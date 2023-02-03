Son Kullanma Tarihi Geçmiş Zeytinyağı Kullanılır mı?

Diğer pek çok gıda ürününde olduğu gibi zeytinyağı şişelerinin üzerinde de tavsiye edilen bir son kullanım tarihi yazılıdır. Ancak bu, belirtilen tarihten sonra yağınızı çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Tarihi geçmiş olsa bile zeytinyağınızda herhangi bir bozulma belirtisi yoksa güvenle kullanılabilirsiniz.

Zeytinyağı sağlıklı olduğu kadar pahalı bir yağ türüdür. İsrafı önlemek için yağı çöpe fırlatmadan önce ikinci kez düşünmek iyi bir fikirdir. Zira, tarihi geçmiş ayçiçek yağı gibi zeytinyağının da son kullanma tarihinin geçmiş olması artık kötü olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, yemeğinizin tadını kötüleştirebileceği için zeytinyağının bozulduğunu işaret eden belirtilerin farkında olmak önemlidir.

Aşağıda, zeytinyağındaki son kullanma tarihlerinin gerçekte ne anlama geldiğinden bahsediyor ve olası bozulma belirtilerine değiniyoruz. Ayrıca, saklama koşulları dahil olmak üzere bilmek isteyebileceğiniz birkaç alt başlığı listeliyoruz…

Zeytinyağı Bozulur mu?

Özellikle uygun şekilde muhafaza edilmediğinde jet hızında bozulan et ve süt ürünlerinin aksine zeytinyağının raf ömrü çok daha uzundur. Ancak bu, hiçbir zaman bozulmayacağı anlamına gelmez. Yani, şarap gibi yıllandıkça daha iyi duruma gelmez ve eninde sonunda kötüye gider. Çünkü, teknik olarak zamanla kalite kaybına uğrayan bir üründür. Daha anlaşılır bir ifadeyle, zeytinyağı bir meyveden preslenir. Bu yüzden onu meyve suyu gibi düşünebilirsiniz. Meyve suyu bozulur değil mi?

Zeytinyağının bozulabiliyor olması aradığınız olumlu cevap olmasa da güzel haberlerimiz de var! Zeytinyağı şişelendiği andan itibaren 18 ila 24 ay gibi uzun bir raf ömrüne sahiptir. Daha iyisi, söz konusu sürenin dolmuş olması yağınızla vedalaşmanızı gerektirmez. Son kullanma tarihi geçmiş olsa bile zeytinyağında bozulma belirtileri yoksa güvenle kullanılabilir. Tarihi geçen zeytinyağı sizi hasta etmez veya gıda zehirlenmesine neden olmaz.

Tarihi Geçen Zeytinyağını Kullanabilir miyim?

Evet, kullanabilirsiniz. Aslında, zeytinyağı şişelerinin üzerine basılan son kullanma tarihleri, (diğer pek çok üründe olduğu gibi) üretici tarafından yağın en iyi kalitede olabileceği zaman aralığını gösterir. Bu, son kullanma tarihinden sonra her geçen gün sıvı yağın kalitesinin veya tazeliğinin azalacağı anlamına gelse de bozulma belirtileri yoksa mutfakta kullanmak için halen güvenlidir.

Şişe veya etiket üzerine basılan son kullanma tarihi, üretici firmanın yiyeceğinizin en iyi durumda ne kadar süre kalacağına dair en iyi tahminidir. Bu süre genellikle maksimumda tutulmaz çünkü, aynı markayı yeniden tercih etmeniz için ürünün olabildiğince iyi durumdayken tatmanız üretici tarafından önemlidir.

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Zeytinyağı Zararlı mı?

Zeytinyağının son tüketim tarihi 2 yıl kadar uzun bir süredir. Bu süre içinde yağınızı bitirememiş olsanız bile kalan kısmını ”tarihi geçti” diyerek çöpe atmanız gerekmez.

Aslında, zeytinyağı bozulmuş olsa bile bunun tek handikapı kullandığınız yemeğe kötü bir tat verebilecek olmasıdır. Tarihi geçmiş veya daha da ötesinde bozulmuş zeytinyağıyla yaptığınız yemek, bozuk tavuk eti tüketmek gibi sizi hasta etmeyecek veya herhangi bir sağlık sorununa neden olmayacaktır.

Önerilen tüketim tarihinden sonraki her geçen gün, zeytinyağın kalitesi, lezzeti ve içeriğindeki faydalı bileşenler doğal olarak azalmaya başladığından kısa süre içinde tüketmeye odaklanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bozulan Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Bozuk zeytinyağını kullanmanız her ne kadar ciddi bir sağlık sorununa neden olmasa da tarifinize kötü bir tat oluşturacağından emeğinizin zayi olmaması için bozulma belirtilerini bilmek isteyebilirsiniz.

Şişenin kapağını açıp koklayın. Burnunuzu rahatsız eden kötü bir kokusu (boya kalemi, macun veya acımsı ağır bir koku olabilir) varsa yağınız kötü durumda demektir.

İkinci olarak tadım testi yapın. (Merak etmeyin bozulmuş zeytinyağının tadına bakmanız sizi hasta etmez) Acımsı, ekşimsi kötü bir tadı varsa yemeklerinizde kullanmak istemezsiniz.

Bozulmuş zeytinyağı ile yemek pişirmek veya salatalara eklemek iyi bir fikir olmasa da başka amaçlar doğrultusunda değerlendirilebilir. Örneğin, saçlarınızda, cildinizde, ahşap parkelerinizde ve hatta gıcırdayan kapılarınızda kullanabilirsiniz.

Öte yandan, zeytinyağının doğal olarak donabileceğini unutmayın. Özellikle buzdolabında veya donma sıcaklığı olan garaj gibi bir yerde muhafaza ediyorsanız, yağınız bulanıklaşabilir ya da donabilir. Donmuş bal ve donmuş zeytinyağı kötü değildir, tüketilebilir.

Zeytinyağı Nasıl Saklanır?

Isı, hava ve ışık zeytinyağının en büyük üç düşmanıdır. Mümkün olan en uzun süre bozulmadan saklamak için zeytinyağını serin, kuru ve güneş ışığından ve ısıdan uzak bir yerde saklayın (kalorifer peteğinin yanındaki tezgahta değil). Aslında, kileriniz bunun için mükemmel bir yer. Ayrıca, sıcak iklimin olduğu bir yerde ya da mevsimdeyseniz buzdolabında saklamayı da tercih edebilirsiniz. Ancak, buzdolabı veya daha soğuk ortamların yağınızın renginde bulanıklaşmaya veya donmaya neden olabileceğini unutmayın.

Zeytinyağını büyük tenekelerde satın almışsanız, her kullanımda havayla temasını önlemek için yağın birazını tercihen koyu renkli, kapaklı cam şişeye aktarın. Gün içinde ihtiyaç olduğunda bu küçük şişedeki yağı kullanın. Son olarak, zeytinyağını fazla tüketen bir aile değilseniz 5 – 10 litre satın almak yerine, 1 veya 2 litrelik küçük şişeleri tercih edin.