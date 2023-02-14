Amensalizm Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

Amensalizm, canlılar arasında dahil olan üyelerden birinin herhangi bir değişiklik yaşamadığı ancak diğerinin gelişmesini ve hayatta kalmasını engellediği biyolojik etkileşimdir. Başka bir deyişle, daha küçük veya daha zayıf bir türün zarar gördüğü, daha güçlü ya da daha büyük bir türle etkileşim kurması ve baskın olanın diğerinin varlığını fark etmemesi durumunda ortaya çıkar…

Amensalizmin Tanımı

Amensalizm, iki organizma arasında kurulan ve birinin diğerinin büyümesini veya gelişmesini (hatta hayatta kalmasını) engelleyen biyolojik bir ilişkidir.

Amensalizmde zarar gören birey genellikle en küçük veya en zayıf olanıdır. Diğer organizma ise varlığını bile hissetmez.

Bu biyolojik etkileşim, pek çok türün sahip olduğu ve belirli bir organizmanın bir habitata yerleştiği zaman ortaya çıkan hayatta kalma içgüdüsünün bir sonucudur.

Genel olarak, bu hayatta kalma içgüdüsü mikroorganizmalardan gelen ve yakın bölgelerde diğer türlerin gelişmesini engelleyen zehirli maddelerin üretilmesiyle gerçekleşir.

“Amensalizm” terimi rekabet ile eşanlamlı değildir. Her ikisi de doğada kayıtlı biyolojik ilişkiler olsa da, rekabette her ikisinin de geçimi için gerekli olan aynı kaynağı ele geçirmek için karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Bu ilişkide kişilerden biri daima yarar sağlarken diğeri zarar görür. Öte yandan, amensalizmde sınırlayıcı eylemi gerçekleştiren organizma herhangi bir fayda sağlamaz.

Amensalizm Nasıl Gerçekleşir?

Genellikle amensalizm, mikroorganizmalar tarafından toksik maddelerin üretilmesinde veya diğer popülasyonlar için dayanılmaz koşulların yaratılmasında ortaya çıkar.

Bir organizma bir alana yerleştiğinde, diğer popülasyonların orada hayatta kalmasını önlemek için gerekli olanı yapar. Bu kendisi için olumlu bir eylem olarak yorumlanamaz. Bunun yerine kendisi için tarafsız olduğu düşünülür ancak çevreye zararlıdır.

Amensalizm ilişkileri tüm canlı gruplarında tanımlanabilir. Doğadaki bazı amensalizm örnekleri şunlardır:

Çam yaprakları yere düştüğünde, toksisiteleri bölgedeki tohumların çimlenmesini engeller.

Mantarlar organik madde ile beslenirler, yani diğer popülasyonlardan zarar verdikleri, zayıflattıkları veya nötralize ettikleri besinleri emerler.

Bir hayvan, yaşam alanında yetişen otları pençeleriyle ezer. Bu da türün geri kalanının kendilerini beslemek için onları kullanmasını engeller.

Alglerin aşırı popülasyonu, toksisitesinin artmasına neden olur. Bunun bir sonucu olarak da çevresinde büyüyen veya gelişen balıklara veya bitkilere zarar verir.

Okaliptüsün ürettiği madde, diğer bitkilerin yakınında büyümesini zorlaştırır ve hatta engeller.

Okaliptüs gibi, siyah ceviz de juglon olarak bilinen ve diğer bitkilerin gelişmesini engelleyen ve onun hayatta kalma mücadelesini büyük ölçüde azaltan bir toksin üretir.

Sekoyalar dalları ile güneş ışığını engeller. Bu da yanlarında hiçbir bitkinin büyümeyeceği anlamına gelir.

Fillerin idrarı ve dışkısı, toprak ile suyu kirleten patojenleri kendine çeken ve diğer türlerin hayatta kalmasını zorlaştıran maddeler içerir.

Mantarlar

Mantarların fotosentez yapmadıkları için ortamdan basit ve çözünür besinleri almaları gerekir. Bir mantar başka bir türle etkileşime girdiğinde, metabolizmasının diğer türlere zarar veren kimyasal bir bileşenini salgılayabilir. Bu, örneğin, birçok bakteriyi yok edebilen bir madde olan penisilin salgılayan Penicilium notatum mantarında meydana gelir.

Bitkiler

Bitkiler arasında amensalizm ilişkisine bir örnek, juglon olarak bilinen bir toksin üreten ve çevresindeki diğer bitkilerin büyümesini engelleyen kara cevizidir (Juglans nigra). Bu madde, diğer bitkileri fotosentez için ihtiyaç duydukları enerjiden mahrum bırakır ve sonunda ölümlerine neden olarak hayatta kalma rekabetini azaltır. Juglona esas olarak meyvelerin tomurcuklarında, köklerinde ve kabuklarında üretilir.

Hayvanlar

Örneğin, bazı yaban domuzları başka habitatlara götürüldüklerinde yollarına çıkan tüm besinleri yerler ve atıklarını sulak alanlara, nehirlere veya toprağa boşaltarak onları kirletirler. Böylece birçok türün ölümüne ve tarıma zarar verirler. Bir başka açık örnek, hayvanların bitkileri hiç kullanmadan çiğnemesi ve çoğu durumda onları öldürmesidir.

Kommensalizm ve Amensalizm Arasındaki Fark

Kommensalizm ve amensalizm, ortamdaki farklı organizmalar arasında meydana gelen iki tür etkileşimdir. Kommensalizm ve amensalizm arasındaki fark, ilk durumda bireylerden birinin ilişkiden fayda sağlaması, amensalizmde ise ilişkinin üyelerinden hiçbirinin bu bağlantıdan herhangi bir fayda sağlamaması gerçeğiyle ilgilidir.

Kommensalizmde, bireylerden biri yararlanırken diğeri ne yarar ne de zarar görür; bağlantı onun için tarafsızdır. Kommensalizme bazı örnekler, arıların peteklerini bir ağaçta yapmaları, bazı balıkların kendilerini taşıması için köpekbalıklarının üzerlerine binmeleri veya kuşların yuvalarını herhangi bir ağaçta yapmaları olabilir.