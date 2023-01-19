Son Kullanma Tarihi Geçmiş Şeker Kullanılır mı?

Uzun süredir bekleyen yiyeceklerin ne zaman çöpe atılması gerektiği kafa karıştırıcı olabiliyor. Paketlenmiş ürünlerin üzerinde tavsiye edilen bir son kullanım tarihi yazılı olsa da şeker gibi bazı temel mutfak malzemelerinde herhangi bir bozulma belirtisi yoksa belirtilenden daha uzun süre kullanılabilir.

Mutfak dolabınızın arka rafında veya kilerinizde, ne zaman satın aldığınızı hatırlamadığınız küçük bir torba toz şeker bulmanız sevindirici olabilir. Ancak, muhtemelen şekerin son kullanma tarihi geçmiş olmalı. Şimdi asıl soru şu: Tarihi geçen toz, küp, esmer veya pudra şekerini çöpe mi atmalı yoksa kullanmalı mısınız?

Tarihi Geçen Şeker Kullanılır mı?

Evet, kullanılır. Nemden ve zararlı kiler böceklerinden uzak tuttuğunuz sürece şeker bozulmaz. Bu, hem küp ve toz şeker, hem de pudra şekeri için geçerlidir. Yani, düzgün şekilde muhafaza edilmesi şartıyla şekerin tarihi geçmez. Aslında, paket üzerindeki son kullanma tarihinden sonraki aylar ve hatta yıllar boyunca kullanılabilir. Peki öyleyse şeker kutularının veya torbalarının üzerinde neden son kullanma tarihi yazıyor?

Diğer pek çok üründe olduğu gibi şeker paketlerinin üzerine basılan son kullanma tarihleri üretici tarafından şekerin en iyi kalitede olabileceği zaman aralığını gösterir. Bu, son kullanma tarihinden sonra her geçen gün şekerin kalitesinin veya tazeliğinin azalacağı anlamına gelse de çayda, kahvede ya da diğer tariflerde kullanmak için halen güvenlidir.

Bir başka ifadeyle, paket üzerine yazılmış son kullanma tarihi üretici firmanın şekerin en iyi durumda ne kadar süre kalacağına dair en iyi tahminidir. Bu süre genellikle maksimumda tutulmaz çünkü, aynı markayı yeniden tercih etmeniz için ürünün olabildiğince iyi durumdayken tatmanız üretici tarafından önemlidir.

Şekerin Son Kullanma Tarihi Olur mu?

Uygun şekilde saklanan şekerin son tüketim tarihi olmamakla birlikte üreticilerin önerisi, imal tarihinden sonra 2 ila 3 yıldır. Üretici firmanın belirlediği 2 ila 3 yıllı aşan şekerde topaklanmalar olabilir veya dokusunda değişiklik meydana gelebilir. Ancak, bu şekildeki tarihi geçmiş şekerin kullanılması herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz.

Özetle, şekerin dokusu değişebilse de şekerin son kullanma tarihi hiçbir zaman tamamen geçmez ve son kullanma tarihinden sonra bile güvenle kullanılabilir.

Şeker Neden Kolay Kolay Bozulmuyor?

Şekerin uzun yıllar boyunca bozulmadan kalabilmesinin nedeni mikrobiyal büyümeyi engelleyebiliyor olmasıdır. Bunu anlayabilmek için biraz kimya konuşalım…

Şeker higroskopik bir maddedir. Yani, su moleküllerini çekerek azaltabilme kabiliyetine sahiptir. Herhangi bir bakteri şekerin üzerine konduğunda, bakterilerden gelen su, ozmoz adı verilen işlemle şekere aktarılır.

Ozmoz, suyu daha yüksek konsantrasyonlu bir bölgeden daha düşük konsantrasyonlu bir bölgeye taşır. Şekerde neredeyse hiç su olmadığından, bakterilerdeki suyun tamamı şekere aktarılır. Sonuç olarak, bakteriler dehidrasyon nedeniyle ölür. (Evet, çayınızda bazı ölü bakteriler olabilir. Bir dahaki sefere çayınızı yudumlarken bunu düşünmemeye çalışın :))

Tüm bunların toplamında, bakterilerin çoğalması veya yaşaması için şekerin davetkar bir ortam oluşturmadığını söyleyebiliriz.

Şekerin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Toz, küp, pudra veya esmer olduğuna bakılmaksızın, düzgün şekilde muhafaza edildiğinde şekerin çöpe atılması için belirli bir tarih yoktur. Ancak, bazı istisnai durumlarda şekerle vedalaşmak en iyisidir. Bunların, saklama yönergelerine uyulmayan şekerlerde görülmesi daha olasıdır.

Şeker kutusunun veya torbasının içinde ölmüş ya da canlı böcekler var: Çoğu durumda paketin içine girer ve orada ölürler. Şekerinizin içinde herhangi bir eklem bacaklıyla karşılaşırsanız çöpe atın.

Küf veya başka bir organik büyüme gördüm: Şeker higroskopik özellikte olsa da yüksek miktardaki suyu yok edemez. Suyun varlığı, küfe veya başka bir organik büyümeye neden olabilir. Şekerinizde küf belirtilerine ya da temelde canlı görünen herhangi bir şeye rastlarsanız düşünmeden çöpe fırlatın gitsin.

Şeker Neden Kötü Kokar?

Şekerin kötü komasının nedeni, yakınında sakladığınız başka bir yiyeceğin kokusunu emmesidir. Durum buysa, kullanmanızda sakınca yok. Ancak, bu kokunun şekeri kullandığınız tarife geçebileceğini unutmayın. Kötü kokulu bir kurabiyeyi kim yemek ister ki?

Eğer şekeriniz garip kokuyorsa ve kokusu yakınındaki yiyeceklerinkine benzemiyorsa şekeri atın. Zira, neden kötü koktuğunu bilmiyorsunuz ve bu onunla vedalaşmak için yeterli bir sebep. Pişman olmaktansa sağlamcı davranmak en iyisidir.

Şeker Nasıl Saklanır?

Şekerinizi serin ve kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta saklayın. Paketi açtıktan sonra en iyi seçenek, şekeri hava geçirmez kapaklı bir kaba aktarmaktır.

Şekerin saklanması konusunda bir diğer önemli detay nemden korumaktır. Nemi emebileceğinden şekerinizin bulunduğu ortamda su veya buhar olmasına dikkat edin. Ayrıca, güçlü kokular yayan yiyeceklerle yan yana muhafaza etmeyin.