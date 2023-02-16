Parazitizm (Parazitlik) Nedir? Türleri ve Örnekleri

Parazitizm veya parazitlik, iki organizmanın dahil olduğu bir simbiyoz türüdür. Başka bir organizma veya dış çevre ile bütünleşen organizma arasında bir ilişki kurulur. Bu ilişki hayvanlar alemindeki en yaygın yaşam stratejilerinden biridir ve hayvan türlerinin en az %20’si diğer organizmaların parazitleridir…

Parazitizmin Tanımı

Parazitizm, farklı türden iki organizma arasındaki yakın biyolojik bir ilişkidir; biri konakçı ve diğeri parazit olarak adlandırılır (bazı faydalar elde etmek için konakçıya bağlıdır). Parazit, temel ihtiyaçlarını karşılamak için onu barındıran organizmayı kullanır. Bu da kendi hayatta kalma kapasitesini genişletmesine izin verir. Parazitizm vakalarının çoğunda konakçı, döngünün bir noktasında parazit tarafından zarar görür.

Parazitizm, bir organizmanın yaşamının tüm evrelerinde veya yalnızca belirli dönemlerde ortaya çıkabilir. Parazit hala bir organizma olduğu için başka bir örneğe ev sahipliği yapıyor olabilir. Parazitin başka bir parazite ev sahipliği yaptığı bu durumlara hiperparazitizm denir.

Parazitizm Türleri

Farklı parazitlik türlerini sınıflandırırken ve ayırırken, bazı kriteri kabul etmek gerekir. Söz konusu parazitizm türleri arasında ayrım yapmamızı sağlayan en yaygın sınıflandırmalardan bazıları şunlardır:

Konağa Göre Parazitliğin Sınıflandırılması

Parazitlerin bulaştığı organizmanın türüne bağlı olarak şunlardan bahsedebiliriz:

Fitoparazitler (bitkileri enfekte eder)

Zooparazitler (hayvanları enfekte eder)

Bağımlılık Derecesine Göre Parazitliğin Sınıflandırılması

Parazitin ev sahibi ile kurduğu bağımlılık derecesine bağlı olarak, farklı parazitlik türleri ile karşılaşabiliriz:

Zorunlu parazitler: Hayatta kalmaları ve uygun gelişmeleri tamamen enfekte ettikleri bir konağın varlığına bağlıdır.

Fakültatif parazitler: Bu parazitler, gelişimlerinin belirli aşamalarında veya belirli koşullar altında, hayatta kalmalarını sağlamak için başka bir organizmayı istila etmeye ve enfekte etmeye ihtiyaç duymadan hayatta kalabilirler.

Tesadüfi parazitler: Parazitler bazen yanlışlıkla ortak konakları olmayan başka bir organizmayı enfekte eder. Buna rağmen, bu yeni konakçıya uyum sağlamayı ve hedeflerine ulaşmayı başarırlar.

Gezici parazitler: Diğer durumlarda, parazit ortak konakçısını enfekte etmeyi başarmış olsa da, bunu genellikle hayatta kalması için en uygun olmayan bazı doku ve organlarda yapar. Bu nedenle, enfeksiyon ortamını seçerken hata yapar ve uyum sağlamak zorundadır.

Parazitliğin Süresine Göre Sınıflandırılması

Parazitin konakçıya bulaşma süresine bağlı olarak, bu parazitler en uzundan en kısa kalma süresi şeklinde kalıcı, periyodik veya geçici parazitler kabul edilir.

Parazitliğin Yere Göre Sınıflandırılması

Parazitin konakçı organizmada aldığı yere bağlı olarak, ektoparazitler (organizmanın dışında) veya endoparazitler (içeride) şeklinde ayırabiliriz.

Bunlar var olan parazit türlerini bilmek için temel sınıflandırmalardır. Bu aynı zamanda bazılarının bize çok tanıdık geldiğini, büyük çoğunluğunun ise bilmediğimizi fark etmemize yardımcı olur.

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Parazitizm Örnekleri

Asalak organizmaların büyük çeşitliliği ve onların ihtiyaçları ile asalaklık süreçleri, bu tür türler arası etkileşim örneklerinin çok çeşitli olduğu anlamına gelir. İşte bazı parazitizm örnekleri:

Zooparazitler

Akarlar

Pireler

Keneler

Tahta kurusu

Bitler

Gine kurdu (Dracunculus medinensis)

Zümrüt hamamböceği arısı (Ampulex Compressa)

Spesifik olarak, insanlar da dahil olmak üzere birçok memelinin bağırsak parazitizminde, Entamoeba histolytica türü gibi amip grubunun çeşitli zooparazitleri, yuvarlak solucanlar (Ascaris lumbricoides) ve kıl kurtları (Envius vermicularis ) gibi protozoalar yer alır.

Bitki Parazitleri

Kırmızı palmiyeböceği (Rhynchophorus ferrugineus)

Yeşil böcek ( Nezara viridula)

Termitler (Infraorder isoptera)

Yaprak bitleri (Aphididae)

Parazitizm ve Evrim

Parazitler hakkında konuşurken, genellikle konakçılarına verdikleri zarar ve bağışıklık tepkisine kaçınılmaz adaptasyonları üzerinde durulur. Bununla birlikte, ev sahipleri, doğal seçilimle işbirliği yaptıkları için küçük istilacılarıyla yaşamayı da öğrenmelidir; yani parazit popülasyonu ve içinde yaşadıkları organizmalar paralel olarak gelişirler.

Bu dikkate değer asalaklık olgusu, örneğin sıtmanın endemik olduğu bölgelerde orak hücre geninin daha yüksek görülme sıklığını anlamamız için araçlar sağlar. Parazitler genellikle konakçılarını çok dikkatli seçerler ve çoğu durumda yalnızca belirli bir türle ilişkilendirilirler. Ek olarak, boyutları ne olursa olsun (mikroskobik olanlar bile) hemen hemen tüm canlılarda, diğer canlılarla paylaşmadıkları bir parazit vardır.

Buna hiperparazitizm örneğinde olduğu gibi bazı parazitlerin diğerlerine ev sahipliği yaptığı gerçeğini de eklersek, dünya çapında flora ve faunada parazitlerin oranının gerçekten çok yüksek olduğunu söylemek doğru olur.

Parazitlerin ev sahiplerini öldürmemesinin çok özel bir nedeni olduğunu, bu nedenle var olmaya ve gelişmeye devam etmeleri için onlara bağımlı olduklarını belirtmekte fayda var. Bu evrim sayesinde, örneğin, çoğu patojenik biyolojik ajan (ister hayvan ister bitki olsun, içinde barındırıldıkları organizmalarda hasara veya hastalığa neden olabilenler) sonunda parazit haline gelir.