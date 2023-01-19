Hedonizm Nedir? Kurucusu ve Temsilcileri

Hedonizm veya hazcılık, zevki hayatın amacı ya da hedefi olarak gören bir felsefe öğretisidir. Bu nedenle hedonistler, acıdan kaçınmaya çalışarak zevk almak için yaşarlar. Genel olarak, insanın yaptığı her şeyin başka bir şeye ulaşmak için bir araç olduğunu vurgulayan bir dizi ahlaki teoridir…

Hedonizmin Tanımı

“Hedonizm” kelimesi Yunanca hēdonḗ (ἡδονή) kelimesinden gelir ve genellikle “zevk” olarak çevrilir. Bu nedenle hedonizm, zevki insan yaşamının en yüksek iyiliği olarak yerleştiren felsefi bir doktrindir. İyilikle özdeşleştirilen haz, insan eyleminin nihai hedefidir.

Hedonizmin kurucusu ve Sokrates’in öğrencisi Cyrene’li filozof Aristippus, insan ruhunun iki tarafı arasında bir ayrım yaptı. Bir yanda zevk olarak bilinen ruhun yumuşak bir hareketi, diğer yanda ruhun kaba bir hareketi, yani acı vardı. Bundan dolayı, zevkin amacının acıyı azaltmak olduğu ve mutluluğu fethetmenin tek yolu olduğu sonucuna vardı.

Felsefi bir akım olarak hedonizm, tarihin iki döneminde gelişmiştir:

Birinci dönem (MÖ 4. ve 3. yüzyıllar) . Bu ilk grupta bazı sofistler, Sirenalılar ve Epikürcüler bulunmaktadır.

. Bu ilk grupta bazı sofistler, Sirenalılar ve Epikürcüler bulunmaktadır. İkinci dönem (18. yüzyıl). Faydacı filozoflar J. Bentham ve JS Mill’in teorileri aracılığıyla gelişti.

Zevk fikri sübjektif olduğu için çok farklı fikirlere sahip entelektüeller genellikle hedonist grubuna dahil edilir. Bununla birlikte, hazcılığın etik ve psikolojik olarak ikiye ayrılması yaygındır.

Psikolojiye göre hedonizm, insanların yapabileceği tek eylemin veya etkinliğin acı ya da mutsuzluktan kaçınmak için zevk peşinde koşmak olduğunu savunur. İnsanoğlunun üstlendiği tüm eylemler, zevk ve daha az acı aramak amacıyladır ve insanı eyleme teşvik eden de budur.

Etik hazcılığın ilkesi veya amacı, zevki ve maddi zenginlikleri hayatınızdaki en önemli şey olarak düşünmektir.

Hedonizm Tarihi

Hedonizmin kökeni Antik Yunanistan‘dadır. Spesifik olarak, duyuların zevkini hayatın amacı olarak belirleyen bu felsefe, MÖ 4. ve 3. yüzyıllar arasındaki dönemde yaşayan Sisamlı Yunan filozof Epicurus tarafından desteklendi. Varlık mutluluğa ulaşmak olmalıdır. Bu, vücudunuzun ihtiyaçlarını ölçülü bir şekilde karşılamanız, size güvenlik sağlayan maddi zenginlikleri aramanız, dostluğu, sevgiyi ve sanatı geliştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Klasik hedonizm, Orta Çağ boyunca Hıristiyan düşüncesine yenik düştü. Hristiyanlar için beden gelip geçici bir şeydi, ayartılmaya kolayca yenik düşebilen ruh için yalnızca bir araçtı. Zevk, Katolik Kilisesi tarafından insanın sonu olarak tanıtılan manevi arayışa yabancı, bencillik ve bireysellik ile ilişkilendirildi.

Bununla birlikte, 18. yüzyılda, faydacılığın John Stuart Mill ile birlikte babası olan İngiliz filozof ve ekonomist Jeremy Bentham’ın (1748-1832) çalışmaları sayesinde hedonizm yeniden önem kazandı. Hazcılığın bu biçimi, hazzı faydalı bir mal, tek bir bireyin değil birçok kişinin iyiliğini teşvik ettiği ölçüde toplumun bir amacı olarak tanımladı.

