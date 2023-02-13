Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ped Kullanılır mı?

İlaçların ve gıda maddelerinin aksine kadın pedleri oldukça uzun bir raf ömrüne sahiptir. Genellikle, üretim tarihinden başlamak üzere 3 yıl içinde pedlerin ve tamponların kullanılması önerilir. Ancak yine de uygun şekilde muhafaza edilmiş ve paketi zarar görmemiş kadın hijyen ürünleri son kullanma tarihinden bağımsız olarak kullanılabilir.

Pedlerin Son Kullanma Tarihi Olur mu?

Cevap, belki! Çabuk bozulan yiyecekler gibi kısa olmamakla birlikte kadın hijyen ürünlerinin de belirli bir raf ömrü vardır. Ancak bu, tarihi geçmiş pedlerin her zaman çöpe atılması gerektiği anlamına gelmez. Çoğu üretici, pedlerin ve tamponların imal tarihinden sonraki 3 yıl (bazıları 5 yıl) içinde kullanılması gerektiğini önerir. Ancak, nem almayacak şekilde kuru bir yerde saklanan ve ambalajı zarar görmeyen pedler son kullanma tarihi geçmiş olsa bile kullanılabilir.

Aslında, pedlerin son kullanım tarihleri ürünün zarar görüp görmemesiyle alakalıdır. Özellikle paketi yırtılmış veya deforme olmuş pedlere toz, nem veya bakteri sızabileceğinden kullanılması önerilmez. Bununla birlikte, ambalajında herhangi bir yıpranma söz konusu değilse son kullanma tarihi geçmiş olsa bile kullanılmasında sakınca yoktur.

Pedlerin Son Kullanma Tarihi Geçerse Ne Olur?

Duruma bağlı. Hiç açılmamış pedlerin veya tamponların ambalajı zarar görmemişse kullanılabilir. Ancak, ambalajı yırtılan ve özellikle neme maruz kalan kadın hijyenlerini kullanmamak en iyisidir. Zira, bakterilerle kontamine olmuş pedler, vajinal enfeksiyonlara, anormal akıntılara veya tahriş, kızarıklık gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Tüm bunlar, günlük pedler, adet pedleri, (gece-gündüz), mesane pedi ve tamponlar için geçerlidir.

Ped Nasıl Saklanır?

Kadın hijyen ürünlerinin maksimum süre boyunca en iyi durumda kalabilmesini sağlamak için saklama koşullarına dikkat etmek önemlidir. Raf ömürleri kısalabileceğinden pedlerinizi ve tamponlarınızı banyoda saklamayın. Nitekim, banyoda çok fazla nem var ve bu da pedlerinizin küfe ve bakterilere ev sahipliği yapabileceği anlamına geliyor. Hijyen ürünlerinizi daima yatak odanızdaki dolap veya çekmece gibi serin ve kuru bir yerde saklayın. Ayrıca, açılmış pedleri mümkün olan en kısa sürede kullanmayı hedefleyin.

Tarihi Geçen Pedler Hakkında Başka Ne Bilmeliyim?