Rekreasyon Nedir? Özellikleri ve Önemi

Rekreasyon kelimesi, kişinin özgür, keyifli vakit geçirmek için gönüllü olarak gerçekleştirdiği, aynı zamanda hem bedeni hem de zihni tazeleyerek rahatlamayı sağlayan tüm faaliyetler bütününü ifade eder. İnsanların bu amaçla gerçekleştirdiği faaliyetlere örnek olarak yüzmek, meditasyon yapmak, okumak, dans etmek ve yürümek verilebilir. Bu nedenle rekreasyon, beden ve zihin için terapi olarak kabul edilebilecek bir aktivitedir…

Rekreasyonun Tanımı

Rekreasyon, bir kişinin eğlenmek, zevk almak veya rahatlamak amacıyla bireysel ya da grup halinde gerçekleştirdiği herhangi bir faaliyettir. Terim, yeni bir şey yaratmak anlamına gelen Latince “recreatĭo” kelimesinden türemiştir.

Rekreasyon, insani gelişim süreçlerinden yanadır. Aileden, sokaktan, mahalleden, okuldan, işyerinden ve toplumdan insanın varoluşunu güçlendiren bir süreç olarak kullanılmalıdır. Tüketime dayalı yetersiz modellerin dayattığı artık bir süre için eğlenceye konu süreçler olarak değil, zaman ve mekanın oyunla birleştiği, kendi kurallarını koyduğu bir rekreasyon inşa etmeye çalışmak gerekir.

Tüm bunlar için rekreasyonun bireylerin yaşamlarında bir boş zaman etkinliğinden daha fazlası, onların gelişmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için temel bir ihtiyaç olduğunu anlamak gerekir.

Herhangi bir toplum, insan grubu veya kişisel yaşam incelenirse, her zaman rekreasyonla ilgili faaliyetler bulunur. Bu açıdan bakıldığında, özgür, keyifli ve ödüllendirici olarak yaşanan bu deneyimlerin iyi bir insan yaşamı için gerekli olduğu düşünülürse, rekreasyonun farklı tezahürleriyle insani bir ihtiyaç olarak kabul edilebileceğini düşünmek mümkün görünmektedir.

Rekreasyonun faydaları çoktur ve sınıflandırıldıkları şemaları takip ederek, bunların ekonomik, fizyolojik, çevresel, psikolojik ve sosyal bir düzene sahip olduklarını vurgulayabiliriz.

Rekreasyon Özellikleri

Bir oyalama faaliyeti olarak anlaşılan rekreasyon kavramı, bireyin hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif katılımını ifade eder. Bu anlamda rekreasyon, daha çok beden ve zihnin gevşemesi ile ilgili bir dikkat dağıtma biçimi olan boş zamanın karşıtıdır.

Mevcut türler çeşitlidir ve aralarında aşağıdakiler öne çıkar:

Fiziksel rekreasyon : Bir tür egzersiz veya sporun gerçekleştirildiği faaliyetlerdir. Spor rekreasyonu önemlidir çünkü genellikle diğer insanlarla birlikte yapılır. Bu sadece rahatlamaya değil, aynı zamanda diğer insanlarla etkileşim (sosyalleşme) gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olur.

: Bir tür egzersiz veya sporun gerçekleştirildiği faaliyetlerdir. Spor rekreasyonu önemlidir çünkü genellikle diğer insanlarla birlikte yapılır. Bu sadece rahatlamaya değil, aynı zamanda diğer insanlarla etkileşim (sosyalleşme) gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olur. Eğitsel rekreasyon : Bir tür beceri veya bilginin öğrenilmesine yol açan etkinlik türüdür.

: Bir tür beceri veya bilginin öğrenilmesine yol açan etkinlik türüdür. Aile rekreasyonu: Aile ile birlikte gerçekleştirilen ve var olan bağların güçlenmesine yardımcı olan faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler, diğer şeylerin yanı sıra geziler, dışarıda yemek yemek ve aile doğum günleri gibi türlü aktiviteler olabilir.

