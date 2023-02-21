Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tüy Dökücü Krem Kullanılır mı?

Banyo dolabını temizlerken eski ve unutulmuş bir tüy dökücü krem buldunuz. Son kullanma tarihini kontrol ettiğinizde çoktan geçmiş olduğunu gördünüz. Bu durumda kremi kullanmalı mı yoksa çöpe mi atmalısınız?

Tüy Dökücü Kremlerin Tarihi Geçer mi?

Evet, geçer. Nemlendiriciler gibi diğer çoğu kremde olduğu gibi tüy dökücü kremlerin de son kullanma tarihi genellikle, kapak açıldıktan sonra ne kadar süre daha iyi kalabileceğiyle ilgilidir. Bu nedenle, çoğu krem markası tüp veya etiket üzerine ”açıldıktan sonraki önerilen kullanım süresi”ni belirten bir ibare eklerler. Ancak, bazıları ise üretim ve son kullanma tarihini net olarak yazmayı tercih ederler.

Tavsiye edilen kullanım tarihi İngilizce’de ”Ay” anlamına gelen ”Month” kelimesinin ilk harfi olan M ile gösterilir. Örneğin, kremin üzerinde ”12 M” ibaresi varsa (aşağıdaki görseldeki gibi), satın alma tarihinden bağımsız olarak, ilk kullanım için kapağı açtığınız tarihten sonra 1 yıl (12 ay) daha bozulmadan kalabileceği anlamına gelir.

Tüy dökücü kremler genel olarak açıldıktan sonra 12 ay içinde kullanılmalıdır. Hiç açılmamış kremlerin ise raf ömrü 2 yıldır. Bu süreleri aşan bir tüy dökücü kreminiz varsa kullanmaya veya çöpe atmaya karar vermeden önce küçük bir testten geçirmeniz en iyisidir.

Tarihi Geçmiş Tüy Dökücü Kremi Kullanmalı mıyım?

Son kullanma tarihi geçmiş tüy dökücü kremlerin kullanılmaması tavsiye edilse de belirtilen tarihten sonra kremde herhangi bir anormallik yoksa kullanılabilir. Genel olarak konuşursak, tüy dökücü kremler veya diğer kozmetikler, son kullanma tarihinden kabaca 6 ay sonrasına kadar kullanılabilir. Ancak yine de kremi birkaç küçük teste tâbi tutmak en iyisidir.

Dikkat etmeniz gereken 4 şey, koku, renk, etki gücü ve kremin dokusudur. Öncelikle kreminiz koklayın. Kötü koku var mı? (Bazı tüy dökücü kremlerin zaten kötü koktuğunu aklınızda bulundurun) Sonrasında rengine ve kıvamına bakın. Herhangi bir anormallik yoksa istenmeyen tüylerin olduğu cildinizin küçük bir kısmında test yapın. Olması gerektiği gibi tüyleri döküyor mu? Kızarıklık ve tahriş gibi istenmeyen etkiler oluşturdu mu?

Tüyleri dökme konusunda işe yararlılığı devam ediyor ve cildinizde olumsuz reaksiyona neden olmuyorsa kreminizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Aksi durumda en iyi seçenek çöpe fırlatarak yenisini satın almaktır.

Tüy Dökücü Kremler Nasıl Çalışır?

Tüy dökücü kremlerin ana etken maddesi tiyoglikolik asittir. Bu etken madder, potasyum ve kalsiyum tiyoglikolatlar gibi çeşitli tuzlar şeklinde ve ayrıca saf tiyoglikolik asit olarak kremin içeriğine dahil edilir. Diğer bileşenlerle birlikte söz konusu bu asitler, kıllarda doğal olarak bulunan bir protein olan keratini parçalar. Ancak bunun için kremin formülüne bağlı olarak cilde sürüldükten sonra kılları zayıflatarak dökmesi için kısa bir süre beklenilmesi gerekir. Çoğu tüy dökücü krem için bu süre 3 ila 10 dakika arasındadır. Ürünü sürdükten sonra cildinizde ne kadar kalması gerektiğinden emin değilseniz paket üzerindeki talimatları okuyun.

Tüy dökücülerin içeriğinde bulunan kimyasallar çoğu cilt için tolere edilebilir olsa da özellikle hassas cilt tipine sahip olanlarda nadiren tahrişe neden olabilir. Kullanım esnasında beklenmeyen bir rahatsızlık veya yanma hissi oluşursa kremi temizleyip bol soğuk su ile yıkayın.

Adet Döneminde Tüy Dökücü Krem Kullanabilir miyim?

Evet, kullanabilirsiniz. Bakınız: Adetliyken tüy dökücü krem kullanılır mı? Adetliyken tüy dökücü krem kullanımı konusundaki endişelerin liste başında, uygulama sonrasında kanamayı durdurabileceği veya olumsuz etkileyebileceği endişesi yer alıyor. Aslında, tüy dökücü kremlerin menstrüasyon akışına müdahale edebilecek hiçbir etkisi yoktur. Tüy dökücü kremler kanamanızı yoğunlaştırmaz, azaltmaz veya kesilmesine neden olmaz.

Öte yandan, tüy dökücü kremi özellikle bikini bölgeniz gibi cildinizin hassas olduğu yerlere sürecekseniz birkaç detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kremi genital bölgenizin iç kısmına veya bir başka ifadeyle mukoza zarının olduğu noktalara (ağzınızın içi gibi olan kaygan pembemsi bölge) asla sürmeyin. Genital bölgenin içinde zaten kıl-tüy olmadığı için bu bölgelere sürmenize zaten gerek yoktur. Yanlışlıkla sürerseniz canınız çok yanabilir ve tahriş olabilir. Bununla birlikte, vulvanızın normal cilt olan dış kısmına uygulayabilirsiniz. Ancak yine de dikkatli olun. Bikini bölgesi genel olarak hassas cilde sahiptir ve kolayca tahriş olabilir. Özellikle, tüy dökücü kremle ilk deneyiminizse uzun süre bekletmekten kaçının. Son adımda kremi silin ve soğuk suyla durulayın.

Sonuç

Tüy dökücü kreminizin maksimum süre boyunca iyi kalabilmesini sağlamak için her kullanım sonrasında kapağını kapatın, yüksek ısıdan ve direkt güneş ışığından koruyun. Tarihi geçen kremleri küçük bir testten geçirerek sonuçları gözlemleyin. Renk, koku, kıvam ve etki gücünde herhangi bir sorun yoksa ve son olarak cildinizde kaşıntı, kızarıklık veya tahriş gibi sorunlara neden olmuyorsa kullanmamanız için hiçbir neden yok demektir.