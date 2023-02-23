Biyoteknoloji Nedir? Türleri ve Kullanım Alanları

Biyoteknoloji, gıda ve ilaç gibi belirli ürünlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi için canlı organizmalarda teknolojilerin kullanılmasıdır. Ürünlerin performansını optimize etmeye yardımcı olmak için farklı sektörlerde kullanılan biyoteknoloji, ağırlıklı olarak farmakoloji, tarım ve çevre alanında uygulanmaktadır…

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji, biyolojinin endüstriyel kullanımı, yani yaşamın işleyişine ilişkin ilke ve bilgilerin insanın günlük sorunlarının çözümüne uygulanmasıdır. Bir başka anlama şekli ise, biyoteknolojinin canlı organizmaları veya türevlerini teknolojik ve endüstriyel amaçlarla kullanan bilim dalı olmasıdır.

Biyoteknoloji; kimya, fizik, mühendislik, biyoloji, tıp ve veterinerlik bilgisine dayalı olarak, yaşam süreçlerini dönüştürücü bir araç olarak kullanmak, organik ile inorganik bileşiklere ve malzemelere uygulamaktır. Bu tür prosedürler ve bilgiler, son zamanlarda en büyük tarihsel potansiyeline ulaşan bir endüstri oluşturmaktadır.

Ayrıca genetik alanında, kısırlık durumlarında veya ileride oluşabilecek hastalıkları önlemek için üreme klonlamasında biyoteknoloji, kök hücreler kullanılarak dejeneratif hastalıkların tedavisi için terapötik klonlamada kullanılmaktadır. Biyoteknoloji uygulamalarının birçoğu insanlık için avantajlı olmakla birlikte, canlıların sağlığı üzerindeki etkileri, çevresel etkileri ve toplumla ilgili tartışmalara da yol açmaktadır.

Öte yandan, biyoteknoloji de biyolojik mühendislik veya biyomühendislik çalışma alanlarından biridir.

Geleneksel Biyoteknoloji

Geleneksel biyoteknoloji, insanların eski zamanlardan beri evcilleştirme, seçici yetiştirme, kontrollü çaprazlama ve yapay seçilim yoluyla manipüle edilen türleri yavaş ve kademeli olarak değiştiren diğer geleneksel teknikler yoluyla gerçekleştirdiği şeydir.

Alkollü içecekleri elde etmek için kullanılan bakteriyel fermantasyon teknikleri, eski Mısırlıların kendi zamanlarında zaten yapmakta oldukları bir şeyin mükemmel örneğidir.

Modern Biyoteknoloji

Modern biyoteknoloji ise modern bilim ve mühendislikle bağlantılıdır. Modern biyokimya, genetik, tıp ve farmakoloji alanlarındaki uzmanlık bilgisi sayesinde doğmuştur. Bu nedenle, antik çağda kullanılan geleneksel yöntemlerden çok farklı özel laboratuvarlar ve teknikler gerektirir.

Biyoteknoloji Türleri

Biyoteknoloji, her birine belirli bir renk atayan bir sistem kullanılarak ilgi alanlarına göre sınıflandırılır:

Tıpta biyoteknoloji : Bu alanda tıbbi süreçlerde kırmızı biyoteknoloji uygulanmaktadır. Örneğin: İnsülin üretimi, ilaçlar, aşılar; organların nakillerde kullanılması için hayvanların manipülasyonu, bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalar için laboratuvarda antikor üretilmesi, kanser, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıkların tedavisine yönelik terapi, tedavi amaçlı kök hücre vb.

: Bu alanda tıbbi süreçlerde kırmızı biyoteknoloji uygulanmaktadır. Örneğin: İnsülin üretimi, ilaçlar, aşılar; organların nakillerde kullanılması için hayvanların manipülasyonu, bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalar için laboratuvarda antikor üretilmesi, kanser, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıkların tedavisine yönelik terapi, tedavi amaçlı kök hücre vb. Tarımda biyoteknoloji : Yeşil biyoteknoloji, pestisitler, gübreler ve diğerlerinin yanı sıra transgenik gıdaların işlenmesi yoluyla bitkilerin genetik olarak iyileştirilmesi yoluyla doğal kaynakları artırmaya veya korumaya yönelik ekolojik strateji olarak adlandırılır.

: Yeşil biyoteknoloji, pestisitler, gübreler ve diğerlerinin yanı sıra transgenik gıdaların işlenmesi yoluyla bitkilerin genetik olarak iyileştirilmesi yoluyla doğal kaynakları artırmaya veya korumaya yönelik ekolojik strateji olarak adlandırılır. Çevresel biyoteknoloji: Kontamine ekosistemlerin durumunu iyileştirmek veya kirliliği önleyen biyolojik olarak parçalanabilir çözümler oluşturmak için kontrollü doğal süreçleri kullanmanın bir yoludur. Bazen bakteriler, algler ve bitkiler gibi canlı varlıklar, fermantasyon ya da anaerobik solunum gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Çevresel biyoteknolojinin başka bir uygulaması, enerji ve biyoyakıt üretimi için tarımsal artıkların veya atıkların yeniden kullanılmasıdır.

Biyoteknolojinin Avantajları ve Dezavantajları

Biyoteknolojinin avantajları

Artan gıda, antikor ve insülin üretimi.

Tıbbi özelliklere sahip besleyici gıda elde etme imkanı.

Çevre kirliliğini azaltmak için biyolojik olarak parçalanabilen ürünlerin üretimi.

Kanser gibi tedavisi olmayan hastalıklar için terapötik teknikler.

Çevre kirliliğini kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için biyoremediasyon kullanımı.

Biyoteknolojinin dezavantajları

Doğanın dengesine müdahale.

İnorganik gübrelerin yoğun kullanımı.

Alerjiye neden olabilen transgenik gıdaların üretimi.

Erken yaşlanmaya neden olan hücresel stres üreten kök hücrelerin üretimi.

Biyoteknolojinin Kullanımları ve Uygulamaları

Biyoteknoloji, sağladığı pek çok fayda sayesinde çeşitli alanlarda sıklıkla kullanıldığı için dünya çapında giderek yaygınlaşan bir bilim dalıdır.

Uygulama alanına göre sağlık, endüstri, bitki, çevre, hayvan ve gıda olmak üzere altı ana alana ayrılabilir.

Her türlü biyoteknoloji, uygulamasında çeşitli avantajlar sunar. Bununla birlikte, var olan geniş çevre sorunlarına bir çözüm sunmalı ve diğer süreçleri iyileştirmeleridir.

Örneğin tıpta ve ilaç endüstrisinde kullanılması, bazı hastalıkların olası tedavisini ve diğerlerinin araştırılmasını sağladığı için birçok avantaj sunar. Ayrıca diğer ilaçların daha etkili olmasını ve dolayısıyla hastalığa karşı etkilerinin artmasını sağlar.

Endüstride uygulandığında kirletici etkileri büyük ölçüde azaltır. Hatta plastik gibi elementlerin parçalanmasına katkıda bulunan bazı teknikler ve çevre kirliliğinin azaltılmasında büyük avantaj sağlayan yöntemler de kullanılmaktadır.

Kuşkusuz, çevre kirliliğini kontrol etmeye ve en iyi durumda onu azaltmaya yardımcı olan çözümler ile önlemler üreten, çevreyi olumlu bir şekilde destekleyen ve etkileyen bir araçtır.