Bir etkinliğin rekreasyon olarak değerlendirilebilmesi için sahip olması gereken temel özellikler arasında aşağıdakiler öne çıkmaktadır:

Kişi gönüllü olmalıdır, empoze edilemez veya zorlanamaz.

Benzersiz bir şekli yoktur, sonsuz olanaklarla çeşitli seçenekler sunar.

Esnektir, organize edilebilir veya organize edilemez. Bir grup halinde veya tek başına gerçekleştirilebilir.

Bir kişi için eğlence olan şey, bir başkası için iş olabilir.

Belirli bir aktivite, bir birey için bir zamanda eğlence olabilir ancak başka bir zamanda olmayabilir.

Bireyin dengeli büyümesi için gereklidir.

Dinlenme ve çalışma aynı şey değildir; bir kişi yaptığı işten çok mutlu olsa da, o kişinin işinin onun eğlencesi olması mümkün değildir.

Rekreasyonun Önemi

Rekreasyon, insanın fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik yapısını da sabit tutmaya yarayan her türlü eğlence ve iç huzuru kapsayan bir terimdir.

Bu tür faaliyetler toplumda çok önemli bir rol oynar. Çünkü onlar sayesinde topluluklar kültürü teşvik edebilir ve toplum için olumlu bir gelişmeyi sürdürmek için en uygun uyum ve iletişim ortamlarını yaratabilir.

Fiziksel ve eğlence aktiviteleri olmayan bir yaşam tarzı, kişiyi ciddi hastalıklara (kalp, obezite veya diyabetle ilgili) ve ayrıca duygusal sıkıntıya maruz bırakır. Boş zaman etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, yapılan etkinliğin türüne göre fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel sağlığın da iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Alanında uzman psikologlar, görev ve sorumluluk ile bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığı arasındaki dengenin sağlanmasının gerekli olduğunu belirtmektedirler.

Dinlenme hakkı, UNICEF Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 31. maddesinde yer almaktadır. Bu nedenle dinlenme hakkı, UNICEF‘e üye devletler tarafından güvence altına alınması gereken bir zorunluluktur ve her yaştan çocuğun erişebileceği farklı rekreasyon merkezlerinin inşa edilmesinin yanı sıra farklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile de sağlanmaktadır.

Rekreasyon Faaliyetlerinden Örnekler

İkinci anlamı ile rekreasyon, beden ve zihnin terapötik bir tazelenmesi olarak kabul edilen zamanın kullanılmasıdır. Uzmanlar, ev ödevi ile fiziksel ve zihinsel sağlık arasındaki dengeyi korumak için eğlencenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, insanlar giderek daha hareketsiz bir yaşam sürdükçe ve daha fazla stresle karşılaştıkça, rekreasyona olan ihtiyaç artmaktadır.

Okul aşamasında öğretilen beden eğitimi disiplini, çocuklara ve gençlere boş zamanları rekreasyon için kullanmanın sağlıklı yollarını öğretme amacına sahiptir. Bu anlamda, onlara spor gibi vücut hareketinin esas olduğu rekreasyonel aktiviteleri yapmayı ve uygulamayı öğretir.

Spor rekreasyonuna bazı örnekler:

Yürümek

Spor salonunda eğitim

Koşu yapmak

Yüzme

Bisiklet sürmek

Doğa yürüyüşü

Futbol

Aile rekreasyonuna örnekler:

Geziler

Masa oyunları

Film izlemek

Eğitsel rekreasyon örnekleri:

Koro grupları

Münazara ekipleri

Hobi grupları

İlgi kulüpleri

Sonuç olarak, yukarıda sıralanan tüm rekreasyonel eylemlerin yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu nedenle rekreasyon, aynı zamanda insanın doğasını ifade eden bir tutum veya ruh halidir.