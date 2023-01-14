Kedi Yaşı Hesaplama: 1 Yaşındaki Kedi Kaç İnsan Yaşındadır?

Evcil hayvan bakımı, beslenmesi ve anlayışı çok önemli olduğundan, kedilerin yaklaşık yaşını bilmek önemlidir. Kedinizin yaşını biliyorsanız, sevimli dostunuzun hayatını daha az stresli ve türüne daha uygun hale getirebilirsiniz. Yıllık veteriner kontrolü, doğru beslenme ve fiziksel bakım ile kedinizin yaşlandıkça yaşam kalitesini artırabilir, ideal olarak ömrünü uzatabilirsiniz…

Bir Bakışta En Önemli Şeyler

1 kedi yılı = 7 insan yılı efsanesi doğru değildir.

Kediler insanlardan çok daha hızlı yaşlanır.

Bir kedinin ulaşabileceği ortalama yaş, büyük ölçüde yaşam tarzlarıyla ilgilidir.

Kedilerin ortalama yaşam süresi yaklaşık 10 ila 15 yıldır.

Kediler Kaç Yıl Yaşarlar?

Kediler insanlardan çok daha hızlı yaşlanır. Bir kedinin kaç yaşında olabileceği, yaşam tarzı (dış mekan kedisi veya sadece bir ev kedisi), beslenme, zindelik ve genel sağlık gibi birçok farklı faktöre bağlıdır. Cinsel olgunluğa 6 ay gibi kısa bir sürede ulaşırlar. Kedi sahipleri, istenmeyen yavruları önlemek istiyorlarsa bunu dikkate almalıdır.

Ortalama olarak, günümüzde kediler 10 ila 15 yıl arasında yaşıyor. Sokak kedileri genellikle daha kısa yaşarlar. Bunun nedeni, serbest olmaları yüzünden kendilerini yaralama veya hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır.

10 yaşından itibaren dört ayaklı dostlarımız yaşlı olarak kabul edilir. Bu yaşta birçok değişiklik fark edilir hale gelir. Ayrıca, yaşlı kediler genellikle daha sakinleşir ve daha çok uyurlar.

Bir kedinin ulaşabileceği ortalama yaş, büyük ölçüde yaşam tarzlarıyla ilgilidir.

İnsan bakımında olmayan sokak kedilerinin sadece 6 ila 8 yıl arasında bir yaşam beklentisi vardır.

İstatistiksel olarak, tamamen evcil kediler ortalama 15 ila 18 yaşına ulaşırlar.

Bazı kedi ırklarının da diğerlerinden daha uzun yaşadıkları bilinmektedir. Örneğin, Siyam ve Manx kedileri ortalama olarak daha uzun süre yaşarlar.

Kedilerin Yaşı Nasıl Hesaplanır?

İnsanlara kıyasla kedi yaşının gelişimi doğrusal değildir. İlk 2 yılda, kedi oldukça hızlı gelişir. Yaşamının ikinci yılına geldiğinde, insan yaşına göre 24 yaşındadır.

Bu noktadan itibaren kedi tamamen büyümüştür ve yaş eğrisi belirli bir doğrusallık alır. Bundan sonra her kedi yılı, 4 ila 5 insan yılına eşittir. Bu nedenle, 10 yıllık yaşlı kedi yaşı, yaklaşık 56 yıllık insan yaşına eşittir.

Elbette bunlar, bir kedinin yaşını daha iyi tahmin etmeye yarayan yaklaşık kılavuz değerlerdir. Bazı kediler yaşlandıkça genç görünürken, daha genç kediler de uyuşuk görünebilir.

Aşağıda, kedi yaşı ile insan yaşını eşleştiren bir tablo bulunmaktadır: