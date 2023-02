Son Kullanma Tarihi Geçmiş Enerji İçeceği İçilir mi?

Son kullanma tarihi geçen gıda maddeleri zamanla bayatlayabilir, bozulabilir ve hatta sağlığınızı tehlikeye atabilir. Peki ama aynı şey Red Bull, Monster, Black Bruin, Burn, ve Just Power gibi enerji içecekleri için de geçerli mi?

Enerji İçeceklerinin Son Kullanma Tarihi Var mı?

Evet, var. Marketlerde satılan diğer tüm yiyecek ve içecekler gibi enerji içeceklerinin de belirli bir raf ömrü vardır. Örneğin, dünyaca ünlü markalardan biri olan Red Bull, içeceklerinin 15 ay içinde tüketilmesini önerir. Ancak yine de şişe veya kutu üzerine basılı tarihin geçmiş olması her zaman çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmez.

Enerji içeceği şişelerinin veya teneke kutularının üzerine basılan son kullanma tarihleri, (diğer pek çok üründe olduğu gibi) üretici tarafından içeceğin en iyi kalitede olabileceği zaman aralığını gösterir. Bu, son kullanma tarihinden sonra her geçen gün ürünün kalitesinin veya tazeliğinin azalacağı anlamına gelse de özellikle uygun şekilde saklanmışsa çöpe atılması gerekmez.

Son kullanma veya son tüketim tarihi, üretici firmanın yiyeceğinizin en iyi durumda ne kadar süre kalacağına dair en iyi tahminidir. Bu süre genellikle maksimumda tutulmaz çünkü, aynı markayı yeniden tercih etmeniz için ürünün olabildiğince iyi durumdayken tatmanız imalatçı tarafından önemlidir.

Tarihi Geçen Enerji İçeceğini İçebilir miyim?

Tarihin ne kadar geçtiğine bağlı. Enerji içeceği kutusunu veya şişesini güneş ışığından uzakta oda sıcaklığında ya da buzdolabında sakladığınız sürece, markasına göre değişebilmekle birlikte 18 aya kadar iyi durumda kalabilir. Üreticiler, belirtilen tarih geçtikten sonra tüketilmesini önermeseler de enerji içecekleri genellikle bu tarihten sonra bir süre daha içilebilir durumda kalabilir.

Öte yandan, güvenlik nedenleriyle imalat tarihinin ardından iki yılı geçen ürünlerin tüketilmesini önermiyoruz. Yani, uygun şekilde saklanmış ve kapağı hiç açılmamış olması şartıyla, son kullanma tarihi yalnızca birkaç ay geçen enerji içecekleri tüketilebilir. Ancak, önerilen tarihin üzerinden 6 ay veya daha fazla zaman geçmişse en iyi seçenek lavaboya dökmektir.

Açılmış Enerji İçecekleri Ne Kadar Dayanır?

Açılmış bir enerji içeceği kutusu, çeşitli nedenlerle tamamen farklı bir hikayedir. Buzdolabınızda açılmış bir kutu varsa ve üzerinden 3 ila 4 güne kadar geçtiyse genellikle içilmesi güvenlidir. Aksi takdirde, atmak en iyisidir.

Bununla birlikte, enerji içeceği açıksa ve buzdolabında değilse atmanızı öneririz. Açılan enerji içeceklerinin tezgahta 1 günden daha fazla bekletilmesi tavsiye edilmez. Açılmış içeceklerin birçoğunun tazeliğini koruması için soğutulması gerekir ve enerji içecekleri de bunlardan biridir. Bu nedenle, açılmış ve oda sıcaklığında 1 günden uzun süre kalmış enerji içeceği atılmalıdır.

Enerji İçeceklerinin İçeriğinde Neler Var?

Enerji içecekleri dünya genelinde popüler olmakla birlikte tüketimi tartışmalıdır. Aslında, sağlıklı yaşam için güzel bir seçim olmadığından eminiz. Bunun nedeni, elbette içeriği. Öyleyse, enerji içeceklerinde bulunan tipik maddelerden bahsedelim…

Şeker

Enerji içecekleri bol miktarda şeker ihtiva eder. Esasen bu içeceklerin enerji veriyor olmasının en büyük sebebi yüksek oranda şeker içeriyor olmasıdır. Geçici enerji patlamasına neden olan yüksek miktardaki şeker, sağlıksız kilo alımına neden olduğu gibi sürdürülebilir bir enerji alma yöntemi değildir. Nitekim, diş çürüklerinden karaciğer yağlanmasına kadar pek çok sağlık sorununun birincil suçlusudur.

Kafein

Kendisini kahveden yakınen tanıdığımız kafein, vücuda alındıktan 15 ila 20 dakika sonra görevini yapmaya başlar ve yaklaşık 5 ila 6 saat boyunca işlevini sürdürür. İnsanların sinir sistemini etkileyerek daha uzun süre aktif ve uyanık kalmasını sağlar. Bununla birlikte, bağımlılık yaptığı ve hamilelerde riskli olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Taurin

Taurin, sülfür türevi bir amino asittir. Aslında, taurin vücudumuzda zaten doğal olarak bulunur. Bu amino asitin görevi nörolojik fonksiyonları düzenlemek ve güçlendirmektir. Enerji içecekleriyle vücuttaki taurin miktarına takviye yapılmış olunur.

Glukuronolakton

Glukuronolakton da aynı taurin gibi vücutta doğal olarak bulunan bir maddedir. Vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olmak ve enerji vermek gibi çeşitli görevleri üstlenir.

Bazı bitkiler

Şeker, kafein ve bazı amino asitlerin yanı sıra enerji içeceklerine bir takım bitkisel karışımlar da eklenir. Yerba Mate, Yohimbin, Ginseng, Kola Somunu gibi bitkilerin, içeceklerin enerji verme kalitesini artırmaya yaradığı söyleniyor. Ancak bu bitkilerin üzerinde yapılmış güvenilir çalışmalar yok denecek kadar az ve vücuda olan etkileri tam olarak bilinmiyor.

Enerji içecekleri yerine, enerji verme potansiyeline sahip doğal içeceklere yönelmenizi öneriyoruz. Bakınız: Enerji veren içecekler nelerdir? Bunlardan bazıları, doğal meyve suları, ev yapımı smoothie, yeşil çay, protein içecekleri, kendi mutfağınızda hazırlayacağınız çeşitli içecek tarifleri ve elbette sudur.

Sonuç

Kırmızı et, beyaz et veya süt ürünleri gibi çabuk bozulan gıdalara kıyasla, enerji içeceklerinin son kullanma tarihleri biraz daha esneyebilir. Ancak, herhangi bir yiyecekte veya içecekte öncelikli olan her zaman güvenlik ve sağlıktır. Şüpheye düştüğünüzde hislerinize güvenin ve içiniz rahat etmiyorsa tüketmek yerine onunla vedalaşıp yenisini satın alın.