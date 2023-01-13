Ontoloji Nedir, Hangi Konuları İnceler?

Ontoloji, varlığın, varoluşun ve gerçekliğin doğasını inceleyen, bunların temel kategorilerini ve ilişkilerini belirlemeye çalışan felsefenin bir parçası veya dalıdır. Neyin var olup neyin olmadığı ve varlığın anlamının ne olduğu gibi bazı soyut soruları kapsar…

Çoğu zaman metafizikle karıştırılan bu kavramı Antik Yunan filozoflar Platon ve Aristoteles incelemişlerdir. Aslında ontoloji, belirli bir varlıkta neyin temel olduğunu kategorize etmeye çalışan metafiziğin bir yönüdür.

Ontolojinin Tanımı

Ontoloji varlığı inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu demektir ki onun çalışma alanı, var olan her şeyin ortak unsuru olarak anlaşılmayı içerir. Bir şeyin “olduğunu” söylediğimizde ne demek istiyoruz?

Genel metafizik olarak da adlandırılan ontoloji, doğal dünyada elde edilebilecek olanın ötesine geçen soruları yanıtlamaya çalışır. Varlığın anlamıyla ilgili sorudan çeşitli şekillerde var olma olasılığına kadar ontoloji, nesneleri genellikle metafizik (dolayısıyla biri ile diğeri arasındaki karışıklık) veya teoloji gibi diğer disiplinlerle aynı seviyeye getirir.

Muhtemel karışıklığın ötesinde, ontoloji varlık derecelerinin sınıflandırılmasını sağlayan farklı kategorilerle ilgilenir. Varlığın altında düşünülebileceği ana kategoriler şunlardır:

Maddeler

Özellikler

İlişkiler

Olaylar

Sırasıyla ve benimsenen konuma bağlı olarak, bu kategoriler genellikle diğerlerinin yanı sıra evrensellik sorunu, gereklilik ve olasılık gibi farklı ontolojik kavramlarla bağlantılıdır.

Ontolojinin Kökeni

“Ontoloji” terimi, “varlığın incelenmesi” veya “var olanın incelenmesi ” anlamına gelen Yunanca tou ontos logos’tan (τοῦ οντος ve λόγος) gelir. Etimolojik kökeninden çalışma alanı, yani var olan her şeyin ortak özelliği olarak varlık türetilmiştir.

Metafizikle karıştırılması, Aristoteles geleneğinin metafizik olarak anladığı ilk felsefeyi ontoloji olarak adlandırmasından kaynaklanmaktadır. Metafizik başlangıçta genel olarak varlığı incelemiş olsa da, ontoloji kendi çalışma nesnesini geliştirmesine izin veren çeşitli dönüşümler geçirmiştir.

12. yüzyıl Alman rasyonalist filozofu Christian Wolff, terimi ilk tanıtan kişiydi. Wolff için ontoloji, genel metafizik veya ilk felsefe hakkında konuşmak ile aynı şeydi. Wolff’un bir okuyucusu olan Immanuel Kant, ontoloji olarak metafiziğin, a priori sentetik bilgisinin bilimi olduğunu savundu.

Kant’ın gerçekleştirdiği hareket, bir bilim olarak metafiziğin ve onunla birlikte ontolojinin kendisinin ortadan kalkması anlamına geliyordu.

Martin Heidegger ise metafiziği destekleyen bir ontoloji hakkında konuşmak için Kantçı sorulara güvendi. Bu, ontolojiyi insanın varlığı hakkında bir bilim olarak düşünmek anlamına geliyordu. Ontolojinin işi, varlığın anlamına cevap vermeye çalışmak oldu. Heidegger, ontolojinin amacının, varlığın belirli bir anlamda yorumlanması olduğunu onayladı.

Heidegger’in ötesinde, 20. yüzyılda analitik felsefenin yükselişiyle, ciddi bir bilim olarak ontolojiye karşı bir güvensizlik oluştu. Analitik filozofları ilgilendiren tek soru, bir ifadede kullanılan kelimelerin göndergelerinin ne tür varlıklar olduğunu sormayı ve WVO Quine tarafından çalışıldığı gibi, bir anlamın ne olduğuna dair bazı başka endişeleri sormayı amaçlıyordu.