Böylece hedonizm, çoğu kez bir sapkınlık ya da ahlaki sapma olarak görülmesine ve başlangıçta olduğundan çok uzak, kaotik ve damgalanmış bir zevk biçimine indirgenmesine rağmen günümüze kadar ulaştı.

Çağdaş hazcılıkta en alakalı figür, sahip olmaktan çok varlığa önem vermeyi öneren Fransız filozof Michel Onfray‘dir. Bu nedenle, tüm bireyleri hayattaki küçük şeylerden zevk almaya davet eder.

Çağdaş yazarlar Michel Onfray ve Valérie Tasso, para veya kapitalist tüketimi içermeyen, bunun yerine Tasso’nun kitaplarından birinde savunduğu gibi “kendi kendisiyle barışı sağlamanın zor sanatını” sürdüren felsefi bir hedonizm önermektedir.

Hedonizmin Özellikleri

Hedonizmin bazı özellikleri şunlardır:

Hazzı peşinden gidilmesi ve geliştirilmesi gereken bir iyilik olarak anlayan felsefi ve ahlaki bir doktrindir.

Hedonizm için alınan zevk hem fiziksel hem de ruhsal olabilir veya acı çekmemenin herhangi bir durumu olabilir.

Felsefi bir okul olarak, Klasik Yunanistan’da (Kireneli Aristippus tarafından yönetilen) Cyrenaic okulu ve (Sisamlı Epicurus tarafından yönetilen) Epicurean okulu ile ortaya çıktı.

ve (Sisamlı Epicurus tarafından yönetilen) ile ortaya çıktı. Faydacılık gibi sosyal refah doktrinlerinde belirli hedonizm biçimleri bulunabilse de, genellikle bir bireyci düşünce biçimi olarak kabul edilir.

Çoğu hedonist, zevk ve ıstırabı sanki bunlar sıcak ve soğuğun varyantlarıymış gibi ele alır, yani bir ölçekte ölçülebilen farklı yoğunluk derecelerine sahiptirler.

Zevk fikri, bireysel, özel, sosyal, ruhsal veya fiziksel olabilen iyi fikirler ile ilişkilendirilmelidir.

Hedonistik zevk, bencil veya egomanyak bir ilgisizlik anlamına gelmez.

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Hedonizm Temsilcileri

Farklı düşünürler ve filozoflar, hedonizmi çeşitli şekillerde yazmış veya desteklemiştir. Jeremy Bentham, hazcılığın bir parçası olmanın yanı sıra faydacılığı da kurmuştur.

Aristippus (MÖ 435-350): Cyrene şehrinde doğan Yunan filozof, Olimpiyat oyunları sırasında tanıştığı ve infaz gününe kadar eşlik ettiği Sokrates’in öğrencisiydi. Cyrenaic hedonizmi kurdu ve anlık ve kırılgan zevke dayalı bir hayatı destekledi.

Epikür (MÖ 341-c. 270): Epikürizm ve rasyonel hazcılığın kurucusu Yunan filozof, Aristoteles ve Demokritos eserlerinden oldukça etkilenmiştir. Platonculuktan yola çıkarak “Bahçe” lakaplı kendi okulunu kurdu. Çalışmaları, Romalı filozof Lucretius ve De rerum natura’nın yorumlarından ve derlemelerinden bilinmektedir.

John Wilmot’un (1647-1680): Rochester’ın İkinci Kontu, önemli şiirsel çalışmanın yazarı, düşünür Thomas Hobbes’un ve Epicurus’u kurtarmaya çalışan Théophile de Viau veya Claude LePetit gibi diğer Fransız şairlerin müridiydi.

Marquis de Sade (1740-1814): Fransız filozof ve yazarın hedonizm hakkındaki eserleri Katolik Kilisesi tarafından yasaklanmıştır. Bu da onu hapse ve ardından 27 yıl süren bir psikiyatri hastanesine yatırmaya mahkum etti.

Jeremy Bentham (1748-1832): İngiliz filozof, ekonomist, düşünür ve yazar, “en fazla sayıda vatandaş için en büyük mutluluğu” elde etmek amacıyla hedonizmi demokratik ve ilerici yönlere yaklaştıran bir düşünce tarzı olan faydacılığın kurucusuydu.