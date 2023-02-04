Mutualizm Nedir? Türleri ve Örnekleri

Mutualizm, birbirine fayda sağlayan iki tür arasındaki etkileşimdir. Bu tür bir bağı sürdüren türler, birbirleriyle işbirliği yaparlar. Biyolojik mutualizmin bir örneği, arılar ve tozlaştırdıkları çiçekler arasında gerçekleşir…

Mutualizm, bitki ve hayvanların üremesi ve hayatta kalması için çok önemlidir. Bu faydalar tohum dağılımı, tozlaşma, koruma ve beslenme ile görülür. Türler arasında “karşılıklı yardım” anlamına gelen “mutualizm” terimi, ilk olarak 1873’te Pierr van Beneden tarafından ortaya atılmıştır.

Mutualizmin Tanımı

Mutualizmin tanımı, farklı türler arasındaki ekolojik ilişkilere veya biyolojik etkileşimlere odaklanan çalışmalarda, her iki taraf ya da etkileşime giren türler için olumlu etkileşim olarak tanımlanır. Yani mutualizm, bazen (+,+) sembolleriyle basitleştirilmiş, karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere dayanır.

Mutualizm ilişkileri, çevrenin ekolojik dinamiklerinde, özellikle biyoçeşitliliğin artmasında, mevcut doğal kaynakların maksimum kullanımında ve evrimin izlediği yollarda çok önemlidir.

Bahsedilen karşılıklı etkileşimler, büyük heterojenliğe (genetik çeşitliliğe) sahip karşılıklı ağlara dayanmaktadır. Çünkü ekosistemleri oluşturan türlerin büyük çoğunluğu sık sık diğer türlerle etkileşime girer ve böylece türler arasında geniş kapsamlı bağlantılar kurar.

Mutualizm Türleri

Türler arasındaki bu tür bir ilişki, her türün bir şeyler verdiği ve kazandığı bir tür biyolojik takas veya mübadele olarak anlaşılabilir. Bu ilişkiler, mutualizme katılma söz konusu olduğunda türün genelci mi yoksa uzman mı olduğuna bağlı olarak belirli bir asimetriye ve kırılganlığa sahiptir. Buna dayanarak, neyin transfer edildiğine ve neyin kazanıldığına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler:

Zorunlu mutualizm : Her tür diğerine bağlıdır, eşi olmadan hayatta kalamaz ve/veya üreyemez. Örneğin orkidelerin tohumları o kadar küçük ve yetersiz rezervlere sahiptir ki, mantarlar olmasaydı onlar da var olamazlardı.

: Her tür diğerine bağlıdır, eşi olmadan hayatta kalamaz ve/veya üreyemez. Örneğin orkidelerin tohumları o kadar küçük ve yetersiz rezervlere sahiptir ki, mantarlar olmasaydı onlar da var olamazlardı. İsteğe bağlı mutualizm : Türler birlikte yaşayabilir veya yaşamayabilir. Örneğin, Afrika kara gergedanı ile Buphagus cinsine ait öküz kuşu arasındaki ilişki gibi birlikte daha iyi performans gösterirler. Gergedan kene ve sinek gibi haşerelerden kurtulurken, kuş gergedanın derisindeki bu haşerelerle beslenir.

: Türler birlikte yaşayabilir veya yaşamayabilir. Örneğin, Afrika kara gergedanı ile Buphagus cinsine ait öküz kuşu arasındaki ilişki gibi birlikte daha iyi performans gösterirler. Gergedan kene ve sinek gibi haşerelerden kurtulurken, kuş gergedanın derisindeki bu haşerelerle beslenir. Uzmanlaşmış mutualizm : Her türün yalnızca bir ilişkili türü vardır; örneğin, incir tozlayıcı yaban arısı Ceratosolen emarginatus özellikle incir Ficus auriculata’yı tozlaştırır.

: Her türün yalnızca bir ilişkili türü vardır; örneğin, incir tozlayıcı yaban arısı Ceratosolen emarginatus özellikle incir Ficus auriculata’yı tozlaştırır. Genelleştirilmiş mutualizm: Her tür diğer türlerle ilişki kurabilir. Örneğin bitkiler ve karıncalar arasında kurulan mutualizm.

Mutualizm Örnekleri

Hayatta kalma stratejisi olarak karşılıklı ilişkileri sıklıkla kullanan canlı grupları arasında bitkiler öne çıkar. Bu organizmaların, diğer canlı varlıklarla, örneğin doğru üremeleri ve ardından hayatta kalmaları için tozlaşma ile tohum dağıtma süreçlerini garanti etmelerine izin veren istikrarlı bağlantılara sahip olmaları gerekir. Aşağıdaki listede, doğada sıklıkla meydana gelen mutualizm ilişkilerinin bazı somut örneklerini görebilirsiniz:

Arılar ve çiçekler: Bu simbiyotik ilişki binlerce yıl öncesine dayanmaktadır ve dünyadaki bitki yaşamını korumak için çok önemlidir. Çiçeklerin tatlılığına kapılan arılar, çiçeklerin içindeki nektarı emer ve farkında olmadan bitkinin polenlerini emerek başka bir bitkiye götürür. Böylece bitkiler arasında genetik alışverişi sağlar.

Bakteriyel flora ve insanlar: Bağırsaklarımızdaki bakteri florası bizi enfekte edip yaralamak yerine, yiyecekleri parçalamamıza ve sindirmemize yardımcı olur.

Kuşlar ve sığırlar: İnekler, öküzler ve hatta gergedanlar gibi türler, bazen bunları zararsızca gagalayan kuşlarla birlikte görülür. Bunun nedeni, kuşların bu hayvanların derilerindeki kene veya bitlerle beslenmeleri ve karşılığında bu sıkıntıyı ortadan kaldırmalarıdır.

Karıncalar ve yaprak bitleri: Karıncalar o kadar bölgeseldir ki, genellikle belirli yaprak biti türlerine zarar vermek yerine onları korurlar. Bunun nedeni, karşılığında yaprak bitlerinin, bitkilerin akıllıca emilmesinden elde ettikleri tatlı nektarı onlarla paylaşmalarıdır.

Mutualizm ve Simbiyoz Arasındaki Fark

Makale boyunca gördüğümüz gibi, mutualizm sürecinde etkileşime katılan her iki tür de bir fayda elde eder. Bunu elde etmek için birbiriyle etkileşime giren türlerin çoğu, söz konusu sürecin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın hayatta kalma yeteneğine sahiptir.

Bununla birlikte, sürece katılan türlerin hayatta kalmak için birbirine bağımlı olduğu ve zorunlu ilişkilerin meydana geldiği bazı durumlar vardır. Bu durumda, hayatta kalmak için türler arasındaki bağımlılığın en uç noktasına götürülen zorunlu mutualizm çeşidi olarak simbiyozdan bahsedeceğiz.

Simbiyoz, iki tür arasında çok yakın bir ilişki derecesinin olduğu bir tür karşılıklılıktır. Bunlar birlikte bir hayat sürerler ve çoğu zaman birbirlerinden ayırt edilemezler.