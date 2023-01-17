Fresk Nedir? Özellikleri ve Örnekleri

Fresk, suyla seyreltilmiş mineral pigmentlerin ıslak sıva tabakası üzerine boyandığı sanatsal bir tekniktir. Kireç kurutulurken kimyasal değişim ile pigmentler birleşir. Böylece renkler sabitlenir ve suda çözünmez hale gelir. Nemli duvara renklerin doğru uygulanabilmesi için sanatçının hızlı, güvenli ve büyük bir teknik ustalıkla çalışması gerekmektedir…

Fresk Tekniğinin Tanımı

Fresk tekniği, rustik bir yüzey üzerinde yapılan resimdir. Adı İtalyan dilinden, özellikle de affresco kelimesinden gelir. Renk pigmentlerinin ve doğal toprağın suyla karıştırıldığı, henüz taze olan (yani nemli) sıvaya uygulandığı duvar resmi türünün adıdır.

Kireçli sıva havada kuruduğunda, pigment parçacıkları alçıda karbonizasyon yoluyla birleşir. Bu sayede fresk boyama, duvarın ve boyalı görüntünün sağlamlığını arttırır.

Sanatçı, bu teknikle yapılan işlerin çoğunda belirli tonların kireçle birleştirilemeyeceğini dikkate alması gerektiğinden, azaltılmış bir renk yelpazesi kullanır.

Fresk resminin ünü uzun ömürlülüğünde yatmaktadır. Fresk resimleri neredeyse tüm diğer ortamlardan daha uzun ömürlüdür. Antik Yunanistan, Roma, Hindistan, Sri Lanka ve Mısır’dan birçok fresk hala nispeten iyi durumdadır. Bazı çağdaş nakkaşlar, elementlere karşı daha dirençli oldukları için fresk tekniklerini günümüzde bile kullanmaya devam ediyor.

Fresk Tekniğinin Özellikleri

Fresk, dayanıklılığı ve az bakım gerektirmesi nedeniyle iç ve dış dekorasyon için hala geçerli olan arkaik bir tekniktir. Girit’teki Knossos sarayındakiler kadar eski freskler (yaklaşık MÖ 1800-1400) hala korunmaktadır.

Freskle ilgili en kötü şey, teknik zorluğudur. Pigmentler sıva kurumadan 8 saatlik bir sürede uygulanmalıdır ve aynı teknikle bir önceki günkü işi düzeltmek mümkün değildir. Sistine Şapeli’nin tavanı, Michelangelo’nun teknik ustalığının anıtsal bir örneğidir.

Fresk resim tekniği, temel olarak şu şekildedir: Bir duvarda saf kireç ile kum kütlesi oluşturulur ve sanatçı, yüzey henüz tazeyken eserini boyar. Bu tür boyama, büyük bir teknik karmaşıklık prosedürü ile ilişkilidir. Çünkü duvar yüzeyini şartlandırmak, farklı kalınlıklarda kireç katmanları uygulamak, duvarı suyla ıslatmak veya çizmek gibi her türlü hazırlığın yapılması gereklidir.

Ek olarak, duvar resmi ve fresk kavramlarının eş anlamlı olmadığı bilinmelidir. Bazen yanlış bir şekilde duvar resmi ile eşanlamlı olarak kullanılır. Duvar resmi, pigmentleri zaten yapıştırılmış olan çeşitli tekniklerle (tempera, yağ, akrilik) uygulanır ve sertleşmesi için ıslak bir sıva yüzeyi gerektirmez. Bir duvara küçük ve bağımsız freskler yapmak da mümkündür.

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Fresk Tekniğinin Tarihi ve Örnekler

Fresk resminin kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, 3500 yıl önce Minos kültürü tarafından kullanıldığı kesindir. Benzer şekilde, Çin’in Kansu eyaletinde yaklaşık 3.000 yıllık freskler keşfedildi. Romalı inşaat ustası Vitruvius, tekniğin bilinen ilk yazılı tanımını MÖ 1. yüzyılda yaptı.

Fresk resmi, özellikle kiliselerde ve saraylarda baskın dekoratif unsur olarak daha pahalı mozaik tekniğinin yerini aldığı 13. yüzyılın sonundan itibaren İtalya‘da altın çağını yaşadı. Rönesans dönemi, çoğunlukla dini fresklerin doruk noktası olarak kabul edilir.

Sanat tarihindeki en önemli fresk kuşkusuz Michelangelo‘nun Vatikan’daki Sistine Şapeli’nin tavan tasarımıdır. 1508 ile 1512 yılları arasında İtalyan ressam, 20. yüzyılın sonunda büyük bir çaba ve dünya çapında ilgiyle restore edilen Genesis’ten sahnelerle 520 metrekarelik bir şaheser yarattı. Raphael, Vatikan’da diğer önemli freskleri, Floransa’da Domenico Ghirlandaios’u ve Würzburg’da Giovanni Battista Tiepolo’yu yarattı.

İtalyan etkisi, İspanya’da bu tekniğin yeniden canlanmasında etkili oldu. Ressam Francisco de Goya‘nın eseri olan Madrid’deki San Antonio de la Florida inziva yerindeki freskler, bu türdeki İspanyol resminin başyapıtını oluşturdu. Latin Amerika’nın genel vali mimarisi, özellikle kiliselerde ve manastırlarda yapılan çok sayıda fresk süslemesinde Avrupa etkisini ve yerel teknikleri somutlaştırdı. Hidalgo (Meksika) eyaletindeki Actopan Augustinian manastırının durumu budur.

18. yüzyılda, stilin asaletini zarafet ve illüzyonist efektlerle değiştiren fresk boyama uygulaması Avrupa ve Amerika’da yaygındı. O dönemde bu tekniğin ana savunucularından biri İtalya’daki Giovanni Battista Tiepolo idi. 19. yüzyılda, esas olarak kamu binalarını güzelleştirmeyi amaçlayan bu sanatta bir canlanma oldu. 20. yüzyılda fresk resminin en önemli çekirdeği, Diego Rivera, José Clemente Orozco ve David Alfaro Siqueiros’un bulunduğu Meksika olmuştur.

Fresk tekniği Hindistan’da da uygulandı. En iyi bilinen örnekler arasında MÖ 200 ile MS 650 yılları arasında boyanmış olan Ajanta mağaraları ve 8. yüzyıldan kalma Ellora mağaraları bulunmaktadır. Alçı duvarlara yapılan eski resim sanatı Çin’de de biliniyordu; Kansu’daki Bin Buda’nın mağaralarında, Buda’nın hayatından 5. yüzyıldan kalma sahneler bulunmuştur.