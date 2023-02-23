Son Kullanma Tarihi Geçmiş Kefir İçilir mi?

Kefir son derece sağlıklı bir içecek olmasıyla birlikte herkesin damak tadına hitap etmediğini biliyoruz. Bu nedenle, satın alınan kefir şişeleri buzdolabında kaderine terk edilerek son kullanma tarihi geçene kadar bekletiliyor. Şimdi asıl soru, tarihi geçen kefirin ne yapılması gerektiği.

Kefir, çok çeşitli faydalar sunan inanılmaz derecede sağlıklı bir süt ürünüdür. Pek çok insan, sindirim fonksiyonunu düzenlemeye ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan probiyotik özellikleri için içiyor. Ancak kefir çok uzun süre saklayabileceğiniz bir şey değil.

Aşağıda, kefirin ne kadar dayanacağından, saklama koşullarından ve bozulma belirtilerinden bahsediyoruz. Ayrıca, tarihi geçen kefirin içilip içilmeyeceğine değiniyoruz. Son kullanma tarihi geçen veya yaklaşan bir şişe kefiriniz varsa ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin…

Tarihi Geçen Kefir İçilir mi?

Duruma bağlı. Bu sorunun cevabı, son kullanma tarihinin üzerinden ne kadar zaman geçtiğine, uygun şekilde saklanmış olup olmadığına ve içeriğindeki koruyucu maddelerin varlığına bağlıdır. Ancak, genel olarak konuşursak şişeyi hiç açmadığınızı ve buzdolabında muhafaza ettiğinizi varsayarsak son kullanma tarihinden 1 hafta sonrasına kadar iyi durumda kalabilir. Bununla birlikte, kefirin bozulmasına kadar geçen süre içeriğine bağlı olduğundan net bir zamandan bahsetmek zordur.

Çok sayıda koruyucu ve stabilizatör içeren ürünler SKT’den sonra gözle görülür bir kalite kaybı olmadan kalabilir. Ancak, tamamen doğal olanlar ise muhtemelen önerilen tarihten en fazla birkaç gün sonrasına kadar iyi kalacaktır.

Uzun süredir buzdolabınızda bekleyen ve tarihi geçen bir şişe kefiriniz varsa öncelikle süresinin kaç gün önce dolduğuna bakın. 7 günden daha uzun süre geçmişse en güvenli seçenek çöpe fırlatmaktır. Fakat, önerilen tüketim tarihini yalnızca birkaç gün aşmışsa muhtemelen iyi durumdadır. Ancak yine de (alt başlıkta belirtildiği gibi) bozulup bozulmadığını kontrol edin.

Kefirin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Diğer tüm süt ürünleri gibi kefirin de şişe, kutu veya kapak üzerine yazılı bir son kullanma tarihi vardır. Kuru bir gıda olan ve bakteri üretimine uygun ortam oluşturmayan makarnaların aksine, süt ürünlerindeki son kullanma tarihlerinin dikkate alınarak tüketilmesini öneriyoruz. Ancak yine de kefir uygun şekilde saklanmış olması şartıyla belirtilen tarihten 1 hafta sonrasına kadar içilebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki bozulma belirtilerinden herhangi biri varsa tüketilmeden çöpe atılmalıdır.

Küf varlığını işaret eden yeşilimsi veya kahverengimsi oluşumlar

Renk değişikliği

Burnunuzu rahatsız eden kötü koku

Topaklanma veya kristalleşme

Çok ekşi veya acımsı kötü bir tat

Hiçbir bozulma belirtisi yoksa ve tadı güzelse kefirinizi afiyetle içebilirsiniz. Ancak, şüphelenmenize neden olabilecek bir anormallik fark ederseniz veya içinizden bir his bozuk olduğunu söylüyorsa riske girmeden kefirden kurtulun.

Kefir Nasıl Saklanır?

Kefiri oda sıcaklığında bekletirseniz tadı çok çabuk ekşiyecek ve kısa sürede bozulacaktır. Diğer tüm süt ürünlerinde olduğu gibi kefiri de buzdolabında saklamalısınız. Kapağını daima sıkıca kapalı ve buzdolabında tuttuğunuzdan emin olun.

Ek olarak, tazeliğini daha uzun süre koruması için buzdolabının kapısındaki raf yerine en uzak köşesine koyun. Bunun nedeni, aç-kapa nedeniyle buzdolabı kapısında sıcaklık dalgalanmaları olması ancak arka tarafların daha istikrarlı kalmasıdır.

Kefir Dondurulur mu?

Kefirin dondurulup dondurulmayacağını merak ettiyseniz evet yapabilirsiniz. Ancak birçok üretici bunu önermiyor. Zira, yoğurt veya ayran gibi dondurulup çözüldükten sonra sıvılar katılardan ayrılır ve bu kalite açısından istemediğimiz bir şey. Bununla birlikte, çözülmüş kefiri karıştırabilirsiniz fakat dokusu eskisi gibi kremsi ve lezzetli olmayacaktır.

Kefiri buzluğa atmayı düşünen birçok kişi, süt ürünündeki aktif kültürlerin dondurularak öldürülmesinden endişe duyuyor. Bazı web sitelerinde, kültürlerin en basit anlatımıyla uyuduğunu ve çözüldükten sonra tekrar aktif hale geldiği söyleniyor. Bazıları ise çoğunun öldüğünü belirtiyor.

Şu anda bu sorunun en iyi yanıtı: Bilmiyoruz! Bu konuda güvenilir bir araştırma bulamadık ve böyle bir testi yapabilecek birinin bunu yapmakla ilgilenip ilgilenmediğinden emin değiliz. Tavsiyemiz, probiyotikler ve iyi bakteriler için kefir içiyorsanız dondurmayın.

Sonuç

Açılmamış ve dolapta saklanan kefir son kullanma tarihinden sonra yaklaşık 1 hafta daha iyi durumda kalabilir ve içilebilir. Ancak bunun her zaman garantisi yoktur. Çabuk bozulmaya müsait et ve süt ürünlerinin son kullanma tarihiyle uyumlu olarak tüketilmesini öneriyoruz. Tarihi geçmiş herhangi bir ürünü satın almayın. Bozulduğuna dair şüpheleriniz varsa hislerinizi dinleyin ve çöpe atarak yeni bir şişe satın alın. Bir şişe kefir için kusma, bulantı ve ishal gibi gıda zehirlenmesi semptomlarıyla uğraşmak istemezsiniz.