlılar arasındaki ilişkiyi belirlemek için güvenilir göstergelerdir.

Homolog organlar, analogların aksine, ortak bir embriyonik kökene sahiptir, bu da aynı atadan geldikleri anlamına gelir. Analoglar ise farklı bir embriyonik kökene sahiptir ve ortak bir ataları yoktur.

Homolog organlara sahip türler farklı çevre koşullarında yaşarken, analog organlara sahip canlılar benzer çevre koşullarını paylaşırlar. Bu, homolog organlara sahip türlerin farklı ortamlarda gözlemlenebileceği, analog organlara sahip türlerin ise genellikle benzer özelliklere sahip ortamlarda yaşadığı anlamına gelir.

Homolog organların evrimi ıraksakken, analog organların evrimi yakınsaktır.

Homolog Organ Örnekleri

Birkaç basit örnek vermek gerekirse: İnsanın kolu, köpeğin pençesi, yunusun yüzgeci ve kuşun kanadı çeşitli canlıların uzuvlarıdır. Bunların kemik, eklem gibi bazı iç yapıları ortaktır.

Bununla birlikte, eklemler onları oluşturan kaslardır ama dışları çok farklıdır. Hepsi hareket için kullanılsa da her birinin farklı özelliği vardır. İnsanın üst uzuvları nesneleri kavramak için kullanılır, köpeklerin bacakları koşmak için uyarlanmıştır, yunus balıklarının yüzgeçleri yüzmek için ve kuşun kanatları uçmak için kullanılır.

Analog Organ Örnekleri

Buna en iyi örnek, farklı canlı türlerinin kanatlarıdır. Uçmaya adapte olmuş canlıların kanatları vardır ancak bir böceğin kanatlarını bir kuşun veya bir yarasanın kanatlarıyla karşılaştırırsak, aynı işlevi görmelerine rağmen yapılarının ve şekillerinin farklı olduğunu görürüz.