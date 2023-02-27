Transgenik Gıdalar Nelerdir?

Transgenik gıdalar, genetik bilgisi veya genomu insan tüketimi için yapay olarak değiştirilmiş organizmalardır. Örneğin bitkiler söz konusu olduğunda, mahsul üretimini yoğunlaştırmak ve onları belirli zararlılara karşı dirençli kılmak için genleri değiştirilmiştir…

Tüm canlı varlıkların genomları, hücrenin nasıl çalıştığına dair talimatlar içeren bir dizi gen ve DNA parçaları halinde düzenlenmiştir. Diğer varlıklardan gelen genler, biyoteknoloji sayesinde “transgen” yöntemiyle çeşitli bitki ve hayvanlara aktarılabilir.

Transgenik Gıdalara Örnekler

Transgenik veya genetiği değiştirilmiş organizmalar, diğer türlerden genler dahil ederek, bazı genleri keserek veya ortadan kaldırarak genetik materyallerinde bazı değişikliklere sahip olan organizmalardır. Bu organizmalar, aşı üretimi, antibiyotik, hormon veya gıda üretimi gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.

En yaygın transgenik veya genetiği değiştirilmiş gıdalar arasında aşağıdakiler bulunur:

Mısır

ABD’de yetiştirilen mısırın %85’inin transgenik olduğu tahmin edilmektedir. Bu genetiği değiştirilmiş mısırın üretilmesinin nedeni, üretim maliyetlerini düşürmesi ve yabani otları öldürmek için kullanılan ancak üretimi bozabilen bir herbisit olan glifosata karşı daha dayanıklı hale getirmesidir. Diğer birçok ürün bu mısırdan yapılır.

Süt

Bazı mandıra çiftliklerinde kullanılan süreçlerden biri, süt üretimini iyileştirmek için inekleri sığır büyüme hormonu (rBGH) ile beslemektir. Bu, genetik mühendisliği yoluyla elde edilen rekombinant bir hormondur. Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda veya Avustralya’da bu yasaktır.

Soya

Soya, başta ABD ve Arjantin olmak üzere tüm dünyada genetik mühendisliği yoluyla üretilen ana gıdalardan biridir. 2010 yılında bir Amerikan şirketi, kötü kolesterol denilen şeyi düşürmeye yardımcı olan yüksek seviyelerde oleik asit içermesiyle karakterize edilen, genetiği değiştirilmiş bir soya fasulyesi üretti.

Domates

Domates, birçok çeşidiyle bugün dünyada en çok tüketilen gıdalardan biridir. Genetik mühendisliği, bu yüksek küresel talepleri karşılamak için daha besleyici ve haşerelere karşı daha dayanıklı olan domates üretimini artırmamıza yardımcı olmaktadır.

Şekerpancarı

Şeker pancarı, şeker üretimi açısından önemli olması nedeniyle dünya çapında talebi yüksek olan ürünlerden bir diğeridir. 2005’ten beri, genetiği değiştirilmiş bir şeker pancarı ABD’de onaylanmıştır ve ülkede şimdiden şeker üretiminin %50’sini temsil ettiği tahmin edilmektedir.

Patates

Genetik mühendisliği ile üretimi artırılabilen veya daha dayanıklı ve besleyici hale getirilebilen dünya çapında çok talep gören bir başka gıda patatestir. Bu nedenle, dünya nüfusunun daha fazla beslenmesi için bu tekniklerin uygulandığı bir başka besindir.

Transgenik Gıdaların Avantajları

Bilimdeki ilerlemeler ve genetik mühendisliğinde kazanılan bilgi, transgenik gıdaların üretimini başka hiçbir şeye benzemeyen bir evrimsel adım haline getirmektedir. Bu gıdaların sahip olduğu başlıca avantajlar şunlardır:

Hızlandırılmış Ürün Büyümesi

Organizmaların fizyolojisini bilerek, büyüme mekanizmalarında yer alan genleri keşfetmek mümkündür. Bu, daha büyük veya daha hızlı büyüyen hayvanlar veya bitkiler üretmek için kullanılabilir.

Örneğin, transgenik somonun yetişkin boyutuna ulaşması yabani somonun yarısı kadar zaman alır. Bu da üreticiye daha kısa sürede pazarlama avantajı sağlar.

Artan Üretim

Tarımsal üretkenlik, su ve besin maddeleri için rekabet eden yabani otların varlığıyla azalabilir. Söz konusu yabani otları ortadan kaldırmak için iyi bir strateji, mısır ve soya fasulyesi gibi tarımsal açıdan ilgi çekici bitkileri, herbisitlere karşı dirençli olacak şekilde değiştirmektir.

Tarımsal Hastalıklara Karşı Savunma

Dünyanın bazı bölgelerinde mahsuller, onları yok eden virüsler, mantarlar veya bakteriler tarafından saldırıya uğrar ve büyük ekonomik kayıplara neden olur. Biyomühendislik teknikleri sayesinde, bu ajanların saldırılarına karşı koyabilen gıdalar üretilebilir.

