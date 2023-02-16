Son Kullanma Tarihi Geçmiş Fındık Yenir mi?

Diğer tüm gıda maddelerinde olduğu gibi fındığın da belirli bir raf ömrü vardır. Ancak, fındık paketinde yazan son kullanma tarihi geçmiş olsa bile çöpe atmadan önce yenilebilir olup olmadığını anlamak için kısa bir testten geçirmek en iyisidir.

Mutfak dolabınızın arka rafında veya kilerinizde eskiden kalma paketlenmiş fındık bulduğunuzu varsayalım. Son kullanma tarihi geçmiş ve hala yenilebilir olup olmadıklarından tam olarak emin değilsiniz. Durum buysa, fındığın ne kadar dayandığını, nasıl saklamanız gerektiğini ve bozulup bozulmadığını nasıl anlayacağınızı öğrenmenin zamanı geldi…

Fındık Bozulur mu?

Diğer tüm kuruyemişler gibi fındıklar da uzun süre beklediğinde zamana yenik düşer. Bunun birincil nedenlerinden biri sağlıklı yağlar olan çoklu doymamış yağlar açısından zengin olmalarıdır. Özellikle saklama koşullarına uyulmadığında bu yağlar ekşiyerek fındığın kötüleşmesine neden olur.

Bozulan fındığın tadı ekşimiş yağa benzer şekilde keskin ve acıdır. Bazen boya benzeri, biraz kimyasal bir koku da yayarlar. Ayrıca, fındığın üzerinin buruşmuş olması bazen kötüye gitmeye başladığının göstergesidir.

Tarihi Geçen Fındık Yenir mi?

Fındıklarınızın durumuna bağlı. Marketten satın aldığınız paketlenmiş fındığın tarihi geçmişse yapılacak en iyi şey bozulma belirtilerinin olup olmadığına bakmaktır. Fındıkta küf varsa, kötü kokuyorsa veya tadı ekşimsi bir hale gelmişse çöpe atılma zamanı gelmiştir. Ancak, herhangi bir bozulma belirtisi yoksa tarihi geçmiş olsa bile tüketmenizde sakınca yoktur. Küf gibi bariz bozulma belirtileri olmayan tarihi geçmiş fındığı tüketmek sizi hasta etmez veya gıda zehirlenmesine neden olmaz.

Öte yandan, fındıkların buruşmuş olması yenilmeyecek durumda olduklarını göstermez. Buruşma, fındığınızın bayatlamaya başlamasından veya henüz ağaç üzerindeyken ağacının yeterince sulanmamasından kaynaklanmış olabilir. Aslında, aynı şey ceviz için de geçerlidir. Her ne kadar iştah açıcı görünmeseler de çöpe atmak yerine robottan geçirerek dondurmaların üzerine serpiştirmek veya tatlı tariflerine eklemek gibi çeşitli şekillerde değerlendirilebilir.

Son Kullanma Tarihi Ne Anlama Geliyor?

Fındıklar dahil olmak üzere paketlenmiş tüm gıda ürünlerinin üzerine son kullanma tarihinin basılması yasal bir zorunluluktur. Ancak, yaygın bilinenin aksine bu tarih her zaman ürünlerin yenilebilecek son gününü işaret etmez. Gerçek şu ki, paketlenmiş çoğu ürünün son kullanma tarihi nadiren gerçekten son kullanım tarihidir. Yani, tarihi geçmiş olsa bile bozulma belirtileri yoksa yemek için güvenli olabilir. Peki öyleyse son kullanma tarihleri neden var?

Fındıkların ve diğer gıdaların ambalajında belirtilen son kullanma tarihleri, üretici firmanın yiyeceğinizin en iyi durumda ne kadar süre kalacağına dair en iyi tahminidir. Bu süre genellikle maksimumda tutulmaz çünkü aynı markayı yeniden tercih etmeniz için ürünün olabildiğince iyi durumdayken tatmanız imalatçı firma tarafından önemlidir.

Lezzet ve içerik kalitesi bakımından en iyi performansı almak için yiyecekleri son kullanma tarihine kadar olan sürede tüketmenizi öneriyoruz. Son kullanma tarihinden sonraki her geçen gün söz konusu ürünün aleyhine işler. Ancak yine de ürünün ne olduğuna ve nasıl saklandığına bağlı olarak bir süre daha yenilebilir durumda kalabilir.

Fındık Nasıl Saklanır?

Fındıklar oda sıcaklığında ve buzdolabı, dondurucu gibi soğuk ortamlarda saklanabilir. Aşağıda, fındıklar için uygun saklama koşullarından ve tahmini iyi kalabilme sürelerinden bahsediyoruz.

Kiler ve mutfak dolabı

Açılmamış fındık paketlerinizi kiler veya mutfak dolabı gibi direkt güneş ışığından uzakta serin ve kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Paket açıldıktan sonra hava geçirmez bir kaba aktarılmalıdır. Ancak, kilerde veya oda sıcaklığında muhafaza etmek uzun vadede saklamak için iyi seçenekler değildir. Zira, oda sıcaklığında bekletilen fındıklar yaklaşık 6 ay boyunca en iyi kalitede kalabilir.

Buzdolabı ve derin dondurucu

Kabuklu olsun ya da olmasın, fındığınızın uzun vadede dayanmasını istiyorsanız, buzdolabı veya derin dondurucu gibi soğuk koşullarda saklamanız en doğrusudur. Ancak, buzluktaki diğer ürünlerin kokusunu çekmemesi ve nemlenmemesi için kapalı kaplara veya hava almayacak poşetlere koymanız gerektiğini unutmayın. Bu şekilde buzdolabında saklanan fındıklar 1 yıla, buzlukta ise 2 yıla kadar bozulmadan iyi durumda kalabilir.