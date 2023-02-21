Doğal Seçilim Nedir? Amacı ve İlkeleri

Doğal seçilim, evrimin temel mekanizmalarından biridir. Doğal seleksiyon (genetik algoritma) yoluyla, belirli bir koşula veya duruma en iyi uyum sağlayan bireyler hayatta kalır ve bu özelliği yavrularına aktarır…

Doğal Seçilimin Tanımı

Biyolojide doğal seçilim, yalnızca belirli özelliklere sahip canlıların üreyip genotiplerini veya genomlarını gelecek nesillere aktardıkları çevreye uyum sağlama sürecidir.

Söz konusu aşama türlerin hayatta kalmasından yana oldukları sürece, ebeveynlerin fiziksel, fizyolojik, davranışsal, üreme veya başka herhangi bir özelliği torunlarına miras bırakmalarını garanti eden evrimsel süreçte kilit bir mekanizmadır.

Doğal seçilim, nesiller boyunca gerçekleşen yavaş bir süreçtir. İngiliz doğa bilimci Charles Darwin‘in (1809-1882) çalışmalarında sezdiği gibi, en uygun olanın hayatta kalması mantığına dahil edilmiştir. Bu kavram, evrimle ilgili ilk teorilerin bir parçasıydı ve alana çok önemli bir katkı sağladı.

Darwin’in formüle ettiği şekliyle doğal seçilimi anlamanın basit bir yolu, dünyanın sürekli değiştiği ve yaşam formlarının kendilerini devam ettirebilmek için bu değişikliklere uyum sağlayacak stratejiler ve mekanizmalar tasarlamak zorunda olduklarıdır.

Bu nedenle doğal seçilim, çevreleriyle başa çıkmak için en iyi adapte olmuş bireyleri “seçme” veya “kayırma”, onların üremelerini ve özelliklerini gelecek nesillere aktarmalarını sağlayan süreçtir.

Yeterince hızlı adapte olamadıkları veya zayıf adapte oldukları için doğal seçilim tarafından tercih edilmeyenler, yok olmaya mahkumdur.

Doğal seçilim, şu anda kabul edilen modern sentetik teori içinde evrimin ana itici gücüdür ve devam eden etkileri hem laboratuvarlarda hem de sahada incelenmektedir.

Doğal Seçilimin Amacı

Doğal seçilimin amacı yaşamın hayatta kalmasından başka bir şey değildir, bu da yaşamın sürekli adaptasyonu anlamına gelir.

Buna bir başka bakış açısı da doğal seçilimin amacının yaşamın devamı için en uygun genleri korumak, onları sonraki nesillere yaymak ve bunun yerine işe yaramaz veya yararsız genleri yok etmek olduğudur.

Örneğin, türler arasındaki rekabet ortamında, belirli bir bireyde meydana gelen genetik bir değişiklik (diyelim ki bir mutasyon ), onun yırtıcılardan kaçınmasını ve türünün diğer türlerinden daha hızlı üremesini sağlar.

Bu, avcılardan hayatta kalan yavru sayısını en üst düzeye çıkarır. Doğal seçilimle, birkaç nesil sonra türlerin esas olarak bu faydalı mutasyona sahip bireylerden oluşması ve buna sahip olmayanların neslinin tükenmesi muhtemeldir.

Öte yandan, eğer mutasyon zararlıysa, örneğin daha hızlı üremek yerine bireyin yırtıcı hayvanlar için daha çarpıcı bir renge sahip olması anlamına geliyorsa, söz konusu bireyin ve soyunun doğal seçilim yoluyla yok olması muhtemeldir.

Her iki örnekte de görüleceği gibi, doğal seçilimin amacı, çevreye en iyi uyum sağlayan bireylerin üremesi ve türe özellikler katmasıdır. Son olarak, bu değişiklikler kökten farklı olduğunda, sonunda yeni bir türün üremesine yol açabilir.

Doğal Seçilimin İlkeleri

Doğal seçilimin ilkeleri aşağıdaki ifadelerle özetlenebilir:

Hayat, çevreye uyum sağlamak için sürekli bir rekabet içindedir.

Sadece en iyi adapte olmuş yaşam formları hayatta kalır ve çoğalır.

Daha iyi adaptasyona izin veren özellikler böylece sonraki nesillere aktarılır.

İyi uyum sağlayamayan canlılar yok olur ve üreyemeyerek yok olurlar.

Sonunda, adaptif değişiklikler yeni bir türün oluşmasına yol açar.

Doğal Seçilim Neden Bu Kadar Yavaş?

Doğal seçilim bir nesiller meselesidir, hiçbir şekilde hemen olmaz. Evrim sürecinin bu kadar yavaş olmasının nedeni budur: Nesillerde ortaya çıkan bir değişikliği gerektirir ve bu, birkaç yaşam geçtikten sonra diğerlerine empoze edilir.

İnsan gibi uzun ömürlü canlılar söz konusu olduğunda, bu süreç muazzam derecede yavaştır. Ancak virüsler gibi en basit mikroorganizmalarda bu süreç muazzam derecede hızlıdır.

İkincisinin kanıtı, grip virüsünün onunla savaşmak ve onu hatırlamak için tasarlanmış bir bağışıklık sistemi işleyişi olmasına rağmen, biraz farklı yeni yollarla bizi her yıl rahatsız etmeye devam etmesidir. Virüs, doğal seçilime mükemmel şekilde yanıt veren bir süreçte mutasyona uğrar, uyum sağlar ve yeniden yayılabilir.

Doğal Seçilimle İlgili Yanılgılar

Doğal seleksiyon kavramı, bazı durumlarda halk arasında kafa karışıklığına ve yanlış anlamalara yol açabilir. İşte doğal seçilimle ilgili bazı yaygın yanılgılar: