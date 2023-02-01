Son Kullanma Tarihi Geçmiş Lens Kullanılır mı?

Tüm ilaçlar ve yiyecekler gibi kontakt lenslerin de belirli bir ömrü vardır. Ömrünü tamamlayan veya başka bir ifadeyle son kullanım tarihi geçen lensler, kızarıklığa, ağrıya, enfeksiyona ve hatta ciddi görme sorunlarına neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

Kontakt Lenslerin Son Kullanma Tarihi Olur mu?

Evet, olur. Kontakt lenslerin üretimi sırasında, her lens sterilize edilir ve salin solüsyonu ile birlikte hava geçirmez bir kabarcık içinde paketlenir. Markalar daha sonra, salin solüsyonunun ve ambalajın, ne kadar süre boyunca iyi halde kalabileceğini garanti edebilecekleri maksimum tarihi belirtir. Evet, bu süre son kullanma tarihidir ve genellikle 1 ila 5 yıl arasında değişkenlik gösterir.

Kontakt lens son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılıdır ve genellikle aa/yy formatında yazılır. Örneğin, 02/23 tarihi, kontakt lensin Şubat 2023’ün sonuna kadar kullanımının güvenli olduğu anlamına gelir. Takmadan önce bu tarihi kontrol ettiğinizden emin olun.

Son Kullanma Tarihi Geçen Lens Kullanılabilir mi?

Uzmanlar, son kullanma tarihi geçmiş kontakt lenslerin kullanılmaması konusunda hemfikirdir. Zira, belirtilen tarihten sonra lenslerin güvenilirliğinin garantisi yoktur.

Salin solüsyonundaki aktif bileşenler formlarını kaybederek asidik veya daha alkali hale gelebilir ve bunun sonucunda lense zarar verebilir. Ek olarak, üreticiler bu süreden sonra solüsyonun veya paketin koruyuculuğunu yitirerek lensi kirletebilecek oksijen veya bakterilerin geçmesine izin vererek kornea ülserlerine, göz enfeksiyonlarına veya diğer daha ciddi enfeksiyonlara neden olma ihtimalinin yüksek olduğunu varsaymaktadır.

Bu nedenle, tarihi geçmiş lensleri kullanmamalısınız. Ancak, yanlışlıkla bir veya iki kez süresi dolmuş lensi takmışsanız endişelenmeyin. Çoğu insan gerçekten herhangi bir sorun yaşamaz. Fakat, tarihi geçmiş lens kullanımını asla ‘alışkanlık’ haline getirmeyin ve kullanımının riskleri olduğunu unutmayın.

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Lens Kullanılırsa Ne Olur?

Kontakt lens paketlerinin üzerinde son kullanma tarihlerinin olmasının nedenlerinden biri, lenslerinizde bakteri oluşması olasılığını önlemektir. Kontakt lensler bir sünger gibi hareket ederek bakteri, toz ve alerjenleri emebilir. Zamanla bakteri çoğalabilir ve enfeksiyona neden olabilir. Ciddi göz enfeksiyonları, görmenizde kalıcı hasara yol açabilen kornea ülserlerine neden olabilir.

Diğer bir konu ise son kullanma tarihi geçen kontakt lenslerin zamanla daha az geçirgen hale gelmesidir. Bu, oksijenin gözünüze doğru şekilde akmasını zorlaştırır. Yeterli oksijen olmadan gözleriniz şişebilir, kızarabilir ve tahriş olabilir. Tarihi geçmiş lens kullanımının neden olabileceği potansiyel riskleri özetlememiz gerekirse:

Kornea iltihabı

Orta ila şiddetli göz ağrısı

Işığa karşı hassasiyet

Göz kızarıklığı

Bulanık görme

Enfeksiyon

Kısmi veya daha ciddi görme kaybı

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Lens Solüsyonu Kullanılır mı?

Teknik olarak, aslında tarihi geçen şey solüsyondur (Halk arasında lens suyu da deniliyor). Solüsyonunuzun tarihi geçtiğinde, asitliği (pH) değişebilir ve dezenfekte etme gücününü kaybedebilir. Bu durum, gözlerinizi riske atacak şekilde bakteri bulaşmasına neden olabilir ve tüm bunlar gerçekten istemediğiniz şeylerdir!

Bakteriler, mantarlar ve amipler ciddi sonuçları doğuran göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Risk ne kadar küçük olursa olsun, kontakt lenslerin veya solüsyonların son kullanma tarihine dikkat etmek son derece önemlidir.

Lens Kullanımında Hijyenin Önemi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC), lens kullanan kişilerin yaklaşık % 99’unun göz enfeksiyonu veya iltihaplanma riskini artıran en az bir kontakt lens hijyeni davranışı olduğunu açıkladı. Kontakt lens kullanıcılarının yaklaşık % 40 ila 90’ı lensler için uygun bakım talimatlarını takip etmiyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon göz doktoru randevusunun nedeni aslında zayıf kontakt lens kullanımıyla ilişkili ağrılı bir göz enfeksiyonu olan keratittir.

Kornea dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir göz enfeksiyonu olan keratit, toz, bakteri veya parazitlerin bir sonucudur. Lenslerle uyumak, lens takılıyken yüzmek ve hijyen kurallarına dikkat etmemek, kornea ülseri ismiyle de bilinen bu rahatsızlığa davetiye çıkarır. Ağrı, bulanık görme, gözde tahriş ve akıntıya gibi rahatsız edeci semptomları vardır.

Son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yemek istemiyorsunuz. Peki öyleyse tarihi geçen lensi neden gözünüze takmak isteyesiniz? Hiç açılmamış olsa bile süresi dolan lenslerle vedalaşıp, yenilerle devam etmenin en iyisi olduğunu unutmayın.