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Ontolojik Problemler

“Ontolojik problemler”, ontoloji için, yani bizim geleneksel bakış açımızdan cevaplanması zor olan sorular için meydan okuyan kavramsal durumlardır. Pek çok filozof, varlığın ve özün tanımını bulmaya çalışırken ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmiş, bunları yaratıcılık ve mantık yoluyla ele almak zorunda kalmıştır.

Her halükarda, kendi başına ontolojik problem temelde varlık meselesidir. Örneğin, olmak nedir veya bir şeyin olduğunu söylediğimizde ne demek istiyoruz?

Aynı zamanda, yalnızca ontolojiyle değil, psikoloji ve epistemoloji gibi diğer disiplinlerle de ilgilenen belirli ontolojik problemler vardır. Bu problemlerden bazıları şunlardır:

Evrenseller ve özeller problemi , çeşitli tikellerle örneklenebilecek genel özelliklerin nasıl olabileceği ile ilgilidir. Örneğin, evrensel olarak kırmızı renk aynı anda domateste ve özel olarak çilekte bulunur. Bir realist “kırmızı” evrenselin tikelden bağımsız olarak var olduğunu söylerken, bir nominalist bunun tersini söyleyecektir.

, çeşitli tikellerle örneklenebilecek genel özelliklerin nasıl olabileceği ile ilgilidir. Örneğin, evrensel olarak kırmızı renk aynı anda domateste ve özel olarak çilekte bulunur. Bir realist “kırmızı” evrenselin tikelden bağımsız olarak var olduğunu söylerken, bir nominalist bunun tersini söyleyecektir. Soyut varlık problemi , somut ve soyut varlıklar şeklinde iki tür nesne olduğunu belirtir. Ancak soyutu somut gerçeklikten ayıran çizgi nerede? Bir nesne hangi noktada bir tür veya başka bir tür haline gelir?

, somut ve soyut varlıklar şeklinde iki tür nesne olduğunu belirtir. Ancak soyutu somut gerçeklikten ayıran çizgi nerede? Bir nesne hangi noktada bir tür veya başka bir tür haline gelir? Özdeşlik problemi ısrarla ilgilidir: Farklı anlardaki iki nesnenin sayısal olarak aynı olduğunu hangi anlamda doğrulayabiliriz? Buna “artzamanlı özdeşlik” denir ve Herakleitos’un söylediğine aykırıdır: Aynı nehre iki kez girmek imkansızdır.

ısrarla ilgilidir: Farklı anlardaki iki nesnenin sayısal olarak aynı olduğunu hangi anlamda doğrulayabiliriz? Buna “artzamanlı özdeşlik” denir ve Herakleitos’un söylediğine aykırıdır: Aynı nehre iki kez girmek imkansızdır. Zihin-beden problemi , zihin (veya ruh) ve madde arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır. Aynı varlık mı? Ayrılabilir mi yoksa iç içe mi sayılmalı? Örneğin Descartes, maddi ve zihinsel alan arasındaki ayrımı açıklamak için bir düalizmden söz etmiştir. Diğer olası cevaplar, örneğin, var olan her şey için tek bir birleştirici gerçeklik olduğunu savunan monizmdir.

, zihin (veya ruh) ve madde arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır. Aynı varlık mı? Ayrılabilir mi yoksa iç içe mi sayılmalı? Örneğin Descartes, maddi ve zihinsel alan arasındaki ayrımı açıklamak için bir düalizmden söz etmiştir. Diğer olası cevaplar, örneğin, var olan her şey için tek bir birleştirici gerçeklik olduğunu savunan monizmdir. Delik ikilemi, dille sınırlanan ontolojik problemlere bir örnektir. Delik maddede boşluk olduğuna göre delikler neyden yapılmıştır? Eğer “hiç”ten ibaretse nasıl algılanabilirler? Onlardan ortak nesnelermiş gibi bahsetmemiz nasıl mümkün olabilir?

Bazı Ünlü Ontolojistler

Metafiziğe olan yakınlığı nedeniyle bir filozofu kendi içinde bir ontolog olarak tanımlamak zordur. Bununla birlikte, tarih boyunca pek çok düşünür kendilerini bir yandan ontolojik sorunları çözmeye veya ortaya koymaya, diğer yandan da varlık sorusuna adamışlardır.

Onlardan bazıları: