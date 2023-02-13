Simbiyoz Nedir? Çeşitleri ve Örnekleri

Simbiyoz, iki veya daha fazla canlı organizma arasında kurulan ilişki veya etkileşimdir. Biyolojide, hayvanlar, bitkiler, mantarlar veya mikroorganizmalar olsun ve en az birinin fayda sağladığı iki ya da daha fazla birey arasındaki bu tür ilişki incelenir…

Simbiyotik bir ilişki sürdüren bireylere simbiyont denir. Bunlar, sırtlanlar ve aslanlar arasındaki ilişki veya mantarlar ile bitkiler arasındaki ilişki gibi çeşitli türlere ait olabilir. Bahsedilen ilişki, canlılardan biri veya her ikisi için faydalar içerir ve bazı durumlarda yaşam için gerekli hale gelebilir.

Simbiyozun Tanımı

Biyolojide simbiyoz, farklı türden bireylerinin birbirleriyle ilişki kurması ve ikisinden en az birinin faydasını elde etme şeklidir. Hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar ve mantarlar arasında simbiyoz kurulabilir.

Simbiyoz kavramı Yunancadan gelir ve “geçim araçları” gibi bir anlama gelir. Simbiyotik ilişkiler doğada uzun süredir gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, terim ilk olarak 1879’da mantar ve alg çalışmalarında öncü olan Alman botanikçi Heinrich Anton de Bary tarafından kullanılmıştır.

Birkaç simbiyoz türü arasında ayrım yapılabilir. Organizmaların uzamsal bağlantısına göre; endosimbiyozdan (ortakyaşam konakçı hücrelerin içinde veya aralarındaki boşlukta olduğunda) veya ektosimbiyozdan (ortakyaşam konakçının vücudundadır) bahsetmek mümkündür.

Simbiyotik İlişki Türleri

Simbiyoz, farklı entegrasyon dereceleriyle gelişebilir. Daha az bir dereceye kadar, ortakyaşamlar yan yana yaşar ve her ikisi de birbirlerinin varlığından yararlanır. En yoğun entegrasyon derecesi ise, etkileşimin genetik aktarım yoluyla yeni bir bireyle sonuçlandığını varsayar.

Farklı kriterlere göre simbiyotik ilişkiler için çeşitli sınıflandırmalar söz konusudur:

Fiziksel konuma göre : Ektosimbiyozda, canlılardan biri diğerinin vücudunda, kürkünde, derisinde ve hatta sindirim sisteminin başlangıcında yaşar. Endosimbiyozda, konakçı, konağın organizmasının içinde, organlarının veya hücrelerinin içindedir.

: Ektosimbiyozda, canlılardan biri diğerinin vücudunda, kürkünde, derisinde ve hatta sindirim sisteminin başlangıcında yaşar. Endosimbiyozda, konakçı, konağın organizmasının içinde, organlarının veya hücrelerinin içindedir. İlişkinin süresine göre: Bu orakyaşam ilişki türünde geçici veya kalıcı simbiyozdan bahsedilebilir. İkincisi canlı için daha yararlıdır çünkü yaşamı için gerekli hale gelmiştir.

İlişkideki konağın alıcılığına göre üç tür simbiyoz vardır:

Mutualizm : İki ortakyaşam birbirine fayda sağlar (örneğin likenler). Bu, türlerden birinin veya her ikisinin hayatta kalması için gerekli olduğunda zorunlu olabilir veya faydalı olmayı bırakmasa da hayatta kalmak için gerekli olmadığında fakültatif olabilir.

: İki ortakyaşam birbirine fayda sağlar (örneğin likenler). Bu, türlerden birinin veya her ikisinin hayatta kalması için gerekli olduğunda zorunlu olabilir veya faydalı olmayı bırakmasa da hayatta kalmak için gerekli olmadığında fakültatif olabilir. Kommensalizm : Ortakyaşamdan biri fayda sağlarken, diğeri ne fayda ne de zarar görmeden ortakyaşama kayıtsız kalır. Örneğin, ağlarını ördükleri bir bitkinin üzerinde yaşayan örümcekler.

: Ortakyaşamdan biri fayda sağlarken, diğeri ne fayda ne de zarar görmeden ortakyaşama kayıtsız kalır. Örneğin, ağlarını ördükleri bir bitkinin üzerinde yaşayan örümcekler. Parazitizm: Organizmalardan biri diğerine fayda sağlarken konakçı zarar görür. Örneğin sivrisinekler ve insanlar. Sivrisinek insan kanıyla beslenirken, insan bir patojenle enfekte olabilir.

Simbiyoz Örnekleri

Hayvanlardaki birçok simbiyoz, omurgasızlar ve omurgalıları içerir. Bunlardan bazıları faydalıyken, bazılarında ise hayvanlardan biri zarar görür. Örneğin kene, başta köpekler olmak üzere memelilerin kanıyla beslenen bir eklem bacaklıdır. Bu simbiyotik ilişkide kene fayda sağlarken köpek zarar görmektedir.

Doğa, farklı türler ve bireyler arasında simbiyotik ilişkilerin kurulduğu durumlara örnekler:

Bir alg ve bir mantar birleştiğinde, çok daha fazla direnç kazanan ve daha geniş bölgeleri kolonileştirmelerine (karşılıkçılık) yardımcı olan yeni bir yapı olan likenleri oluştururlar.

Yumurtalarını kendi yavrularıymış gibi büyütmek için yuvalarına bıraktıklarında, başka türdeki kuşlarla bağ kuran (parazitizm) kuşlar vardır.

Münzevi yengeçler bazı deniz şakayıkları ile bağlandığında, yengeç anemonun dokunaçlarıyla kendini korur ve anemon daha kolay beslenmek için yengecin hareketlerini kullanır (karşılıkçılık).

Leş hayvanları, genellikle diğer türler tarafından avlanan (kommensalizm) canlıların kalıntılarıyla beslenir.

Kuşlar yuvalarını yaparlar ve ağaçların dallarını evlerini inşa etmek için herhangi bir zarara neden olmadan kullanırlar (kommensalizm).

Sivrisinekler, kanlarını çekerek insanlarla ve hayvanlarla ilişkilerini sürdürürler. Birçok durumda, bu böcekler hastalık taşıyıcılarıdır (parazitizm).

Arılar çiçeklerin nektarı ile beslendiklerinde, sadece beslenmekle kalmaz, aynı zamanda tozlaşma (karşılıkçılık) aracıları haline gelirler.

Kabuklular balığın pulları ile derisi arasında yer alan ektoparazitlerle beslenirler ve bu aynı zamanda pulların temizlenmesi işini de gerçekleştirir (mutualizm) .

Remoralar, köpekbalıklarına hiçbir şekilde zarar vermeden kendilerini taşımak için onlarla etkileşime girer (kommensalizm).

Sinekler yumurtalarını diğer türlerin derisine veya vücudunun içine bırakır ve larvalar yumurtadan çıktıklarında barındıkları dokularla beslenirler (parazitizm).

Bitkiler ve solucanlar toprakta hareket ettiğinde bir ilişki kurarlar ve bitki köklerinin suyu emmesini kolaylaştıran kanallar oluştururlar (kommensalizm).

Bazı bağırsak parazitlerinin bir canlının bağırsaklarında barınması ve çoğalması, organizmadan yararlanırken sindirimini olumsuz etkilemesi (parazitizm).

Psikolojide Simbiyoz

Psikoloji alanında simbiyoz kavramı, bireylerin sanki tek bir kişiymiş gibi davrandığı ilişkileri ifade etmek için de kullanılmaktadır.

İkisinden en az birinin acı çektiği ve bir tür patolojiye yol açabilecek özerklik oluşturamadığı belirli çiftlere atıfta bulunarak “simbiyotik ilişkilerden” bahsetmek çok yaygındır. Simbiyotik ilişkilere girmek, her bireyin kişisel olarak büyümesini zorlaştırabilir.

Simbiyotik ilişkilerin köklerinden biri, bireylerin her şeyi bir çift olarak yapmasına ve diğer insanlarla yalnız kalmaktan vazgeçmesine yol açabilen özgürlük korkusu olabilir. Bu tür bir ilişkide uzmanların verdiği bazı tavsiyeler, üyelerinden her birinin, yürüyüşe çıkmak gibi işleri tek başına yapmak için çaba sarf etmesidir.