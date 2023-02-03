Mekatronik Nedir, Ne Üzerine Çalışır?

Mekatronik, mekanik, elektronik, bilgi işlem ve kontrol sistemleri bilgilerini birleştiren bir mühendisliktir. Bir mekatronik mühendisinin amacı, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde uygulanan ürün ve hizmetlerin tasarımı, planlanması ve geliştirilmesi yoluyla otomatikleştirilmiş süreçleri iyileştirmektir…

Mekatronik aracılığıyla, elektronik mühendisliğinin elektromekanik alanı makine mühendisliği ile paylaştığını, makine mühendisliğinin CAD/CAM alanını bilgisayar mühendisliği ile paylaştığını ve bilgisayar mühendisliğinin dijital kontrolü kontrol mühendisliği ile paylaştığını görüyoruz.

Mekatroniğin Tanımı

Mekatronik, mekanik, elektronik, bilgisayar bilimi ve kontrol mühendisliğini birleştiren bir mühendislik dalıdır. Birkaç farklı branşı veya disiplini içerdiğinden multidisipliner bir branştır. Bu farklı alanların ittifakı, bir ürünü tasarımından geri dönüşümüne ve bakımına kadar farklı bir şekilde düşünmeyi mümkün kılar.

Amacı, yeni ve daha verimli makineler tasarlamak, test etmek ve üretmektir. Bu bir bilim veya belirli bir teknoloji değil, bir ürünün işlevselliğini geliştirme misyonuyla sinerji içinde teknolojileri bütünleştirme sürecidir. Eskiden bu konuda mekanik bileşenlerden bahsederken, bugün ise zekayı entegre eden bağlantılı endüstriyel nesnelerden bahsediyoruz.

Mekatronik Tarihi

Mekatronik terimi, teknik terminolojiye ilk olarak 1970’lerin başında Japon şirketi Yaskawa Elektric Corporation tarafından, elektronik sistemleri ve bileşenleri son derece hassas mekanizmalara veya yapılara dahil eden tasarım ve yapım faaliyetleri olarak anlaşılarak tanıtıldı.

Kısa bir süre sonra terim, yukarıda sayılan mühendislikleri birleştirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da da kullanılmaya başlandı. Şu anda mekatronik, mekanik sistemlerin elektronik ve bilgisayar kontrolü ile çok yüksek düzeyde kombinasyonunun olduğu mühendislikle ilişkili bir terimdir.

Tarihsel olarak, bu yaklaşım ilk olarak elektronik teknolojileri kullanması gereken otomasyon sistemlerine empoze edildi. Daha sonra bilgisayarların, mikroişlemcilerin ve internetin ortaya çıkmasıyla yeni ürünler sunuldu ve bu teknolojileri entegre eden ve kullanımı artan mevcut ürünlere uygulama imkanı sunuldu. Mekatronik önce havacılık alanında kurulmuş, daha sonra otomotiv sektöründe yaygınlaşarak yavaş yavaş mekanik sanayi ürünlerine de girmiştir.

Mekatronik Mühendisliğinin Diğer Mühendisliklerden Farkı

Akılda tutulması gereken ilk şey multidisipliner bir alan olmasıdır. Bu, aşağıdakiler gibi diğer mühendislik alanlarından bilgi ve teknikler gerektirdiği anlamına gelir:

Makine mühendisliği : Fizik bilgisini ağırlıklı olarak üretim süreçlerinde makinelerin geliştirilmesi, bakımı ve kurulumu için kullanır.

: Fizik bilgisini ağırlıklı olarak üretim süreçlerinde makinelerin geliştirilmesi, bakımı ve kurulumu için kullanır. Elektrik mühendisliği : Telekomünikasyon ve uydu sinyallerinin iletimi gibi alanlarda enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır.

: Telekomünikasyon ve uydu sinyallerinin iletimi gibi alanlarda enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. Bilgisayar mühendisliği: Bilgileri otomatik bir şekilde işleyen aygıtlar oluşturmak ve değiştirmek için bilgisayar bilimi, elektronik ve yazılım bilgisini uygular.

Fark edeceğiniz gibi, mekatronik mühendisliği okumayı seçerseniz, fizik bilgisi, bilgisayar bilimi, algoritma üretimi ve makine tasarımı ile ilgili olacaksınız.

Mekatronik Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Mekatronik mühendisliğinin çok geniş ve karmaşık disiplinleri kapsadığı için birçok uygulama alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aslında mekatronik, üretilen ürünlerin tüm mühendisliklerinin hesaba katıldığı fakat bağımsız olarak ele alınmadığı disiplin veya mühendisliktir.

Mekatroniğin gücü, daha iyi ürünler, süreçler veya sistemler yaratmadaki çok yönlülüğünden gelir. Farklı mühendislik alanlarının sentezinden, temel amacı aşağıdaki gibi ihtiyaçları karşılamaktır:

Makineleri otomatikleştirerek, üretkenlik ve güvenilirlik sağlanması.

Güncel ihtiyaç ve taleplere cevap veren ürünlerin oluşturulması.

Mekanik ve elektrikli bileşenler arasındaki uyum sayesinde, farklı ekipmanların imalat veya onarım süreçlerinin kolaylaştırılması.

Mekatronik kullanan ana endüstriler şunlardır:

Otomasyon endüstrisindeki şirketler : Makine ve/veya endüstriyel süreçleri kontrol etmek için bilgisayarlı ve elektromekanik sistemler veya elemanlar.

: Makine ve/veya endüstriyel süreçleri kontrol etmek için bilgisayarlı ve elektromekanik sistemler veya elemanlar. İmalat endüstrisindeki şirketler: Elektrikli veya elektronik sistemleri veya bileşenleri otomatik olarak üretir.

Mekatronik, tıptan madenciliğe, ilaç sanayisinden makineciliğe, otomobilden tekstile, haberleşmeden gıdaya ve ticarete kadar pek çok alanda uygulanabilmektedir.

Mekatronik mühendisliği diplomasına sahip bir kişinin yerine getirebileceği görevlerden bir diğeri de inovasyona, yaratıcılığa ve sektöre özgü otomasyon ile süreç kontrol sistemlerinin sürekli gelişimine dayalı çözümler üretmektir.

Bir robot, bir mekatronik sisteme iyi bir örnektir. Çoğu robot, yazılım, elektronik ve mekanik tasarımları sinerjistik bir şekilde birleştirir. Yani ayrı parçalar, birleşik etki, bileşenlerin her birinin ayrı ayrı etkilerinin toplamından daha güçlü olacak şekilde birlikte hareket eder.

Mekatroniğin Geleceği

Mekatronik mühendisliğinin sizin için ideal bir kariyer olup olmadığını öğrenmek için kendinize teknoloji ile arkasındaki süreçleri, matematiği ve fiziği sevip sevmediğinizi sorabilirsiniz.

Bir sonraki adım, bu dereceyi sunan üniversitelerin hangileri olduğunu araştırmaktır. Size güncellenmiş bir çalışma planı, uluslararası hareketlilik fırsatları, alanında onaylanmış kuruluşlar tarafından akreditasyonlar ve projelerinizi yürütmek için en iyi olanakları sağlayanı seçmenizi öneririz.

İş piyasasında, özellikle teknolojiye dayalı kariyerlerde uzmanlaşmanın önemini hafife almamalıyız. Bu, profesyonellerin bilgilerini her zaman iyi tanımlanmış bir hedefle daha fazla genişletmelerine ve sağlamlaştırmalarına olanak tanıyan bir dizi lisansüstü kursa doğru ilk adımdır.

Bir mekatronik mühendisinin uzmanlığı, teorik ve pratik düzeyde çalışmayı içerir. Çünkü patent başvuruları ve popüler bilim yayınları ile sonuçlanan bir projeyi yürütebilecek şekilde eğitilmeleri gerekir.