Örneğin papaya, bitkiyi yok eden bir virüsten etkilenir. Bu virüse dirençli bir papaya geliştirilmiş ve bu sayede meyvenin birçok bölgede yetiştirilmesinin geri kazanılması mümkün kılınmıştır.

Beslenme Eksiklikleriyle Mücadele

Birçok insan popülasyonunda hastalığa neden olan beslenme eksiklikleri mevcuttur. Bu genellikle belirli yiyecek türlerine erişmenin zorluğundan kaynaklanır. Takviye pahalı bir önlemdir ve herkes tarafından kullanılamaz.

Örneğin, Asya’nın belirli bölgelerinde görme sorunlarına ve bebek ölümlerine neden olan A vitamini eksikliği söz konusudur. Bu sorunla mücadele etmek için, altın pirinç olarak da bilinen bir A vitamini öncüsü pirinç tasarlanmıştır.

İstenilen Özelliklerde Hassasiyet

Tarımın ortaya çıkışından bu yana, insan tüketimi için en iyi bitki ve hayvanlar seçilmiştir. Sonraki dönemlerde yapay seçilim ve hibridizasyon yoluyla belirli türlerin üretimi tercih edilmiş ancak bu çok zaman alıcı ve başarısız olmuştur. Örneğin, bugün bildiğimiz mısırın evrimi bin yıl sürmüş ve sadece birkaç taneli bir bitkiden (teosinte) elde edilmiştir.

Biyoteknoloji ile, daha fazla süt üreten bir inek üretmek gibi istenen etki belirlenebilir. Bu süreç, yapay seçilim veya hibridizasyondan çok daha hızlı ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

Tarımın Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılması

Gübreler, böcek ilaçları, herbisitler ve antibiyotiklerin kullanımı, tarım endüstrisinin çevreyi değiştiren uygulamalarıdır. Zararlılara karşı dirençli organizmaların yaratılması ve daha fazla büyüme ile ekosistemlerin dengesini değiştirebilecek toksinlerin ya da maddelerin kullanımı azaltılır.

İnsanlara Zararlı Toksinlerin Azaltılması

Böceklerden etkilenen mısırın mikotoksin üreten mantarlardan etkilenme olasılığı daha yüksektir. Bu mikotoksinler karaciğer hasarına neden olur, kanserojendir ve mikotoksin bulaşmış mısır tüketen hamile kadınların kusurlu bebek sahibi olma riski artar.

Bacillus thuringensis bakterisinin geninin mısıra girmesiyle, başaklardaki mikotoksin seviyeleri azalır.

Biyoçeşitliliğin Korunması

Daha verimli transgenik mahsullerin uygulanmasıyla bakir alanlara müdahale ihtiyacı azalacaktır. Bu şekilde, yabani fauna ve flora, ormanın tarımsal kullanıma dönüştürülmesinin etkisinden korunmaktadır.

Öte yandan, spesifik olmayan etkiye sahip sentetik pestisitlerin kullanımının azaltılması ile mahsulü etkilemeyen böcek çeşitliliği korunmaktadır.

Transgenik Gıdaların Dezavantajları

Biyolojik çeşitliliğin kaybı, transgenik organizmaların en büyük risklerinden biridir. GDO’lu gıdalar, uygulanmaları uygun şekilde düzenlenmezse bazı riskler ve problemler ortaya çıkarır.

Orijinal Türle Biyolojik Rekabet

Genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmasının getirdiği risklerden biri, mevcut kaynaklar için bir rekabet oluşturarak yerli türlere göre daha iyi gelişme göstermeleridir. Bu, orijinal türlerin azalmasına ve potansiyel olarak yok olmasına yol açabilir.

İnsan Sağlığı Üzerindeki Olası Olumsuz Etkiler

GDO’lu gıdaların muhalifleri, genetiği değiştirilmiş gıdaların alerjiye veya diğer sağlık sorunlarına neden olabileceğini savunmaktadır. Bu anlamda, bu tür bir organizmanın insan tüketimi için güvenli olduğundan emin olmak için pazara sunulmadan önce farklı test ve analizler yapılmaktadır.

Öte yandan, GDO’lu gıdalarla ilgili kontrollü çalışmalar, bunların normal gıdalardan daha fazla hastalığa eğilimli olmadığını göstermektedir. Örneğin, manyok doğru şekilde hazırlanmamışsa ölüme neden olabilir.

Etik Çıkarımlar

Her türden genetik manipülasyon, neyin doğru veya gerekli olduğu konusunda her zaman endişe uyandırmıştır. İnsan beslenmesini güvence altına almak, daha fazla ve daha iyi transgenik gıdalar üretmek için bir neden olabilir.

Yaban Hayatı Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Bazı herbisitlerin bunlara dirençli ekinler üzerinde kullanılması yalnızca yabani otları öldürmekle kalmayarak, aynı zamanda yararlı tozlaşan böcekler gibi yaban hayatını da etkileyebilir.