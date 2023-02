Mikroekonomi Nedir, Neyi İnceler?

Mikroekonomi, şirketlerin, hane halklarının ve bireylerin ekonomik davranışları ile bunların piyasalarla etkileşimini inceleyen ekonomi dalıdır. Mikroekonominin başlıca amaçlarından biri, fiyat değişikliklerinin tüketiciler (talep) üzerindeki etkisini ve fiyatların üreticiler (arz) üzerindeki etkisini incelemektir…

İnsanların karşılaması gereken özel ihtiyaçları vardır (yiyecek, giyecek, ilaç, barınma). Bu ihtiyaçları karşılamak için iş, hammadde veya sermaye gibi kaynak üretme kabiliyetini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur. Bu kaynakların dengesi ve optimum dağılımı mikro ekonomik bir konudur.

Mikroekonominin Tanımı

Mikroekonomi, ekonomik birimlerin (tüketiciler, firmalar, işçiler ve yatırımcılar gibi) bireysel eylemlerine ve bunların piyasa ile etkileşimlerine bakan ekonomi dalıdır. Analizi mallar, hizmetler, fiyatlar, piyasalar ve ekonomik birimler gibi temel ekonomik unsurlara odaklanır.

Bu disiplin, bireysel ekonomik aktörlerin davranışlarını bilmeyi, anlamayı ve tahmin etmeyi amaçlamanın yanı sıra bu süreçleri analiz eder. Bir mal veya hizmet için tüketici talebi ile arzı arasındaki ilişkiyi açıklayan temel serbest piyasa ekonomisi ilkesi olan arz ve talep yasasına dayanır.

Mikroekonomi, piyasanın operasyonel dinamiklerini anlamak ve bir yapı önermekle eşdeğer olan bir modeli modellemeyi amaçlar. Bireylerin varsayılan davranışlarını geliştirmek için matematiksel modeller geliştirir.

Mikroekonomi, tüm bunların yanı sıra ekonomik teorinin bölündüğü dallardan biridir. Diğeri ise enflasyon, ekonomik büyüme ve işsizlik gibi ekonominin bir bütün olarak nasıl işlediğine bakan makroekonomidir.

Mikroekonomi Ne ile İlgilenir?

Mikroekonomi, ekonominin küçük ölçekli dinamiklerini inceler. Böylece fiyatların nasıl belirlendiği, üreticinin piyasaya arz edilecek miktarı nasıl belirlediği, tüketici tercihlerini hangi unsurların etkilediği gibi konuları ele alır.

Mikroekonominin, piyasa fiyatları veya belirli bir sektördeki arz ve talep miktarı gibi genellikle halk için daha somut olan konuları geliştirdiğini de dikkate almalıyız. Bunun yerine makroekonomi, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) veya ekonomik büyüme oranı gibi daha teorik kavramlara odaklanır. Ancak her iki dal da insanların yaşamlarını etkileyen önemli konuları kapsamaktadır.

Mikroekonominin bir başka konusu da ayırt edilebilecek farklı piyasa türleridir ve her sektörün hangi kategoriye ait olduğunu ayırt etmek her zaman kolay olmasa da, bu teorik çerçeve her durumda arz ve talep dinamiklerinin nasıl işlediğini daha iyi anlamamızı sağlar.

Mikroekonominin Dalları

Mikro ekonomik yaklaşım tüketim, üretim, piyasalar, genel denge ve refah ekonomisi gibi birkaç ana kola ayrılabilir veya yapılandırılabilir:

Birincisi olan tüketimin amacı, tüketicinin kendisine sunulan ve aralarından seçim yapabileceği mal ve hizmet yelpazesindeki seçimini tahmin etmektir.

Üretim bölümü, şirketin davranışını analiz etme hedefini belirler. Daha sonra ekonomik yönünü incelemek için üretimin teknik yönünü dikkate alarak başlar. Bu şekilde kârı maksimize etmek için şirketin işlevlerini ve durumunu belirler.

Piyasalara ayrılan bölümde, herhangi bir zamanda piyasada değişen fiyatlarla tek tek veya birlikte satın alınabilecek ürünlerin, hizmetlerin, malların miktarına ve kalitesine atıfta bulunulur.

Buna paralel olarak genel denge teorisi, bir veya birkaç piyasası olan bir ekonomide üretim, tüketim ve fiyat oluşumu davranışının küresel bir açıklamasını vermeye çalışır. Bu arada, refah ekonomisi, rekabetçi genel denge, kamu malları, dış etkiler, sosyal seçim teorisi vb. gibi ekonomik verimlilik ve sosyal refah ile ilgili konularla ilgilenir.

Özetle mikroekonomi, ister satış, tasarım ve pazarlama yönelimi alanında olsun, günlük kararlar almak veya stratejilerin uygulanması için bir çerçeveye ihtiyaç duyan yönetim profesyonellerine yönelik temel bir analiz ve veri yapısı sunar.

Mikroekonominin Önemi

Mikroekonomi, piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaya hizmet ettiğinden, ekonomik birimlerin davranışlarını, tüketim, fiyatlar ve üretim biçimleri gibi bazı değişkenleri incelediği için ekonominin önemli bir dalıdır.

Mikroekonominin incelediği faktörlerden bazıları fiyat değişimleri, üretimi yürütmenin verimli yolu, tüketicilerin hareket etme ve karar verme şeklidir. Bu, piyasaların işleyişini bilmeye yardımcı olan tahminler yapılmasını sağlar.

Mikroekonomi, tüm bunlara ek olarak farklı pazarlar arasındaki etkileşimleri analiz eder. Bu da belirli değişkenler değişirse ne olacağını tahmin etmeyi mümkün kılar. Yani davranışları, kararları, tercihleri ​​organize etmek ve diğer ekonomik birimlerdeki değişikliklerle başa çıkmak için yararlıdır.

Mikro ekonomik çalışma, hem tüketici hem de üretici ve diğer ekonomik aktörler açısından gerçekleştirilir. Bu, mikroekonominin, ekonomik piyasada temel bir oyuncu olan bireylerin günlük yaşamında da var olduğu anlamına gelir.

Mikroekonomi Örnekleri

Mikroekonominin bazı uygulama örnekleri şunlar olabilir:

Ayakkabı üreten bir şirket , girdilerinden biri olan deri fiyatındaki artışın işi üzerindeki etkisini analiz etmelidir.

, girdilerinden biri olan deri fiyatındaki artışın işi üzerindeki etkisini analiz etmelidir. İklim sorunlarıyla karşı karşıya kalan çiftçiler, patates üretimlerinin azaldığını görüyor. Bu, piyasada sunulan daha düşük bir miktara ve dolayısıyla fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskıya neden olur.

Mikroekonomi alanında meydana gelen bazı olgular veya durumlar şunlardır: