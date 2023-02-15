Kommensalizm Nedir? Ekolojide Kommensalizm Örnekleri

Kommensalizm, iki tür arasındaki biyolojik etkileşimde canlılardan birinin yarar sağladığı, diğerinin ise yarar veya zarar görmediği duruma verilen isimdir. Canlılar arasındaki bu tür etkileşim, sahip oldukları çeşitli ilişkileri ve birbirlerinden nasıl yararlandıklarını anlamak için biyoloji ile ekolojide incelenir…

Kommensalizmin Tanımı

Biyolojide meydana gelen bu etkileşim türü, taraflardan birinin bir miktar fayda elde ettiği ve diğerinin tercih edilmediği ancak zarar da görmediği kommensalizm olarak bilinir. Kommensalizm terimi, “sofrayı paylaşmak” olarak tercüme edilebilecek Latince com mensa ifadesinden gelmektedir.

Bu nedenle terimin orijinal kullanımı, çöpçülerin geride bıraktıkları artıkları yemek için av hayvanlarını kovaladıklarında ortaya çıkan ilişkiyle bağlantılıdır. Nihayetinde birinci grup, ikinci nüfusun fazla kaynaklarından yararlanır.

Bu anlam ve açıklamaya dayalı kommensalizmin açık bir örneği, belirli bir bölgede yaşayan aslanlar ve akbabalar arasında kurulan komensalizmdir. Dolayısıyla, söz konusu çöpçü kuşların yaptığı şey, söz konusu vahşi kediler tarafından öldürülüp yenen hayvanların vücut kalıntılarıyla beslenmektir.

Kommensalizm Türleri

Kommensalizm yalnızca bir türün diğerinden elde edebileceği besinsel faydalarla ilgili değil, aynı zamanda ulaşım, barınma veya kaynakların kullanımındaki fayda ile de ilgilidir.

Forez

Bir türün diğerinden ulaşım aracı olarak yararlanmasıdır. Genellikle daha küçük bir canlı, çok daha büyük bir canlıyı ulaşım aracı olarak kullanır ve çoğu zaman bunu fark bile etmez.

En yaygın örnek, bir yerden başka bir yere gitmek için köpekbalıklarına takılan remoradır.

Söz konusu fayda bitkiler ve hayvanlar arasında da oluşabilir. Bu durumda bazı bitkiler, tohumlarını temasta bulundukları diğer hayvanların kürkleri yoluyla dağıtabilirler.

Metabiyoz

Bir hayvanın kendisini korumak veya beslemek için yararlanabileceği başka bir türe ait bir maddenin, artıkların veya iskeletlerin kullanılması anlamına gelir.

Örneğin münzevi yengeçler, vücutlarını salyangozların boş kabuklarında korurlar. Ek olarak, metanojenik arkeler tarafından üretilen metanı besleyen metanotrofik bakteriler de vardır.

Başka bir örnek, diğer hayvanların dışkılarından yararlanan dışkı böcekleridir.

Kiracılık

Bir türün (bitki veya hayvan) kendini korumak için içinde veya üzerinde başka bir türe sığınması veya barınmasıdır. Barınak sağlayan tür genellikle herhangi bir fayda sağlamaz.

Örneğin kuşlar, hem yumurtalarını ya da yavrularını korumak hem de kendilerini korumak için ağaçların yüksek dallarına yuva yaparlar.

Ekolojide bir başka açıklayıcı örnek, ağacın gövdesinde sığınak olarak delik açan ağaçkakanın durumudur.

Korunma amacıyla ve besinleri tam olarak yaşadıkları dallarda olduğu için ağaçların dallarında yaşayan farklı maymun türleri de vardır.

İlginizi çekebilir: Amensalizm nedir?

Kommensalizm Örnekleri

Komensalizmin bazı yaygın örnekleri şunlardır:

Remoralar : Köpekbalıkları gibi daha büyük ve daha güçlü hayvanlara bağlanabilen küçük tuzlu su balıkları, onların hızlı yüzme yeteneklerinden yararlanırlar ve bir yerden bir yere hızla hareket ederler.

: Köpekbalıkları gibi daha büyük ve daha güçlü hayvanlara bağlanabilen küçük tuzlu su balıkları, onların hızlı yüzme yeteneklerinden yararlanırlar ve bir yerden bir yere hızla hareket ederler. Deniz meşe palamudu : Bu hareketsiz deniz kabukluları cinsi, midye, istiridye ve diğer çift kabukluların kabuklarında kiracı olarak yaşarlar.

: Bu hareketsiz deniz kabukluları cinsi, midye, istiridye ve diğer çift kabukluların kabuklarında kiracı olarak yaşarlar. Münzevi yengeçler : Yumuşak karınları ile deniz salyangozlarının boş kabuklarından yararlanarak, buraya kendilerininmiş gibi girip kendilerini korurlar.

: Yumuşak karınları ile deniz salyangozlarının boş kabuklarından yararlanarak, buraya kendilerininmiş gibi girip kendilerini korurlar. Bazı epifitik bitki türleri: Büyük ağaçların dallarında yaşarlar. Böylece yer seviyesinde daha az olan güneş ışığı seviyelerine erişirler.

Çölde Komensalizm

Çöl habitatı, dünyanın en uç noktalarından biridir. Bölgenin flora ve faunası, zorlu iklim koşullarına uyum sağlamaktadır. Bunlar diğer daha uyumlu ortamlarda olduğundan kesinlikle daha az sıklıkta ortaya çıksalar da, bu onların kommensal ilişkiler kurmalarını engellemez. Bunun örnekleri aşağıdaki gibidir: