Kedi Yaşı Hesaplama: 1 Yaşındaki Kedi Kaç İnsan Yaşındadır?
Evcil hayvan bakımı, beslenmesi ve anlayışı çok önemli olduğundan, kedilerin yaklaşık yaşını bilmek önemlidir. Kedinizin yaşını biliyorsanız, sevimli dostunuzun hayatını daha az stresli ve türüne daha uygun hale getirebilirsiniz. Yıllık veteriner kontrolü, doğru beslenme ve fiziksel bakım ile kedinizin yaşlandıkça yaşam kalitesini artırabilir, ideal olarak ömrünü uzatabilirsiniz…
Makaleye Genel Bakış
Bir Bakışta En Önemli Şeyler
- 1 kedi yılı = 7 insan yılı efsanesi doğru değildir.
- Kediler insanlardan çok daha hızlı yaşlanır.
- Bir kedinin ulaşabileceği ortalama yaş, büyük ölçüde yaşam tarzlarıyla ilgilidir.
- Kedilerin ortalama yaşam süresi yaklaşık 10 ila 15 yıldır.
Kediler Kaç Yıl Yaşarlar?
Kediler insanlardan çok daha hızlı yaşlanır. Bir kedinin kaç yaşında olabileceği, yaşam tarzı (dış mekan kedisi veya sadece bir ev kedisi), beslenme, zindelik ve genel sağlık gibi birçok farklı faktöre bağlıdır. Cinsel olgunluğa 6 ay gibi kısa bir sürede ulaşırlar. Kedi sahipleri, istenmeyen yavruları önlemek istiyorlarsa bunu dikkate almalıdır.
Ortalama olarak, günümüzde kediler 10 ila 15 yıl arasında yaşıyor. Sokak kedileri genellikle daha kısa yaşarlar. Bunun nedeni, serbest olmaları yüzünden kendilerini yaralama veya hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır.
10 yaşından itibaren dört ayaklı dostlarımız yaşlı olarak kabul edilir. Bu yaşta birçok değişiklik fark edilir hale gelir. Ayrıca, yaşlı kediler genellikle daha sakinleşir ve daha çok uyurlar.
Bir kedinin ulaşabileceği ortalama yaş, büyük ölçüde yaşam tarzlarıyla ilgilidir.
- İnsan bakımında olmayan sokak kedilerinin sadece 6 ila 8 yıl arasında bir yaşam beklentisi vardır.
- İstatistiksel olarak, tamamen evcil kediler ortalama 15 ila 18 yaşına ulaşırlar.
- Bazı kedi ırklarının da diğerlerinden daha uzun yaşadıkları bilinmektedir. Örneğin, Siyam ve Manx kedileri ortalama olarak daha uzun süre yaşarlar.
Kedilerin Yaşı Nasıl Hesaplanır?
İnsanlara kıyasla kedi yaşının gelişimi doğrusal değildir. İlk 2 yılda, kedi oldukça hızlı gelişir. Yaşamının ikinci yılına geldiğinde, insan yaşına göre 24 yaşındadır.
Bu noktadan itibaren kedi tamamen büyümüştür ve yaş eğrisi belirli bir doğrusallık alır. Bundan sonra her kedi yılı, 4 ila 5 insan yılına eşittir. Bu nedenle, 10 yıllık yaşlı kedi yaşı, yaklaşık 56 yıllık insan yaşına eşittir.
Elbette bunlar, bir kedinin yaşını daha iyi tahmin etmeye yarayan yaklaşık kılavuz değerlerdir. Bazı kediler yaşlandıkça genç görünürken, daha genç kediler de uyuşuk görünebilir.
