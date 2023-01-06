Biyocoğrafya Nedir, Hangi Bilim Dallarından Yararlanır?

Biyocoğrafya, canlıların coğrafi bir alandaki dağılımının incelenmesine odaklanan biyoloji dalı olarak bilinir. Ayrıca, canlı organizmaların dünyada işgal ettiği yerlere yönelik bir coğrafya uzmanlığı olarak da düşünülebilir. İnsan faaliyetinin (örneğin iklim değişikliğinin bir sonucu olarak) bitki örtüsü ve türlerin dağılımı üzerindeki tarihsel ve gelecekteki etkileri merkezi bir rol oynamaktadır…

Biyocoğrafya, diğer bilgi alanlarının yanı sıra zooloji, botanik ve ekolojiden kavramları, araçları ve teknikleri birleştirir. Çalışmaların başlıca amacı, türlerin gezegendeki dağılımıdır.

Biyocoğrafyanın Tanımı

Biyocoğrafya disiplinler arası bir bilimdir. Başta coğrafya ve biyoloji olmak üzere diğer çalışma alanlarıyla ilgilidir. Dolayısıyla bu çalışmalar, analizler ve betimlemeler, her bir coğrafi mekanın özellikleri ile içinde yaşayan canlıları tanımlaması açısından daha doğrudur.

Biyocoğrafya kavram ve terimleri diğer bilim dalları tarafından da paylaşılmaktadır. Bunlar botanik, jeoloji, zooloji, ekoloji, klimatoloji, hücre biyolojisi, deniz biyolojisi ve genetiği içerir.

Bu anlamda biyocoğrafyanın kapsadığı çalışmalar çok geniştir: Geçmişten günümüze kadar uzanan bu araştırmalar, canlıların ve ekosistemlerin geleceğinin ne olacağını anlamaya çalışırlar.

Biyocoğrafya, dünya üzerindeki yaşamın nasıl geliştiğini, habitatların, ekosistemlerin nasıl değiştiğini ve türlerin nasıl geliştiğini açıklamaya çalışır. Biyocoğrafyadan elde edilen veriler, denizler ve yer kabuğu gibi canlıların yaşadıkları davranış, uyum ve evrimi yansıtmaktadır.

Canlılar biyolojik evrimlerine, iklim değişikliklerine, güneş ışığının varlığına, kara ve denizlerdeki değişikliklere göre dağılırlar. Örneğin, ekvator bölgeleri kutuplara doğru olanlardan daha fazla güneş enerjisi alır ve mevsimler daha az belirgindir. Bu nedenle, her bölgenin veya ekosistemin koşulları farklıdır ve bazen benzersizdir.

Biyocoğrafyayı Etkileyen Faktörler

Kıtaların kayması ve orojenez nedeniyle okyanusların veya kıtaların yapısındaki biyolojik evrim, iklim değişiklikleri ve modifikasyonlar, canlıların coğrafi dağılımını etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle, biyocoğrafik ilgi alanlarının bir parçasıdır.

Bir önceki paragrafta bahsedilen kıta kayması kavramı, kıta kütlelerinin diğerlerine göre hareketini ifade eder. Bu, Almanya doğumlu bir jeofizikçi ve meteorolog tarafından 1912’de çeşitli gözlemlere dayanarak geliştirilen bir hipotezdir. Gezegenimizin en sert ve soğuk kısmının yapısını tanımlayan teori olan levha tektoniği alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde, bu fenomenin yeterince açıklanabilmesi için yaklaşık 50 yıl geçtiğini belirtmekte fayda var.

Orojeni ise, yer kabuğunun uzamasını kaybettiği ve bir itme sonucunda ortaya çıkan süreçtir. Genelde bu olguya kıvrımlanma ve bindirme, yani deformasyon eşlik eder. Bu bağlamda, bir tektonik plakanın onu yüzeye doğru iten basınca maruz kalmasıyla oluşumu gerçekleşen dağ sıralarını adlandırmak için orojenlerden bahsedilir.

Biyocoğrafyanın Sınıflandırılması

Karasal koşullar bölgeye göre çok farklı olduğundan, biyocoğrafya her bir sistemi özel olarak incelemelidir. Çünkü hiçbir evrim aynı şekilde gerçekleşmez. Ek olarak, canlı organizmaların dünya yüzeyindeki çeşitli dağılım biçimleri hakkında tümdengelim yoluyla bilgi üretmeye izin veren hiçbir genel ilke de yoktur.

Bu bağlamda, tarihsel biyocoğrafya ile ekolojik biyocoğrafya arasında ayrım yapmak yaygındır. Tarihsel biyocoğrafya türlerin zaman içindeki dağılım değişikliklerini incelerken, ekolojik biyocoğrafya hem zamansal hem de mekansal değişiklikleri vurgular. Ayrıca biyocoğrafya içinde, canlıların dağılım alanının incelenmesine odaklanan, koroloji adı verilen bir yardımcı bilim daha vardır.

Tarihsel biyocoğrafya: Canlıların su, kara ve hava ortamlarının evrimi, dağılımı veya değişimlerinin nasıl olduğunu incelemekle görevli bir daldır. Bu çalışmalar, biyocoğrafyanın bugününü anlamak için geçmiş zamanlara ait verilerin elde edilmesini sağlayan pratik araştırmalar yoluyla yürütülür.

Ekolojik biyocoğrafya: Mevcut biyocoğrafyanın dağılımını belirleyen faktörleri incelemekle görevli olan ve bu nedenle tarihsel biyocoğrafyadan elde edilen verilerle de desteklenen bir biyocoğrafya dalıdır. Ekolojik zaman ölçeklerine müdahale eden fenomenleri de analiz eder.

Biyocoğrafya ve İnsanın Gelişimi

Anlaşılabileceği gibi, bu alan insan bilgisinin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Biyocoğrafik alanla ilgili konular arasında, insan popülasyonlarını ve onların farklı özelliklerini incelemekle görevli bilim dalı olan demografiyi ve farklı taksonların hayatta kalma olasılıklarını vurgulayabiliriz.

Öte yandan, 1980’lerden beri, genetikten ekosistemlere kadar tüm katmanlarında biyolojik çeşitlilikteki belirgin düşüşün nedenlerini inceleyen bilim olan koruma biyolojisi vardır. Bu bilimsel disiplinin temel amaçlarından biri, söz konusu kaybı en aza indirmenin bir yolunu bulmaktır.