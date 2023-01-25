Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tereyağı Yenir mi?

Tereyağı, yüksek oranda süt yağı içeren bir yağ türüdür ve diğer tüm süt ürünleri gibi tereyağının da son kullanma tarihi vardır. Ancak, paket üzerine basılan tarihin geçmiş olması her zaman çöpe atılması gerektiği anlamına gelmez.

Kahvaltıda ve yemeklerde tereyağını sıklıkla kullanan biriyseniz, hızlı tüketim nedeniyle son kullanma tarihi için muhtemelen endişelenmeniz gerekmez. Ancak, satın aldığınız yağı buzdolabında kaderine terk ederek arada bir kullanıyorsanız, tarihinin geçmesi sürpriz olmamalı. Peki ama bu durumda olan tereyağını ne yapmalısınız?

Tarihi Geçmiş Tereyağı Kullanılır mı?

Son kullanma tarihi geçmiş margarin gibi tereyağı da paket üzerinde belirtilen tarihten sonra bir müddet daha kullanılabilir. Buzdolabında muhafaza edilmiş olması şartıyla, hiç açılmamış tereyağları son kullanma tarihinden sonra yaklaşık 2 ila 3 ay, açılmış tereyağlar ise yaklaşık 1 ila 2 ay arasında yenilebilir durumda kalabilir. Bununla birlikte, tereyağının bozulmasına kadar geçen süre içeriğine bağlı olduğundan net bir zamandan bahsetmek zordur.

Çok sayıda koruyucu ve stabilizatör içeren ürünler SKT’den sonra gözle görülür bir kalite kaybı olmadan uzun aylar boyunca kullanılabilir. Ancak, tamamen doğal olanlar ise muhtemelen önerilen tarihten en fazla birkaç hafta sonrasına kadar iyi kalacaktır. Ek olarak, tuzlu tereyağlarının raf ömrü biraz daha uzundur.

Tereyağı Bozulur mu?

Tereyağı %80’e yakın süt yağı içerir. Süt ve süt ürünleri içeren gıdaların çabuk bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, daha az laktoz içermesi nedeniyle tereyağının raf ömrü diğerlerine kıyasla biraz daha fazladır. Aslında, süt ve krema gibi çoğu süt ürününün hızla bozulmasına neden olan şey yüksek miktarda laktozdur.

Bununla birlikte, diğer tüm süt ürünlerinde olduğu gibi tereyağının da önerilen bir son tüketim tarihi vardır. Düşük bakteri kontaminasyonu riskine rağmen paket üzerindeki son tüketim tarihi (STT veya SKT) geçsin veya geçmesin doğru şekilde saklanmadığında çabucak bozulabilir.

Bozulmuş Tereyağı Nasıl Anlaşılır?

Tereyağının raf ömrünün nasıl saklandığına ve içeriğine bağlı olduğundan bahsettik. Ancak, tereyağınızın ne kadar daha iyi kalabileceğini anlamak amacıyla içerik listesini tek tek analiz etmek yerine, yağın halen iyi olup olmadığını öğrenmek için hızlı bir test yapmak daha kolaydır.

Herhangi bir gıda ürününün yenilebilir durumda olup olmadığını anlamak için burnunuza güvenebilirsiniz. Bozulmuş tereyağı rahatsız edici şekilde kötü kokar. Ayrıca, dokusunda değişiklikler meydana gelerek sertleşebilir veya yumuşayabilir.

Bir diğer test, yağı görsel olarak kontrol etmektir. Renk atması, koyulaşma veya küf belirtisi olan siyah noktacıklar yağın iyi durumda olmadığının kanıtıdır. Küf veya küf belirtisi olan yağlar yenilmeden çöpe atılmalıdır.

Tereyağınızı kokladınız ve görsel olarak kontrol ettiniz. Hiçbir olumsuzluk görünmüyorsa yapılması gereken son şey tadım testidir. Merak etmeyin, yağınız bozulmuş bile olsa yalnızca tadına bakmanız sizi hastalandırmaz veya gıda zehirlenmesine neden olmaz. Kötü tereyağını ele veren ekşi tadıdır. Yağınız ekşimsi bir tada sahipse onunla vedalaşma zamanınız gelmiş demektir.

Tereyağı Nasıl Saklanır?

Tereyağını 1 – 2 gün içinde tüketmeyi planlıyorsanız buzdolabına koymanız gerekmez. Ancak, bu kadar kısa sürede tereyağının bitirilmesi çoğu zaman mümkün olmadığından en iyi seçenek buzdolabıdır. Bakınız: Tereyağı nasıl saklanır?

Çoğu tereyağı markası ürünlerinin buzdolabında saklaması gerektiğini belirtir. İşin püf noktası, dolapta muhafaza ettiğiniz tereyağınızı, koku yayma potansiyeline sahip, sucuk, pastırma, çemen, soğan, sarımsak vb. ürünlerden olabildiğince uzakta tutmaktır. Çünkü tereyağının diğer kokuları kendine çekme gibi bir özelliği var. Tadı ve kokusu değişmiş tereyağını ballı ekmeğinize sürmek istemezsiniz. Ayrıca, buzdolabındayken orijinal ambalajında veya hava ve ışık almayacak bir kabın içinde olması bozulma riskini en aza indirir.

Tereyağını daha uzun süre saklamak istiyorsanız buzluğa veya derin dondurucuya atabilirsiniz. Buzlukta bekleyen tereyağları, son kullanma tarihinden bağımsız olarak 6 ila 12 ay arasında yenilebilir durumda kalabilir.

Tereyağındaki Son Kullanma Tarihi Ne Anlama Geliyor?

Tereyağları dahil olmak üzere paketlenmiş tüm gıda ürünlerinin üzerine son kullanma tarihinin basılması yasal bir zorunluluktur. Ancak, yaygın bilinenin aksine bu tarih her zaman ürünlerin yenilebilecek son gününü işaret etmez. Aslında, paketlenmiş çoğu ürünün son kullanma tarihi nadiren gerçekten son kullanım tarihidir. Yani, tarihi geçmiş olsa bile bozulma belirtileri yoksa yemek için güvenli olabilir. Peki öyleyse son kullanma tarihleri neden var?

Tereyağlarının ve diğer gıdaların ambalajında belirtilen son kullanma tarihleri, üretici firmanın yiyeceğinizin en iyi durumda ne kadar süre kalacağına dair en iyi tahminidir. Bu süre genellikle maksimumda tutulmaz çünkü aynı markayı yeniden tercih etmeniz için ürünün olabildiğince iyi durumdayken tatmanız imalatçı firma tarafından önemlidir.

Lezzet ve içerik kalitesi bakımından en iyi performansı almak için yiyecekleri son kullanma tarihine kadar olan sürede tüketmenizi öneririz. Son kullanma tarihinden sonraki her geçen gün söz konusu ürünün aleyhine işler. Ancak yine de ürünün ne olduğuna ve nasıl saklandığına bağlı olarak bir süre daha yenilebilir durumda kalabilir.