Aşağıda, kedi yaşı ile insan yaşını eşleştiren bir tablo bulunmaktadır:
|Kedi yaşı
|İnsan yaşı
|1 ay
|6 ay
|2 ila 3 ay
|2 ila 5 yıl
|4 ay
|6 ila 8 yıl
|6 ay
|10 yıl
|7 ay
|12 yıl
|12 ay
|15 ila 16 yıl
|18 ay
|20 ila 21 yıl
|2 yıl
|24 yıl
|3 yıl
|28 yıl
|4 yıl
|32 yıl
|5 yıl
|36 yıl
|6 yıl
|40 yıl
|7 yıl
|44 yıl
|8 yıl
|48 yıl
|9 yıl
|52 yıl
|10 yıl
|56 yıl
|11 yıl
|61 yıl
|12 yıl
|64 yıl
|13 yıl
|68 yıl
|14 yıl
|72 yıl
|15 yıl
|76 yıl
|16 yıl
|80 yıl
|17 yıl
|84 yıl
|18 yıl
|88 yıl
|19 yıl
|92 yıl
|20 yıl
|96 yıl
Kedilerin Yaşam Evreleri
Kediler yaklaşık 1 aylık olduklarında bebekliklerini bitirirler ve “çocuk” aşamasına girerler. Yaklaşık 6 aylıktan itibaren cinsel olarak olgunlaşırlar ve böylece ergenliğe girerler. Ergenlik sona erdikten sonra, yaklaşık 18-24 aylıkken yetişkinliğe ulaşırlar (artık tamamen büyümüşlerdir).
Kediniz 7 yaşına geldiğinde, insan yaşıyla yaklaşık 44 olacak ve yaşlı bir kedi olarak hayata devam edecektir. Yaşamın bu evresinde yemek yeme ve dinlenme ihtiyacı değişir. Artık daha fazla dinlenmeye ihtiyacı vardır, daha yavaştır ve daha çok ilgi göstermenizi bekler.
Yavruluk Dönemi
Yavru kediler hayatlarının ilk 3 haftası tamamen anne sütü ile beslenir ve bu süre zarfında insanlardan herhangi bir mamaya ihtiyaç duymazlar. Dördüncü haftada annenin sütü azalmaya başlar. Yavru kedi sayısına ve annenin fiziksel durumuna göre en geç bu noktadan itibaren yavru kedi maması verilmelidir.
Hamilelik ve emzirme döneminde anne kedinin de özel beslenme gereksinimleri vardır. Yavru kedi ilk katı mamayı kabul ederse, annenin maması yavaş yavaş her zamanki ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.
Yetişkinlik Dönemi
Yavru kedi 9-12 ay sonra tamamen büyümüştür. Kedi, yaklaşık 7. yılının sonuna kadar hayatın baharındadır. Yeterli egzersiz, iyi beslenme, düzenli veteriner ziyaretleri ve bireysel aşılar artık özellikle önemlidir.
Yetişkin kedi, yaşam tarzına uygun mamaya ihtiyaç duyar.
Sokak kedileri, daha az aktif olan ev kedilerine göre daha fazla kalori ve proteine ihtiyaç duyar. Uzun vadede, pasif bir yaşam tarzı obezite , idrar yolu hastalıkları, sindirim bozuklukları ve diğer şikayetlerin gelişmesine neden olabilir.
Düşük kalorili, yüksek lifli bir yem, yeterli miktarda sıvı (örneğin bir çeşmeden) ve hepsinden önemlisi çok fazla oyun, bu sağlık risklerini önleyebilir.
Yaşlılık Dönemi
Kediler, en geç 10 yaşından itibaren yaşlı kabul edilir. Kronik hastalıkların mümkün olan en erken dönemde tespit edilebilmesi için bu yaştan itibaren en geç altı ayda bir veteriner hekim kontrolünden geçilmesi önerilir. Sıklıkla yaşlılıkta ortaya çıkan kronik hastalıklar bu sayede erken dönemde tespit edilip tedavi edilebilmektedir.
Yaşlılıkta, yaşa bağlı bozulma süreçleri kedinin tüm organizmasında fark edilebilir hale gelebilir. Birçok yaşlı kedi daha az egzersiz yapar ve bu nedenle daha az kalori yakar.
Bir kedinin ileri yaşı değişebilir. Bazı kediler 16 yaşına geldiklerinde hala oldukça formdayken, diğerleri belirgin yaşlanma belirtileri göstermeye başlar. Kediye özel ilgi göstermek ve onun hayatını kolaylaştırmak artık önemlidir.
Yaşlı kediler kilo verme eğilimindedir. Bu, koku alma ve tat alma duyusunun kademeli olarak kaybolması, kronik hastalıklar veya diş ağrısı nedeniyle iştah kaybından kaynaklanır.