Nihilizm Nedir? Ana Fikirleri ve Temsilcileri

Eğitimsel özsel nihilizm, var olan ve olan her şeyin hiçliğini ve anlamsızlığını varsayan bir dünya görüşünü tanımlar. Bu anlamda tüm olumlu hedefler, idealler ve değerler reddedilir. Felsefi bir akım olarak nihilizmin önemli temsilcileri Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger’dir…

Kısaca Nihilizm

Nihilizm terimi, var olan her şeyin anlamsız olduğu inancı olarak tercüme edilebilir.

Nihilizm, “hiçbir şey” anlamına gelen Latince “nihil” kelimesinden gelir.

Nihilizmi takip eden ve onunla yaşayan insanlar, tüm amaç ve değerleri reddederler.

Savunucular, tüm insan çabasının ve isteğinin faydasız olduğuna inanırlar.

Ayrıca savunucular, çoğu insanın zevk alacağı pek çok şeyden zevk alamazlar. Genellikle bu şeyler de reddedilir ve daha fazla şevkle veya iyi mizahla bakılmaz.

Nihilizm, daha önceki tarihlerde, özellikle din ve kilisenin reddinde polemik pozisyonu olarak da kullanılmıştır.

Nihilizmin Tanımı

Nihilizm, Batı dünyasının metafizik, etik ve epistemolojik tarihi hakkında düşünme biçimidir. Adından da anlaşılacağı gibi (nihil Latince’de “hiç” anlamına gelir) nihilizm, var olan her şeyin temeli olarak işlev gören “bir şey” olmak yerine, var olanın “hiç” olduğunu savunur.

Nihilizm, hayatın anlamının temel ve kabul görmüş yönlerini reddeder. Böylece, hiçbir şey onu ayakta tutmadığı veya onu belirli bir yöne yönlendirmediği için, varoluşun bir sonunu veya nihai anlamını bulma olasılığını reddeder.

Nihilizm, eski Yunanistan’a veya Augustine of Hippo‘nun çalışmasına kadar izlenebilirken, terimin popülaritesi 19. yüzyılda hem Rusya’da hem de Almanya’da yükseliş gösterdi. Rus yazar Iván Turgenev, “nihilizm” terimini 1863 tarihli Babalar ve Oğullar adlı romanına dahil etti. Alman filozof Friedrich Nietzsche ise, nihilizmi Batı metafiziğinin tarihi hakkında düşünmek için bir yorum anahtarı olarak kullandı.

Genel olarak düşünülenin aksine nihilizm, yaşamı reddetmek ya da “hiçliğe” inanmak değildir. Her halükarda nihilizm, varoluşa belirli bir misyon veya amaç, bir açıklama ya da gerekçe veren tüm nesnel, determinist veya hiyerarşik anlamlara karşıtlıktır.

Nihilizm, herhangi bir nihai hedef veya amaç olmadan tarihin sürekli evrimi fikrini tercih eder. Yaşam veya kader hakkındaki önyargılı fikirlerin özgürleşmesini savunur ve terimin yaygın olarak ilişkilendirildiği karamsarlığın aksine, eğlenceli ve hayati fikirleri çatısı altında toplar.

Nihilizm Teriminin Etimolojisi

“Nihilizm” terimi, daha önce de belirtildiği gibi Latince nihil’den (“hiçbir şey”) gelir. Başlangıç ​​noktası olarak temel bir köken fikri yerine, bir yokluğu veya “hiçliği” destekleyen ya da savunan bir düşünce tipini ifade etmek için kullanılır. Rus yazar Ivan Turgenev tarafından Babalar ve Oğullar (1862) adlı romanında popüler hale getirildi. Turgenev, bunu tüm otoriteye ve tüm inanç ilkelerine karşı siyasi bir konum olarak açıklıyor.

