Yapay Seçilim Nedir? Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

Yapay seçilim kavramı, bir üreme yönetimi ve kontrol tekniği çerçevesinde kullanılmaktadır. Bu seçim, yetiştirilen organizmaların fenotiplerinin seçilmesinden oluşur. Bu şekilde yapay seçilim, kalıtsal olarak alınan özelliklerin manipüle edilmesini ima eder…

Yapay Seçilim Nedir?

Biyolojide yapay seçilim veya seçici yetiştirme, insanların çeşitli hayvan ve bitki türlerinin evrimine müdahale ettiği, üretkenlik, estetik ya da uygunluk kriterlerine göre bir türün genomunda hangi özelliklerin tercih edileceğini seçtiği farklı yolları ifade eder.

Bu, doğal seçilime paralel ve ondan farklı bir evrimi yönlendirme sürecidir (ikincisi insan müdahalesi olmadan gerçekleşir).

Seçici yetiştirme, insanlar tarafından ilk hayvan ve bitki türlerinin evcilleştirilmesinden bu yana uygulanmakta ve böylece türümüzle olan ilişkilerine göre evrimsel kaderlerini sonsuza kadar değiştirmektedir.

Ebeveynlerin seçimi, melezleme ve akrabalı yetiştirme yoluyla, insanlar, çeşitli ırklar (hayvanlar söz konusu olduğunda) ve çeşitler (hayvanlar söz konusu olduğunda) arasında ayrım yaparak, bu yaşam biçimlerinde belirli kalıtsal özelliklerin ortaya çıkma sıklığını doğrudan etkilemiştir.

Bu nedenle evcil hayvanlar, insanlara yakınlıkları ve yaşam tarzları onları doğal rekabetin etkisinden uzaklaştırdığından, vahşi akrabalarından farklı bir evrimsel yola sahiptir.

Yapay Seçilim Türleri

Yapay seçilimin dikkate alınan farklı kriterlere göre birkaç gruba ayrılabileceğini bilmek önemlidir. Spesifik olarak, en yaygın sınıflandırmalar şunlardır:

İşlemi gerçekleştirmek için kullanılan metodolojiye bağlı olarak iki büyük gruba ayrılabilirler: İstenmeyen belirli özelliklere sahip numunelerin üretilmesini önlemek için yapılan negatif seleksiyon veya pozitif seleksiyon.

iki büyük gruba ayrılabilirler: İstenmeyen belirli özelliklere sahip numunelerin üretilmesini önlemek için yapılan negatif seleksiyon veya pozitif seleksiyon. Kullanılan planlamaya göre suni seçilimin iki ana türü olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki planlanmamış ancak belirli tercihlere bağlı olarak ortaya çıkan bilinçdışı türler, ikincisi ise söz konusu seçilim planı uygulandığında ortaya çıkan bilinçli türlerdir.

Yapay seçilim, etik çıkarımları olduğu için genellikle bir tartışma konusudur. İnsan, fenotipleri seçmek için bilimi kullanarak doğal seçilimi, yani ihtiyaçlarına göre doğanın gidişatını değiştirir.

Bununla birlikte, çoğu durumda bir zorunluluk haline geldiğinden, yapay seçilim çok fazla sorgulanmadan kabul edilir. Örneğin, dünya nüfusundaki artış daha fazla gıda üretimi gerektirmektedir. Doğal seçilim yenilebilir bitkilerin daha hızlı ve daha dayanıklı büyümesine yardımcı olabilir.

Yapay Seçilimin Avantajları

Yapay seçilim, insanlık ve evcil türler arasında daha uyumlu veya yakın bir arada yaşamayı sağlar, çünkü ikincisindeki baskın özellikler insan çıkarlarına, ihtiyaçlarına veya tercihlerine yanıt verir.

Bu, insan ihtiyaçlarının karşılandığı ve bunun karşılığında evcilleştirilmiş türün genellikle orijinal vahşi ortamından çok daha rahat koşullarda hayatta kalmasının garanti edildiği anlamına gelir.

Yapay Seçilimin Dezavantajları

Yaşam koşulları, insanlık ile evcilleştirilmiş türler için her zaman çok elverişli değildir. Seçici yetiştirmenin beraberinde getirdiği olası dezavantajlar arasında türlerin zayıflaması da vardır. Bunun bir örneği, aşırı kalabalık ve kötü sağlık koşullarındaki çiftlik hayvanlarının vahşi ortamlarında olmayacak hastalıklara veya kusurlara karşı daha hassas olmasıdır.

Dahası, evcil türler vahşi doğaya geri döndürülürse, hayatta kalmak için diğerlerinden çok daha kötü bir uyum yakalayacaklardır.

Yapay Seçilim Örnekleri

Yapay seçilimin bazı örnekleri şunlardır: