Son Kullanma Tarihi Geçmiş Vazelin Kullanılır mı?

Çoğu insanın evinde bir kutu vazelin olmasının geçerli bir nedeni var. Vazelin cilt sorunlarından pratik ev çözümlerine kadar birçok kullanım alanına sahip çok yönlü bir üründür. Peki ama tarihi geçtikten sonra da kullanılabilir mi?

Vazelinin Son Kullanma Tarihi Var mı?

Cevap, belki. Vazelinin üzerinde son kullanma tarihinin yazılması yasal bir zorunluluk değildir. Bu nedenle, bazı üreticiler imalat ve son kullanma tarihini net olarak yazarken, bazıları hiç yazmayabilir. Ancak, Unilever dahil vazelin üreticilerinin genel fikir birliği 3 yıl içinde tüketilmesi yönündedir.

Vazelinin kırmızı çizgiyle belirlenmiş bir son kullanma tarihinin olmamasının veya bu konudaki esnekliğin nedeni uzun yıllar boyunca bozulmadan kalabilecek bir ürün olmasıdır. Yani, 3 yıl içinde kullanılması önerilmesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde 5 ila 10 yıla kadar iyi durumda kalabilir.

Tarihi Geçmiş Vazelini Kullanmalı mıyım?

Steril bir ortam olduğu için açılmamış vazelin kavanozlarında veya kutularında bakteri üremez ve içeriğinde hiçbir aktif bileşen olmadığı için ömür boyu dayanır. Bu nedenle son kullanma tarihinin geçmiş olmasının gerçekten bir önemi yoktur. Peki ya kapağı açılmış ve bir kısmı kullanılmış vazelinler?

Daha önceden bir kısmını kullandığınız yarım kalan bir vazelin kutunuz varsa bunun için de güzel haberler var. Açılmış vazelinler doğru koşullarda saklandığında 5 yıla kadar iyi durumda kalabilir. Ancak yine de vazelini kullanmak için parmağınızı kavanoza her daldırdığınızda bakterileri ürüne taşıyabileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, vazelin kutusuna parmağınızı sokmadan önce ellerinizi yıkamalı veya spatula gibi temiz bir alet kullanmalısınız.

Özet olarak, vazelinlerin 2 ila 3 yıl içinde kullanılması tavsiye edilse de şaşırtıcı bir şekilde daha uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Hiç açılmamış vazelinler 10 yıla, açılmış vazelinler ise 5 yıla kadar iyi durumda kalabilir. Yalnızca, direkt güneş ışığından, ısıdan ve kirli parmaklar gibi ürünün kontamine olmasına neden olabilecek bakteri kaynaklarından uzak tuttuğunuzdan emin olun.

Vazelin Bozulur mu?

Vazelinlerin raf ömrü o kadar uzundur ki özellikle uygun şekilde saklanmışsa annenizin çeyizinden kalmış olsa bile halen iyi durumda olabilir. Ancak yine de diğer pek çok şey gibi vazelin de uzun yıllar içinde zamana yenik düşebilir. Zira, entropi yasası, termodinamiğin ikinci yasasında hiçbir şeyin sonsuza kadar süremeyeceğini ve her düzenin zamanla düzensizliğe yol açacağını belirtir.

Vazelinde kötü bir kokusu varsa, rengi solmuşsa veya üzerinde herhangi bir küf ya da mantar üremişse, bunlar ürünün kötü olduğuna ve kullanılmaması gerektiğine dair bariz kanıtlardır. Ek olarak, vazelinde topaklanmalar veya kristalleşme varsa çöpe atılmalıdır.

Bozulan Vazelini Nasıl Değerlendirebilirim?

Bakterilerle kontamine olmuş, iğrenç kokan bozuk bir vazelini cildinize sürmek istemezsiniz. Ancak yine de çöpe fırlatmanız gerekmez. Çünkü, vazelin çok yönlü bir üründür ve ciltte kullanımı dışında pek çok durumda işe yarayabilir. Bunlardan bazıları:

Kapı gıcırtısı sesi giderilmesi

Sıkışan fermuarların açılması

Zor açılan çekmecelerin yağlanması

Kampta kolayca ateş yakmak için vazeline batırılmış pamuk topları

Deri ürünlerin veya araba göğüs aksamının parlatılması

Vazelinin Kısa Tarihçesi

Petrol jölesi, dünya genelinde Vaseline markası altında satıldığından, çoğu insan bu ürünü marka ismiyle özdeşleştirir. Petrol jeli ilk olarak 1800’lerin ortalarında petrol platformlarında oluşan bir yan ürün olarak keşfedildi. Daha sonra ilk vazelin fabrikasını açan Robert Augustus Chesebrough isimli bir İngiliz kimyager, maddeyi topikal bir çözelti olarak rafine etmeyi başardı. 1800’lü yılların son çeyreğine gelindiğinde, Vaseline markası altında üretilip pazarlanmaya başladı.

Öte yandan, yaygın bilinenin aksine vazelin aslında nemlendirici özelliği bulunmayan bir üründür. Jel kıvamlı bu madde, bir bariyer gibi çalışarak ciltteki nemi hapseder ve kurumayı engeller. Bu sayede, nemlendirici formda olmamasına rağmen cildi nemlendiren bileşenler içerdiği düşünülür. Elbette tüm bunlar vazelinin işe yaramadığı veya zararlı olduğu anlamına gelmez. Çatlayan topuklara, ellere ve dudaklara iyi gelir. Dahası, göz makyajını temizlemek, parmağa sıkışan yüzüğü çıkarmak, şekil almayan kaş ve saçları sabitlemek, ojenin ve saç boyasının cilde bulaşmasını önlemek gibi pek çok durumda kullanılabilir.

Sonuç

Son kullanma tarihi geçen bir ürünü kullanmak ürkütücü görünse de eski vazelinlerinizin kullanımı için endişelenmeniz gerekmez. Öyleyse, vazelininizin kokusunu, rengini ve kıvamını kontrol edip herhangi bir olumsuzluk görmüyorsanız kullanmaya devam edin.