Ancak terim, Friedrich Heinrich Jacobi tarafından 18. yüzyılın sonunda (1799) filozof Fichte’ye gönderilen ve Immanuel Kant’ın idealist-aşkın felsefesinin bir eleştirisi olarak kullandığı bir mektuptan gelmektedir.

Uzun vadede “nihilist” tabiri, geleneksel düzene karşı çıkarak “hiçbir şeye inanmamakla” suçlanan genç ve radikal nesiller için bir alay ve hakaret haline geldi.

Nihilizmin Ana Fikirleri

Nihilizm felsefi bir doktrin olmasa da onu uygulayanların ana fikirlerini şu noktalarda özetleyebiliriz:

Hayatın kendi başına bir anlamı yoktur ve bu nedenle onu yaşamanın “doğru” bir yolu yoktur.

Varoluş geçici ve boştur, dolayısıyla onunla ne yapacağına tam ve mutlak bir hürriyet içinde karar vermek insanoğluna kalmıştır.

Din, ideoloji, ahlak ve diğer doktrinler, statüko lehine düşünce kontrol mekanizmalarından başka bir şey değildir.

Varoluşsal boşluğun farkında olmak bir özgürlük biçimidir.

Felsefi Nihilizm

Felsefede nihilizm, Frederick Nietzsche ve Martin Heidegger isimli iki büyük Alman filozofun çalışmalarıyla bağlantılıdır.

Nietzsche, metafizik tarihinin nihilist düşüncenin tarihi olduğunu savunur. Dolayısıyla, Hristiyan dini nihilisttir çünkü Hristiyanların gerçekliğin temeli olarak düşündükleri Tanrı, başından beri bir hiçtir (nihil). Bu hiçliği ve ilahi olanın suni üretimini unutmak nihilist düşüncedir.

Nietzsche’ye göre Batı metafizik düşüncesi, nihilist bir Tanrı fikrine dayanan (kendisinden başka) “başkalarının” karşıtlıklarından ve tahakkümlerinden beslendiği için yozlaşmıştır. Büyük tarihsel değerler egemen olmaya veya karşıtlıklar kurmaya hizmet etmez. Nietzsche bu boşluğa “Tanrı’nın ölümü” adını verir. “Tanrı öldü” denildiğinde, bunun nedeni tam da onun ne olduğuna dair artık hayali bir desteğin olmamasıdır.

Heidegger ise nihilizmi, varlığı salt bir değere indirgediği için “kendinde varlıktan hiçbir şeyin kalmadığı” bir durum olarak tanımlar. Batı vicdanına uygun ve üç esasa dayalı bir hareket varsayar:

Tüm mevcut değerlerin olumsuzlanması

Bu ilk inkarın kendini onaylaması

Yeni bir başlangıç ​​noktasının inşası

Nihilizm Türleri

En iyi bilinen nihilizm türleri, Nietzsche tarafından çeşitli eserlerinde tanımlananlardır. Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, nihilizmin iki biçimi düşünülebilir. Bunlar, nihilizmin varsaydığı hiçliği nasıl düşündüklerine göre birbirlerinden farklılık gösterirler.

Aktif veya pozitif nihilizm , özgürlüğe ve binlerce olası yaşam seçeneğine teslim olmak için her türlü dogmatizmin reddi olarak anlaşılır.

, özgürlüğe ve binlerce olası yaşam seçeneğine teslim olmak için her türlü dogmatizmin reddi olarak anlaşılır. Pasif veya negatif nihilizm, genellikle kendi kendini yok etmeye ve ihmal etmeye yol açan etik ilkelerin reddi olarak anlaşılır.

Popüler Nihilizm Kavramı

“Nihilist” terimi, popüler kültürde yaygın olarak isyanın (çoğunlukla çok naif, ergenlikle ilgili bir şekilde) ve karamsarlığın, depresyonun, umutsuzluğun ve hatta intiharın eşanlamlısı olarak kullanılmıştır. Bu çağrışımların hiçbiri orijinal kavramla gerçek bir bağlantıya sahip değildir.